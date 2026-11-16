기차는 떠났어도 철길은 남아... 18년 멈춘역에 필요한 것

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큰사진보기 ▲녹슬은 철도기차가 다니지 않아 녹슬고 잡초만 무성한 철도 ⓒ 유경선 관련사진보기

큰사진보기 ▲임피 역사문화유산으로 지정된 임피 역사 ⓒ 유경선 관련사진보기

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큰사진보기 ▲개찰구 풍경개찰구를 묘사한 조형물 ⓒ 유경선 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시된 객차옛 객차와 내부 기념 공간 조성 ⓒ 유경선 관련사진보기

전북 군산시 임피면 서원석곡로 일대. 도심의 번잡함에서 한발 비켜선 이곳에는 열차가 떠나간 철길이 여전히 놓여 있다. 승객을 부르던 안내 방송도, 역무원의 분주한 발걸음도 사라진 지 오래지만, 빛바랜 역사와 녹슨 철로는 멈춰 선 시간 속에서 한 시대의 기억을 증언하고 있다. 1936년 건립돼 올해로 아흔 해를 맞은 임피역은 단순한 폐역이 아닌, 근대 수탈의 아픔과 민초들의 저항, 그리고 지역 공동체의 애환이 응축된 역사적 현장이다.지난 10월 31일 방문한 임피역의 탄생은 일제강점기 식민지 수탈의 역사와 궤를 같이한다. 1912년 개통된 군산선은 익산(옛 이리)과 군산을 잇는 노선으로, 호남평야에서 생산된 쌀을 군산항을 통해 일본으로 반출하기 위해 부설됐다. 비옥한 농토와 일본인 지주 농장이 밀집했던 임피는 당시 물자와 인력이 집결하는 요충지였고, 철길은 농민들이 피땀 흘려 거둔 곡식을 실어 나르는 수탈의 통로로 기능했다.이곳은 순응의 공간만은 아니었다. 임피역 광장 입구에 세워진 '옥구농민항일항쟁 기념비'가 말해주듯, 이 일대는 1927년 일본인 지주 농장(이엽사 농장)의 살인적인 소작료 징수에 맞서 봉기한 농민들의 치열한 항쟁이 깃든 곳이다. 1924년 간이역으로 문을 연 뒤 1936년 보통역 승격과 함께 지어진 현 역사는 나지막한 목조 구조와 삼각형 박공지붕, 대합실과 역무실 사이 벽난로 흔적 등 당시 농촌 소규모 역사의 건축 원형을 고스란히 간직하고 있다. 역 서쪽에 자리한 옛 재래식 공중화장실 역시 당시 생활상을 보여주는 유산으로, 역사 건물과 함께 2005년 국가등록문화유산(제208호)으로 지정됐다.임피역이 지닌 가치는 비단 거대 역사의 상흔에만 머물지 않는다. 해방 이후 산업화 시기를 거치며 이곳은 임피면과 인근 대야·성산 일대 주민들의 삶을 지탱해 온 생활의 대동맥이었다. 새벽 첫차를 타기 위해 어둠을 뚫고 역전으로 모여들던 보따리장수들과, 교복 차림으로 군산, 익산 시내 학교로 통학하던 학생들의 재잘거림은 오랜 세월 간이역의 풍경을 채웠다. 대합실 한가운데 놓였던 난로 주위는 열차를 기다리며 언 손을 녹이던 이웃들이 모여 마을 대소사를 나누는 사랑방 역할을 톡톡히 해냈다.명절이면 고향을 찾는 귀성객들의 설렘과 다시 객지로 떠나는 이들의 아쉬움이 교차하던 플랫폼은 그 자체로 지역 공동체의 희로애락이 켜켜이 쌓인 삶의 무대였다. 이처럼 국가적 수탈의 기억과 주민 개개인의 미시사가 한 공간에 공존한다는 점은 임피역만이 가진 독보적인 인문학적 자산이다.세월의 흐름은 간이역의 풍경마저 바꾸어 놓았다. 도로 교통망이 확충되고 2008년 5월 여객 취급이 중단된 데 이어 군산선 철길마저 남쪽으로 이전되면서 임피역은 공식 기능을 마쳤다. 통학생과 장꾼, 보따리를 인 농민들로 북적이던 승강장이 닫히면서 마을의 일상과 생활 리듬도 함께 멈춰 섰다.임피 읍내에서 약국을 운영하는 이보형(76·임피면 읍내리) 약사는 "그렇지 않아도 시골 인구가 줄어드는 판에 인근 도시로 오가던 기차마저 끊기면서 역전 일대 상권과 활기가 크게 위축됐다"며 "이제 '기차 임피'의 옛 영화는 사라지고 버스 노선만 겨우 명맥을 잇는 것 같아 안타깝다"고 토로했다.폐역 이후 지자체와 지역 문화계는 공간의 명맥을 잇기 위해 다양한 시도를 이어왔다. 현재 역사 동쪽 야외 광장에는 새마을호 객차 2량을 개조한 전시관이 조성돼 옛 열차의 좌석 구조와 군산선 철도사, 일제강점기 수탈의 기록을 영상과 자료로 선보이고 있다. 주변 정원에는 거꾸로 가는 시계탑 '시실리(시간을 잃어버린 마을)'와 군산 출신 소설가 채만식의 작품 <탁류> <논 이야기>를 모티브로 한 조형물이 설치돼 방문객들의 발길을 끈다. 또한 생생국가유산사업인 '문화로 이어지는 작은 정거장, 임피역'을 통해 역사 해설과 업사이클링 체험 등이 운영되며 교육의 장으로 활용되고 있다.하지만 인구 감소와 농촌 소멸 위기가 심화하는 가운데, 현재의 운영 방식만으로는 한계가 뚜렷하다는 지적이 나온다. 무엇보다 군산 관광이 근대역사박물관과 월명동 등 원도심 일대에 집중되면서, 동부권에 위치한 임피역은 잠깐 들러 사진만 찍고 떠나는 '경유형 방문지'에 머무는 경우가 적지 않다.지역 문화계와 전문가들은 임피역이 단순한 '레트로(복고) 사진 명소'로 소비되는 것을 경계한다. 겉핥기식 조형물 설치나 관 주도의 단발성 체험 행사만으로는 수탈과 항쟁, 농촌 생활사가 얽힌 공간의 진정성을 온전히 살려내기 어렵기 때문이다. 지속 가능한 지역 재생을 위해서는 무엇보다 '주민 주도형 로컬 콘텐츠'로의 전환이 시급하다.임피면 주민들이 직접 해설사와 운영 주체로 참여해 옛 통학생·장꾼들의 기억, 문서, 데이터, 자료 등을 체계적으로 수집, 보관, 관리해야 하고, 인근 임피향교와 채만식문학관, 구불길 등을 하나의 체류형 동부권 역사·문화 벨트로 엮어내야 한다. 폐객차 전시관 역시 단순 자료 나열에서 벗어나 지역 농산물·공예와 결합한 로컬 플랫폼이나 작은 도서관 등 주민과 방문객이 상시 호흡하는 커뮤니티 공간으로 기능을 확장할 필요가 있다.기차는 떠났지만 철길은 여전히 그 자리에 남아 과거와 현재를 잇고 있다. 멈춰 선 간이역에 다시 사람의 온기와 지역민의 삶을 불어넣는 일, 그것이 건립 90년을 맞은 임피역 앞에서 지역 사회가 마주한 실질적인 과제다.