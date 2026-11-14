도봉구서 시작된 100일의 실험...청년들은 어떻게 별이 될까

큰사진보기 ▲기념촬영13일 서울 도봉구 월간 <사람과 산> 사무실에서 열린 '지구별 출정식’에서 기념촬영을 하는 김병식 본부장(왼쪽에서 네번째)과 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲류종열축사를 하는 류종열 전국시국회의 공동상임대표 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲이상열축사를 하는 이상열 국민주권전국회의 부이사장 ⓒ 고창남 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국도형축사를 하는 국도형 한국사회공헌협회 회장 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲김병식인사말을 하는 김병식 지구본부장 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲박철'지구별 프로젝트‘를 설명하는 박철 총감독 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲조수황<흥부가>를 열창하는 조수황 명창 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲지구별 출정식13일 서울 도봉구 월간 <사람과 산> 사무실에서 열린 '지구별 출정식’ ⓒ 고창남 관련사진보기

서울 도봉산 자락 아래 자리 잡은 산악 전문지 월간 <사람과 산> 사무실에 묵직한 역사의 숨결과 젠지(Gen-Z) 세대의 감성이 교차했다. 지난 13일, 전통 매체와 디지털 네이티브 세대가 손을 맞잡고 지역 사회에 활력을 불어넣는 로컬 크리에이터 육성 프로젝트 '지구별 프로젝트'가 공식 출범했다.이날 <사람과 산> 사무실에서 열린 '청년이여 별이 되어라. 지구별 지구본부 출정식'은 단순한 사업 발대식을 넘어선 세대 통합과 로컬 혁명의 현장이었다. 대한민국 청년 하랑의 패기 넘치는 사회로 막을 올린 행사는 1부 출범식과 2부 현판식으로 나뉘어 시종일관 뜨거운 열기 속에 진행됐다.행사장에는 지구별 지구본부를 이끄는 김병식 본부장을 비롯해 허식 전 농협중앙회 부회장, 류종열 전국시국회의 공동대표, 이상열 국민주권전국회의 부이사장, 공식 후원기관인 한국사회공헌협회 국도형 회장, 상상그룹 서평강 대표 등 각계 주요 인사와 프로젝트의 주인공이 될 청년들이 자리를 가득 메웠다.또한 현장에 함께하지 못한 김태년·이광희 국회의원과 김원기 의정부시장, 신동화 구리시장 등도 축하 영상을 보내와 청년들의 새로운 도전에 아낌없는 응원의 박수를 보냈다.출정식의 문을 연 내빈들의 축사는 의례적인 덕담이 아닌, 오늘날 대한민국 청년들이 처한 현실에 대한 기성세대의 뼈아픈 성찰과 진심 어린 당부로 채워졌다.류종열 전국시국회의 공동대표는 소설 <어린 왕자> 속 '지구별'과 도산 안창호 선생의 "청년이 죽으면 민족이 죽는다"는 어록을 인용하며 청년 자살률이 세계 최고 수준인 현실을 개탄했다. 그는 "청년들에게 희망이 없는 사회가 된 책임은 기성세대에 있다"며 "오랜 동지인 김병식 본부장의 열정으로 출범한 지구별 프로젝트가 청년들에게 꿈을 주는 조직으로 거듭나길 바란다"고 격려했다.이상열 국민주권전국회의 부이사장은 축사에서 "청년이여, 세상을 밝히는 별이 되어라!"라며 분위기를 끌어올렸다. 40년 지기 김병식 본부장의 도전을 축하한 이 부이사장은 미디어 환경의 변화를 짚었다.그는 "과거 신문과 방송이 세상을 알렸다면, 이제는 짧은 영상 하나가 수많은 마음을 움직이고 지역의 운명을 바꾸는 시대"라며 "오늘 출범하는 '지구별'은 단순한 SNS 홍보대사가 아니라 지역의 역사와 문화, 따뜻한 이야기를 전하는 새로운 문화 전령사"라고 정의했다.이 부이사장은 청년들에게 ▲ 골목과 소박한 삶에서 가치를 찾는 '남들이 보지 못한 것을 발견하는 안목' ▲ 지역경제를 살리는 '마음을 움직이는 진정성 있는 콘텐츠' ▲ 실패를 두려워하지 않는 '자신만의 별이 되는 용기'를 당부했다. 이어 "수많은 별이 함께할 때 더욱 아름다운 은하수를 만들어낸다"며 도전을 응원했다.국도형 한국사회공헌협회 회장은 '청년 약자론'에 소신을 밝혔다. 국 회장은 "청년들을 약자로만 몰아가기보다 인생에서 가장 빛나는 순간에 서 있다는 자부심으로 마음껏 도전할 분위기를 만들어야 한다"고 강조했다.자신을 "이 자리에서는 막내이지만 청년들 사이에서는 이미 '기성세대(아재)'로 통하는 40대"라고 소개한 그는 "세대 간 존중 속에서 김병식 선배님의 진정성이 결실을 보도록 든든히 뒷받침하겠다"고 약속했다.내빈들의 뜨거운 격려에 이어 인사말에 나선 김병식 지구본부장의 목소리에는 1989년 창간 이래 산악 문화를 선도해 온 월간 <사람과 산> 대표이사로서, 그리고 도봉산 아래에서 교육공동체 '동네마실 사회적 협동조합'을 이끌며 아이들과 전국의 산을 누볐던 교육자로서의 삶의 궤적이 고스란히 묻어났다.김 본부장은 "인생에서 나이보다 중요한 것은 삶의 방향과 세상을 대하는 태도"라며 "치열한 민주주의를 일구어온 우리 세대가 기득권에 안주하는 낡은 세대로 남지 않으려면 지금이라도 제대로 된 역할을 해야 한다"고 목소리를 높였다.그는 청년 시절 "청년이 서야 나라가 산다"는 일념으로 '나라사랑청년회'를 세웠던 기억을 소환하며, "그때의 열정으로 오늘 제 인생의 두 번째 청년 프로젝트인 '지구별 프로젝트'를 시작한다"고 선언했다.특히 김 본부장은 스스로를 프로젝트의 지휘자가 아닌 '인에이블러(Enabler)'로 규정해 큰 박수를 받았다. 그는 "이 프로젝트의 진정한 주인은 청년 여러분"이라며 "여러분들이 내 삶의 주권자로 우뚝 설 수 있도록 뒤에서 묵묵히 판을 깔아주는 조력자가 되겠다"고 다짐했다.나아가 "청년과 장년, 여성과 남성, 부자와 빈자, 보수와 진보가 하나 되는 가교 역할을 다할 때 '지구별'은 거대한 은하수로 성장할 것"이라며 "언제나 푸른 마음을 간직한 '청년 김병식'으로서 다음 세대의 길을 터주는 기분 좋은 '청년 꼰대 디딤돌'이 되어 끝까지 함께하겠다"고 밝혀 장내에 깊은 울림을 전했다.이날 행사에서는 프로젝트의 밑그림을 그린 박철 총감독(BA뮤직 총감독·주식회사 우리모두방송 대표)이 무대에 올라 '지구별 프로젝트(K-Trip)'의 구체적인 청사진과 파격적인 기획 의도를 공개해 참석자들의 이목을 집중시켰다.박 총감독이 짚어낸 화두는 '경험의 실종'이다. AI가 가상 공간을 만들어내는 시대에 현장에서 직접 부딪히고 관계 맺으며 배우는 '진짜 경험'을 회복하겠다는 취지다. 기존 <사람과 산>이 산을 통해 호연지기를 길렀다면, 새로운 <사람과 산>은 강과 바다, 골목의 로컬 기개를 젠지 감성으로 재해석하는 '투어리즘(TouriZm = Tour + gen Z culture & vibe)'을 표방한다.도봉구에 거주하는 10대와 20대 청년을 대상으로 100일간 펼쳐지는 이 프로젝트는 선발 과정부터 한 편의 리얼리티 드라마를 방불케 한다. 1차 자기소개 영상 심사를 통해 개성과 창의력이 빛나는 100명을 선발하고, 2차 '우리 동네 숨은 명소 소개 영상' 심사를 거쳐 참신성과 희소성을 갖춘 20명의 결선 진출자를 가린다.이어 대면 라이브 중계로 진행되는 3라운드 미션 수행 평가(우리 동네 소개, 돌발상황 해결, 패러디 미션)를 뚫고 살아남은 최종 5명의 청년 크루는 밤하늘을 수놓는 별빛의 여왕 '카시오페이아'의 다섯 별처럼 각자의 고유한 빛을 발하게 된다.백미는 최종 5인이 떠나는 침묵의 유람 프로젝트 '여백유람'이다. 첫날까지 서로의 정체를 모른 채 모인 크루들은 '대화 금지' 미션을 부여받고, 각자 추천한 도봉구 명소 5곳을 정보 없이 여행하며 언어 대신 바람과 공간의 울림을 카메라에 담는다.명소 여행이 끝날 때마다 '시크릿 박스'가 열리며 추천인의 정체와 사연이 공개된다. 이 여정은 전문 제작진의 코칭을 거쳐 60분 분량의 다큐멘터리와 크루별 하이라이트, 관광 '밈(Meme)'과 숏폼 콘텐츠로 탄생하며, 유튜브 공개 전날 가족과 주민을 초대한 시사회(Preview Party)를 통해 공동체와 성장을 나눌 예정이다.비전 발표에 이어 김병식 본부장은 다시 무대에 올라 '지구별 프로젝트 출범선언문'을 낭독했다. 김 본부장은 선언문을 통해 ▲ 대자연과 로컬의 기개를 직접 체득하는 '진짜 여행'의 시도 ▲ 젠지 세대의 창의적 감성을 통한 지역 가치 재발굴 및 공동체 활성화 ▲ 투명하고 공정한 선발을 통한 세계적인 스타 크리에이터 시대 개막을 엄숙히 천명했다.출범식의 열기는 국가무형유산 '판소리' 우수 이수자인 조수황 명창의 축하 공연으로 절정에 달했다. 조 명창이 단가 <흥부가>를 우렁차게 열창하자, 행사장을 가득 메운 기성세대와 청년들은 세월의 무상함과 인생의 깊이를 되새기며 큰 박수로 화답했다.1부 기념 촬영을 마친 참석자들은 건물 1층으로 이동해 '지구별 지구본부'의 공식 출범을 알리는 2부 현판식을 거행했다. 가림막이 걷히고 현판이 모습을 드러내자 참석자들은 환호와 박수로 새로운 출발을 축하했으며, 이어진 다과회에서는 세대의 벽을 허물고 프로젝트의 성공을 기원하는 유쾌한 네트워킹이 늦은 시간까지 이어졌다."상품이 아니라 콘텐츠가 젠지의 마음을 이끌고, 이끌린 마음이 기록으로 남을 때 입소문을 탄다"는 기획 의도처럼, 지구별 프로젝트는 단순한 지역 홍보를 넘어 청년 스스로가 로컬 큐레이터이자 스타 크리에이터로 성장하는 새로운 실험이다.가장 도봉구적인 것이 가장 세계적인 K-컬처가 되겠다는 당찬 포부로 닻을 올린 '지구별 원정대'가 앞으로 100일간 써 내려갈 땀과 침묵, 그리고 반짝이는 기록들이 어떤 기적을 만들어낼지 지역 사회의 눈과 귀가 쏠리고 있다.한편 '지구별 프로젝트'는 우선 100일간 도봉구에서 진행될 예정이며, 100일이 끝난 후에는 전국의 다른 시군구를 찾아다니며 '지구별 원정대·여백유람'을 통해 젠지(Gen-Z) 감성 담은 진짜 여행 및 스타 크리에이터 육성 프로젝트를 본격 가동할 예정이다.