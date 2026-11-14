최민희 녹취록 공개 "윤석열 탄핵에 대통령도 반대... 다 까먹으셨죠?"

큰사진보기 ▲최민희 더불어민주당 최고위원은 지난 10월 16일 비공개 당원 간담회에서 "저희는요. 구체적인 제보를 많이 받았다. 통일교에서 김민석 대표를 밀었다"라며 "녹취록도 있다. 그리고 광주쪽 신천지가 '이번에 우리는 김민석 대표를 밀었다', '그런데 왜 정청래야?' 이랬다는 제보까지 받았다"고 주장했다. ⓒ Youtube '김지은의 이슈전파사' 관련사진보기

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큰사진보기 ▲최민희 최고위원은 "중수청장도 그렇고 임광현은 예스맨이다. 시키는 거 다 한다"라면서 "이거는 대통령이 '2기에 내가 다 할 거야' 이런 것"이라고 평했다. 이어 "비서실장 누구 임명한다고 지지율 안 오른다. 지지율 올리기 얼마나 힘든데"라면서 "청와대에서 지지율 1% 올리려면 정말 미치도록 노력해야 한다. 1%가 그렇게 오르지 않는다"라며 신임 비서실장 임명으로 지지율이 상승하진 않는다고 진단했다. ⓒ Youtube '김지은의 이슈전파사' 관련사진보기

큰사진보기 ▲최민희 최고위원이 '중도를 얻어와야 정권 창출을 할 수 있기 때문'이라며 '하야'라는 구체적 단어까지 언급하면서 이 대통령이 윤석열 탄핵에 반대했음을 분명히 짚었음이 드러남에 따라 해명이 무색해졌다. ⓒ Youtube '김지은의 이슈전파사' 관련사진보기

"윤석열 탄핵에 대통령도 반대하셨다. 다 까먹으셨죠? '그냥 하야하는 쪽으로 잘 해보자', '한덕수랑 손잡고 해보자' 그런 입장이셨다. 그 이유가 뭐냐. 우리 당 내부에서 중도를 얻어와야 대통령이 될 수 있기 때문에 우리가 정권 창출을 할 수 있기 때문에 '윤석열을 탄핵하면 안 된다. 하야시키고 가자'였다. 아무리 대통령님이라도 정치적 판단이 늘 옳지는 않은 거에요. 틀렸잖아요. 그리고 한덕수도 손잡고 가시려고 했다."

비공개 간담회에서 '이재명 대통령도 윤석열 탄핵에 반대했다'고 주장한 사실이 알려진 뒤 "깊이 사죄드린다"며 사과한 최민희 더불어민주당 최고위원이 같은 간담회에서 '통일교·신천지가 김민석 대표를 밀었다' 등의 발언도 한 것으로 확인됐다.13일 <한국일보> 유튜브 채널 '김지은의 이슈전파사'는 지난 10월 16일 최 최고위원이 비공개 당원 간담회에서 한 발언이 담긴 녹취록을 입수해 보도했다. 김지은 <한국일보> 기자는 "전체 녹취는 1시간 10분 정도 분량"이라고 전했다.이날 간담회에서 최 최고위원은 "저희는요. 구체적인 제보를 많이 받았다. 통일교에서 김민석 대표를 밀었다"라며 "녹취록도 있다. 그리고 광주쪽 신천지가 '이번에 우리는 김민석 대표를 밀었다', '그런데 왜 정청래야?' 이랬다는 제보까지 받았다"고 말했다.그러면서 "그러나 그 제보의 신빙성을 우리가 확인할 수가 없다. 그래서 일체 얘기 안 한 것"이라며 "괜히 당만 위험에 빠뜨릴까봐 저희가 안 했을 뿐이다. 제보는 별의별 제보가 다 들어온다"고 덧붙였다.또한 "박선원 최고가 어디에서 받았는지 모를 신천지 명단과 당원 명부를 대조했다. 이게 다 불법"이라면서 "박선원이 (민주당 입당한 신천지 교인이) 3만~5만 명이라고 누군가에게 떠들고 다닌 건 제가 알고 있다. 저는 그 숫자를 보고 '아, 그 사람이구나' 이렇게 생각했는데 본인은 아니라고 하고 있다. 김민석 대표 쪽에서 흘렸다고 모두가 보고 있다"고도 했다.이러한 최 최고위원의 발언에 대해 김도형 <한국일보> 기자는 "김민석 대표가 얘기한 '반명·분열주의·신천지 3자 연합'이라는 것에 대해 '우리도 그런 종류의 제보를 받았지만 공개하지 않았는데 왜 (김 대표는) 그걸 공개해서 당을 분란에 빠지게 만드나'라는 취지로 얘기한 것으로 보인다"며 "선거 기간에 제보란 게 수없이 들어오지만 신빙성이 없으니 우리는 공개하지 않았는데, 왜 김 대표는 그런 주장을 해서 특정 후보에게 피해를 주느냐라는 주장일 수 있다"고 진단했다.최 최고위원은 이날 간담회에서 이재명 대통령의 인사 발탁에 대해서도 의견을 표명했다. 그는 김지용 중대범죄수사청장(중수청장)에 대해 "이 사람은 친윤의 핵심도 아니고 그렇다고 관행도 아니고 검찰주의자도 아니고 그냥 기회주의자 같다"라고 평했다.최 최고위원은 김 중수청장 임명 과정에 대해선 "민정수석이 추천했을 가능성이 100%다. 그럼 이게 무슨 뜻이냐, 민정수석이 '김지용을 (중수청장에) 하세요' 이게 아니다"라며 "초대 중수청장이 될 만한 사람들 명단을 다 갖고 와서 스크린을 한 후 대통령이 선택하셨을 가능성이 있기 때문에 결국은 대통령이 하셨다고 봐야 한다"라고 했다.임광현 대통령비서실장에 대해서도 그는 "중수청장도 그렇고 임광현은 예스맨이다. 시키는 거 다 한다"라면서 "이거는 대통령이 '2기에 내가 다 할 거야' 이런 것"이라고 평했다. 이어 "비서실장 누구 임명한다고 지지율 안 오른다. 지지율 올리기 얼마나 힘든데"라면서 "청와대에서 지지율 1%(포인트... 편집자 주) 올리려면 정말 미치도록 노력해야 한다. 1%(포인트)가 그렇게 오르지 않는다"라며 신임 비서실장 임명으로 지지율이 상승하진 않는다고 진단했다.최 최고위원은 '김 대표가 공천권을 행사하지 못할 것'이라는 전망도 내놓았다. 최 최고위원은 간담회에 참석한 당원들에게 '아직 김민석 대표 체제가 출범 100일도 되지 않았기 때문에 지켜봐야 한다'는 취지로 말하면서 "여러분은 의원들이 가만히 있으면 공천권 때문에 그런다라고 그러실 것 아닌가"라고 반문했다.그러면서 최 최고위원은 "지금 김민석 대표가 공천할지 어떨지, 여러분 하실 것 같나. 이 상태로 가면 할 것 같나"라고 물었다. 이에 한 당원이 "전혀요"라고 하자 최 최고위원은 "그러니까. 안 그렇다"라며 의원들이 공천을 염두에 두고 김 대표 체제에 침묵하는 것이 아니라는 뜻으로 답했다.한편 최 최고위원이 사과한 이재명 대통령의 윤석열 탄핵 관련 발언 전문은 아래와 같다.앞서 최 최고위원은 13일 기자회견에서 해당 발언에 대해 "(간담회에서) 일문일답을 여러 개 받았다. 그 과정에서 헷갈린 점이 있었다"며 "(이 대통령이) 한덕수 탄핵에 반대했다는 것을 잘못 말한 것 같다"고 해명했다.그는 "첫 탄핵이 12월 14일에 됐고 그 탄핵 후 상황을 말한 것이었다"며 "한덕수 탄핵은 처음에는 잘 처리하려고 했던 것 같고, 한덕수 탄핵도 받아들이셔서 상황이 정리됐다. 그게 대통령의 미덕이란 것을 말씀드렸다"고 말했다. 즉, 한덕수 전 국무총리 탄핵 추진 여부를 두고 이 대통령이 고심했던 걸 윤석열 탄핵 추진 여부로 헷갈렸다는 것이다.하지만 12일 <시사저널> 첫 보도에 이어 실제 녹취에서도 최 최고위원이 '중도를 얻어와야 정권 창출을 할 수 있기 때문'이라며 '하야'라는 구체적 단어를 언급한 사실이 거듭 확인되면서 해명이 무색해졌다.[관련기사]