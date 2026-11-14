미국, 항공기 이륙 중단 해제…대한항공·아시아나 결항 취소

큰사진보기 ▲미국 항공교통관제센터의 통신장애로 결항 결정을 내렸던 미국행 항공편들이 결항을 취소하고 정상화 조치에 들어갔다. 14일 인천국제공항 제2터미널에 결항 안내가 표시되고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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(서울·인천=연합뉴스) 김윤구 김상연 기자 = 미국 항공 교통관제센터의 통신장애로 미국 전역에 내려졌던 항공기 이륙 중단 조치가 해제되면서 14일 오전 대한항공과 아시아나항공이 내렸던 일부 미국 노선 결항 조치도 취소됐다.미국 연방항공청(FAA)은 13일(현지시간) 항공기 이륙 중단 조치(Ground Stop)를 4시간여 만에 해제했다. FAA는 이와 함께 국제선 항공편의 미국 공항 입항도 한시적으로 중지시켰다가 취소했다.이에 따라 이날 오전 결항이 결정됐던 대한항공 인천발 애틀랜타행 항공편(KE033편)은 출발을 준비하고 있다.대한항공은 보스턴·뉴욕행 항공편도 결항할 계획이었으나 상황 변동에 따라 정상 운항할 계획이다.대한항공은 이날 미국의 운항 제한 조치에 따른 결항 항공편은 없다고 밝혔다.아시아나항공도 결항 조치했던 인천발 뉴욕행 항공편(OZ222편)의 운항을 재개하기로 했다. 당초 오전 8시 40분 출발 예정이던 이 항공편은 오후 1시 출발할 예정이다.미국의 공항 시스템이 복구되고 운항 제한이 해제되면서 인천국제공항도 정상 운항으로 전환할 예정이다.인천공항공사에 따르면 이날 인천공항에서 출발할 예정인 미국행 여객기는 총 32편이다.다만 운항 제한의 여파로 일부 항공편의 출발 지연은 이어질 수 있다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>