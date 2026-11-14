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정치

26.11.14 12:39최종 업데이트 26.11.14 13:05

최민희 녹취록 공개 "윤석열 탄핵에 대통령도 반대... 다 까먹으셨죠?"

<한국일보> 유튜브, 최민희 비공개 당원 간담회 녹취록 공개... "통일교·신천지가 김민석 대표를 밀었다는 제보 받았다" 주장도

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최민희 더불어민주당 최고위원은 지난 10월 16일 비공개 당원 간담회에서 "저희는요. 구체적인 제보를 많이 받았다. 통일교에서 김민석 대표를 밀었다"라며 "녹취록도 있다. 그리고 광주쪽 신천지가 '이번에 우리는 김민석 대표를 밀었다', '그런데 왜 정청래야?' 이랬다는 제보까지 받았다"고 주장했다.
최민희 더불어민주당 최고위원은 지난 10월 16일 비공개 당원 간담회에서 "저희는요. 구체적인 제보를 많이 받았다. 통일교에서 김민석 대표를 밀었다"라며 "녹취록도 있다. 그리고 광주쪽 신천지가 '이번에 우리는 김민석 대표를 밀었다', '그런데 왜 정청래야?' 이랬다는 제보까지 받았다"고 주장했다. ⓒ Youtube '김지은의 이슈전파사'

비공개 간담회에서 '이재명 대통령도 윤석열 탄핵에 반대했다'고 주장한 사실이 알려진 뒤 "깊이 사죄드린다"며 사과한 최민희 더불어민주당 최고위원이 같은 간담회에서 '통일교·신천지가 김민석 대표를 밀었다' 등의 발언도 한 것으로 확인됐다.

13일 <한국일보> 유튜브 채널 '김지은의 이슈전파사'는 지난 10월 16일 최 최고위원이 비공개 당원 간담회에서 한 발언이 담긴 녹취록을 입수해 보도했다. 김지은 <한국일보> 기자는 "전체 녹취는 1시간 10분 정도 분량"이라고 전했다.

최민희 "통일교·신천지가 김민석 밀었다는 제보 받아... 신빙성 확인 못 해 얘기 안 했을 뿐"

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이날 간담회에서 최 최고위원은 "저희는요. 구체적인 제보를 많이 받았다. 통일교에서 김민석 대표를 밀었다"라며 "녹취록도 있다. 그리고 광주쪽 신천지가 '이번에 우리는 김민석 대표를 밀었다', '그런데 왜 정청래야?' 이랬다는 제보까지 받았다"고 말했다.

그러면서 "그러나 그 제보의 신빙성을 우리가 확인할 수가 없다. 그래서 일체 얘기 안 한 것"이라며 "괜히 당만 위험에 빠뜨릴까봐 저희가 안 했을 뿐이다. 제보는 별의별 제보가 다 들어온다"고 덧붙였다.

또한 "박선원 최고가 어디에서 받았는지 모를 신천지 명단과 당원 명부를 대조했다. 이게 다 불법"이라면서 "박선원이 (민주당 입당한 신천지 교인이) 3만~5만 명이라고 누군가에게 떠들고 다닌 건 제가 알고 있다. 저는 그 숫자를 보고 '아, 그 사람이구나' 이렇게 생각했는데 본인은 아니라고 하고 있다. 김민석 대표 쪽에서 흘렸다고 모두가 보고 있다"고도 했다.

이러한 최 최고위원의 발언에 대해 김도형 <한국일보> 기자는 "김민석 대표가 얘기한 '반명·분열주의·신천지 3자 연합'이라는 것에 대해 '우리도 그런 종류의 제보를 받았지만 공개하지 않았는데 왜 (김 대표는) 그걸 공개해서 당을 분란에 빠지게 만드나'라는 취지로 얘기한 것으로 보인다"며 "선거 기간에 제보란 게 수없이 들어오지만 신빙성이 없으니 우리는 공개하지 않았는데, 왜 김 대표는 그런 주장을 해서 특정 후보에게 피해를 주느냐라는 주장일 수 있다"고 진단했다.

김지용·임광현 두고는 "둘 다 예스맨"... "이대로면 김민석 공천권 행사 못할 것"이라고도

최민희 최고위원은 "중수청장도 그렇고 임광현은 예스맨이다. 시키는 거 다 한다"라면서 "이거는 대통령이 '2기에 내가 다 할 거야' 이런 것"이라고 평했다. 이어 "비서실장 누구 임명한다고 지지율 안 오른다. 지지율 올리기 얼마나 힘든데"라면서 "청와대에서 지지율 1% 올리려면 정말 미치도록 노력해야 한다. 1%가 그렇게 오르지 않는다"라며 신임 비서실장 임명으로 지지율이 상승하진 않는다고 진단했다.
최민희 최고위원은 "중수청장도 그렇고 임광현은 예스맨이다. 시키는 거 다 한다"라면서 "이거는 대통령이 '2기에 내가 다 할 거야' 이런 것"이라고 평했다. 이어 "비서실장 누구 임명한다고 지지율 안 오른다. 지지율 올리기 얼마나 힘든데"라면서 "청와대에서 지지율 1% 올리려면 정말 미치도록 노력해야 한다. 1%가 그렇게 오르지 않는다"라며 신임 비서실장 임명으로 지지율이 상승하진 않는다고 진단했다. ⓒ Youtube '김지은의 이슈전파사'

최 최고위원은 이날 간담회에서 이재명 대통령의 인사 발탁에 대해서도 의견을 표명했다. 그는 김지용 중대범죄수사청장(중수청장)에 대해 "이 사람은 친윤의 핵심도 아니고 그렇다고 관행도 아니고 검찰주의자도 아니고 그냥 기회주의자 같다"라고 평했다.

최 최고위원은 김 중수청장 임명 과정에 대해선 "민정수석이 추천했을 가능성이 100%다. 그럼 이게 무슨 뜻이냐, 민정수석이 '김지용을 (중수청장에) 하세요' 이게 아니다"라며 "초대 중수청장이 될 만한 사람들 명단을 다 갖고 와서 스크린을 한 후 대통령이 선택하셨을 가능성이 있기 때문에 결국은 대통령이 하셨다고 봐야 한다"라고 했다.

임광현 대통령비서실장에 대해서도 그는 "중수청장도 그렇고 임광현은 예스맨이다. 시키는 거 다 한다"라면서 "이거는 대통령이 '2기에 내가 다 할 거야' 이런 것"이라고 평했다. 이어 "비서실장 누구 임명한다고 지지율 안 오른다. 지지율 올리기 얼마나 힘든데"라면서 "청와대에서 지지율 1%(포인트... 편집자 주) 올리려면 정말 미치도록 노력해야 한다. 1%(포인트)가 그렇게 오르지 않는다"라며 신임 비서실장 임명으로 지지율이 상승하진 않는다고 진단했다.

최 최고위원은 '김 대표가 공천권을 행사하지 못할 것'이라는 전망도 내놓았다. 최 최고위원은 간담회에 참석한 당원들에게 '아직 김민석 대표 체제가 출범 100일도 되지 않았기 때문에 지켜봐야 한다'는 취지로 말하면서 "여러분은 의원들이 가만히 있으면 공천권 때문에 그런다라고 그러실 것 아닌가"라고 반문했다.

그러면서 최 최고위원은 "지금 김민석 대표가 공천할지 어떨지, 여러분 하실 것 같나. 이 상태로 가면 할 것 같나"라고 물었다. 이에 한 당원이 "전혀요"라고 하자 최 최고위원은 "그러니까. 안 그렇다"라며 의원들이 공천을 염두에 두고 김 대표 체제에 침묵하는 것이 아니라는 뜻으로 답했다.

"이 대통령, 윤석열 탄핵 아닌 하야 입장이었다... 대통령이라도 정치적 판단 늘 옳지 않아"

최민희 최고위원이 '중도를 얻어와야 정권 창출을 할 수 있기 때문'이라며 '하야'라는 구체적 단어까지 언급하면서 이 대통령이 윤석열 탄핵에 반대했음을 분명히 짚었음이 드러남에 따라 해명이 무색해졌다.
최민희 최고위원이 '중도를 얻어와야 정권 창출을 할 수 있기 때문'이라며 '하야'라는 구체적 단어까지 언급하면서 이 대통령이 윤석열 탄핵에 반대했음을 분명히 짚었음이 드러남에 따라 해명이 무색해졌다. ⓒ Youtube '김지은의 이슈전파사'

한편 최 최고위원이 사과한 이재명 대통령의 윤석열 탄핵 관련 발언 전문은 아래와 같다.

"윤석열 탄핵에 대통령도 반대하셨다. 다 까먹으셨죠? '그냥 하야하는 쪽으로 잘 해보자', '한덕수랑 손잡고 해보자' 그런 입장이셨다. 그 이유가 뭐냐. 우리 당 내부에서 중도를 얻어와야 대통령이 될 수 있기 때문에 우리가 정권 창출을 할 수 있기 때문에 '윤석열을 탄핵하면 안 된다. 하야시키고 가자'였다. 아무리 대통령님이라도 정치적 판단이 늘 옳지는 않은 거에요. 틀렸잖아요. 그리고 한덕수도 손잡고 가시려고 했다."

앞서 최 최고위원은 13일 기자회견에서 해당 발언에 대해 "(간담회에서) 일문일답을 여러 개 받았다. 그 과정에서 헷갈린 점이 있었다"며 "(이 대통령이) 한덕수 탄핵에 반대했다는 것을 잘못 말한 것 같다"고 해명했다.

그는 "첫 탄핵이 12월 14일에 됐고 그 탄핵 후 상황을 말한 것이었다"며 "한덕수 탄핵은 처음에는 잘 처리하려고 했던 것 같고, 한덕수 탄핵도 받아들이셔서 상황이 정리됐다. 그게 대통령의 미덕이란 것을 말씀드렸다"고 말했다. 즉, 한덕수 전 국무총리 탄핵 추진 여부를 두고 이 대통령이 고심했던 걸 윤석열 탄핵 추진 여부로 헷갈렸다는 것이다.

하지만 12일 <시사저널> 첫 보도에 이어 실제 녹취에서도 최 최고위원이 '중도를 얻어와야 정권 창출을 할 수 있기 때문'이라며 '하야'라는 구체적 단어를 언급한 사실이 거듭 확인되면서 해명이 무색해졌다.

[관련기사]
최고위 불참하고 집단행동 나선 친청계 "김민석이 감찰대상" https://omn.kr/2kima
청와대 "이 대통령, 윤석열 탄핵 반대? 최민희 전언 사실무근" https://omn.kr/2kie0

#최민희#한국일보#녹취록#비밀간담회#윤석열탄핵

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