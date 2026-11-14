배우 고경표 음주운전 중 청소차 들이받아…"깊이 반성"

큰사진보기 ▲고경표 배우가 서울 광진구의 한 상영관에서 입장하고 있다(오마이뉴스 자료사진). 2022-07-27 ⓒ 이정민 관련사진보기

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(서울=연합뉴스) 정지수 고가혜 기자 = 배우 고경표씨가 술을 마신 채 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 고씨는 소속사를 통해 사고 사실을 인정하고 사과했다.14일 경찰에 따르면 서울 마포경찰서는 도로교통법상 음주운전 혐의를 받는 고씨를 조사 중이다.고씨는 이날 오전 3시 30분께 마포구 동교동에서 만취 상태로 자신의 승용차를 운전하던 중 청소차를 들이받은 혐의를 받는다. 동승자는 없었던 것으로 확인됐다.당시 고씨의 혈중알코올농도는 면허취소 수준(0.08% 이상)이었던 것으로 조사됐다.사고 현장으로 출동한 경찰은 음주측정 후 고씨를 귀가 조치했다. 경찰은 고씨를 상대로 자세한 사건 경위를 조사할 방침이다.사고가 알려진 뒤 고씨의 소속사 씨엘엔컴퍼니는 공식 입장을 내고 "고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다"며 "믿고 응원해 주신 모든 분께도 실망과 심려를 끼쳐드려 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.이어 "고경표 배우는 경찰 조사를 마치고 귀가한 상태이며, 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다"며 "향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"고 말했다.소속사는 또 "당사 역시 이번 사안을 엄중하게 받아들이고 있으며, 같은 일이 반복되지 않도록 배우 관리에 더욱 주의를 기울이겠다"고 덧붙였다.2010년 드라마 '정글피쉬 2'로 데뷔한 고씨는 드라마 '응답하라 1988', '질투의 화신' 등에 출연했다. 현재 tvN 예능 '식스센스: B사이드'에 출연 중이며, tvN '보검 매직컬2'과 티빙 '대탈출: 도시괴담' 등 그가 출연한 예능프로그램이 공개를 앞두고 있다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>