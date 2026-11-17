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큰사진보기 ▲보얼예술특구 낮(상)과 밤풍경(하) ⓒ 최혜영,윤미란,오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲보얼예술특구와 상업지구를 잇는 회전식 대항교(매일 오후 3시.금,토,일 오후 7시 회전) ⓒ 최혜영 관련사진보기

큰사진보기 ▲본관 앞에서 바라본 여덟 개의 탑. 청동 좌불. 불광사 안내도 ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲영국 영사관 관저와 뜰, 아치형 창으로 보이는 시즈완 해안, 시즈완의 노을, 가오슝 항만 ⓒ 윤미란,최혜영,오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲대만인 가이드가 설명용으로 나눠준 한글 버전 대만여행지도 ⓒ 오순미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 브런치에도 실립니다

중학교 때 친구들과 북해도 여행 경비를 모았다. 각자 삶이 달라 9년 가까이 경비는 통장에 갇힌 신세가 됐다. 여름 끝, 경비를 관리하던 친구가 목적을 잃었으니 분배하자는 의견을 냈다. 그럴 순 없다며 억지춘향 시간을 맞췄다. 자유 여행을 가고 싶었지만 계획, 예약이 엄두가 나질 않아 단체 여행을 택했다. 그 사이 북해도에 다녀온 친구가 있어 '대만 가오슝'으로 목적지를 바꿨다. 11월 8일 드디어 오래 묵은 경비가 3박 4일 일정에 쓰임새를 발했다.대만은 남북으로 길게 뻗은 지형이다. 서쪽은 넓은 바다와 비옥한 평야로 대만해협과 마주한다. 인구와 도시가 집중됐고 산업과 교통이 발달했다. 중앙부는 대만의 척추 산악지대. 해발 3000m 넘는 산이 200개 이상이어서 깊은 계곡과 울창한 숲을 간직했다. 동쪽은 산지와 좁은 평야가 태평양과 만난다. 서쪽에 비해 인구밀도가 낮고 자연환경이 잘 보존됐다.타이베이, 타이중, 타이난, 가오슝이 주요 도시라며 대만인 가이드가 A1 크기의 여행지도를 나눠주고 일일이 설명했다. 역사, 환경, 교육에 대한 족집게 설명이 능숙했다. 우리말 발음은 다소 어눌했지만 듣는 데 지장 없었다. 오히려 우리의 숨은 웃음까지 탈탈 터는 유쾌한 촉진제였다.대만은 네덜란드, 청나라, 일본 등 여러 세력의 지배를 거친 나라다. 그중 가오슝은 일본 식민 시기에 대대적으로 정비한 항구와 도로를 여전히 활용하며 남부의 핵심 도시로 명맥을 잇고 있다. 개방적이고 느긋한 도시로 예술, 휴식, 바다를 품었다.한 걸음 느리게 살아도 대수롭지 않은 이미지로 우리의 해양물류 중심지 부산을 떠올리게 한다. 도심을 흐르는 '아이허강(愛河)'은 온통 보랏빛이었다. 11월 19일 BTS 공연을 앞두고 밝힌 조명 탓이다. BTS를 진심으로 맞이하는 가오슝의 환대에 문화적 열정이 읽혔다.숙소는 가오슝시 옌청구로 '보얼예술특구'와 연결되었다. 가오슝항의 옛 물류창고를 예술과 상업 공간으로 회생시킨 보얼은 서울 성수동 같았다. 산업화 시대의 흔적 위에 대형 조형물, 빈티지한 기념품점과 카페, 기차역 풍광, 자전거길, 대형 벽화, 컨테이너 아트 등 시각적 장치를 배치해 오늘의 삶을 끌어들였다.오래전 잃어버린 골목길 풍경은 창고와 창고 사이를 빛냈다. 낡은 벽에 내려앉은 세월과 그 틈을 메운 고목 그리고 현대 예술이 무심한 골목에 오붓한 운치를 더했다. 카드 승차 가능한 순환선 트램까지 보얼은 감각을 환기하는 거대한 오브제였다.일정이 끝나고 보얼에서 보내는 자유 시간이 풍요로웠다. 바람 따라 산책하기 좋은 저녁 보얼이 가오슝항과 오래된 창고가 어우러진 수변 도시라면 아침 보얼은 공업 도시의 흔적이 역력했다. 과거와 현재가 오밀조밀 엮인 풍경은 모난 데 없이 반듯한 이목구비 같았다.보얼예술특구와 상업지역을 잇는 '대항교(大港橋)'는 대만 최초 수평 회전식 보행교다. 선박이 지날 때 중앙부를 기준으로 90도 회전해 항로를 연다. 항구의 기능, 보행자 편의를 묵묵히 수행하는 대항교 회전 장면은 정해진 일정 때문에 눈앞에서 놓쳤다. 아쉬웠지만 가오슝에 다시 올 이유 하나 챙긴 셈 치고 맘을 누그러뜨렸다.인생사진 좀 건져보자며 우린 보얼에서 연신 카메라를 들었다. '오늘이 우리 가장 젊은 날(하투)'이란 노래 제목에 동의하며 의도적인 설정을 과감히 표출했다. '몸에 사지를 붙이는 동작은 금지'란 요구에 고작 팔을 뻗거나 한쪽 다리를 내미는 거밖에 할 줄 몰랐지만 어색해도 함께여서 되는대로 질러댔다. 우스꽝스러운 동작은 열네 살의 사춘기를 복원한 듯 잦은 웃음을 터뜨렸다.가오슝은 대만 최대 규모의 불교 사찰 '불광사'로도 유명하다. 세계에서 가장 거대한 청동 좌불, 본관으로 들어서는 길 좌우에 늘어선 여덟 개의 탑, 옥불전의 백옥 와불, 와불 위에 봉안된 진신사리 등이 불광사의 위상을 드러내는 요소다. 종교는 다르지만 우린 와불전에 초를 밝혔다. '당신의 철학을 존중합니다'고 기도했다는 친구 말이 좋아서 마음 속에 넣어뒀다.우리의 산사가 보수적인데 반해 불광사는 상당히 개방적이었다. 사찰 어귀 광장은 놀이공원 같았다. 아이들이 꼬마기차를 타고 공룡 조각상을 보며 사찰을 즐겼다. 사찰이 여행지처럼 들썩거렸고 카페와 식당, 쉼터가 마련돼 약속 장소로도 손색 없었다.공원, 숲, 문화 공간을 들인 종교시설은 낯설지만 친근감을 품었다. 불교가 의식이나 사찰에 한정된 게 아니라 일상과 삶 속에 깊이 들어온 점, 비구니 스님들만 수행하는 곳이란 점은 불광사의 또 다른 특징이었다. 주요 종교는 도교지만 불교와 민간신앙 간 경계도 유연해 보였다.옛 영국 영사관은 청나라 통치 시기에 영국이 설치한 외교·통상 거점이었다. 가오슝에 남은 가장 오래된 서양식 건물이다. 산마루에 위치해 시즈완(서자만) 일대 해안과 가오슝 항만의 풍경을 굽어볼 수 있다. 아치형 회랑을 둔 관저에선 붉은 벽돌의 고풍스런 위엄이 배어났다.관저 뜰에서 바라보는 노을은 가오슝 팔경 중 하나일 만큼 아름답다는데 사실 이곳은 청나라 통상 개방, 서구 열강 진출, 일본 식민 통치로 이어진 근대 대만의 역사가 집약된 공간이다. 노을 뒤에 숨은 당시의 국제정세가 남일 같지 않아 마음 한편이 붉은 벽돌만큼 묵직했다.대만은 1945년 '중화민국'으로 출발했으나 오랜 원주민 역사를 지닌 땅으로 역사가 짧지 않다. 하지만 문자 기록이 충분치 않고 상당 기간 여러 나라 지배를 거치며 형성돼 짧은 기간 다양한 문화가 집중적으로 쌓인 것처럼 보인다. 그럼에도 독자적인 국가 운영 체계가 야무져 국제 사회에 미치는 경제적·기술적 영향력이 큰 편이다. 그런데 중국과의 관계 때문에 올림픽에선 공식 국명을 사용하지 못한다.외교적으론 제약을 받는 형편이지만 그들은 당당했다. 반도체 산업으로 다진 경제적 기반, 스스로 정립한 민주화, 문화적 정체성에 자부심이 깃든 듯했다. 대만의 일부만 보았고 가이드의 설명에 의존한 거지만 국제적 존재감이 작지 않다는 데서 틀린 견해는 아닐 것이다. 평화를 위협받지 않는 선에서 대만의 외교적 상황이 해결되기 바라며 시즈완의 붉은 노을을 지그시 바라보았다.