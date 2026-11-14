미국 전역 항공기 운항 중단 사태…"관제통신시스템 장애"

큰사진보기 ▲(로이터=연합뉴스) 2026년 11월 13일 미국 뉴저지주 뉴어크의 뉴어크 리버티 국제공항에서, 앞서 심각한 항공 교통 관제 통신 문제를 보고했던 미 연방항공청(FAA)이 "이례적인 상황 및 안전상의 이유"로 전국적인 항공기 이륙 금지 조치를 내린 후 사람들이 수하물 찾는 곳에서 짐을 기다리고 있다. 로이터/에두아르도 무뇨스 ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

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(워싱턴=연합뉴스) 백나리 홍정규 특파원 = 미국 전역의 공항에서 13일 오후 4시께(미 동부시간 기준)부터 관제통신 시스템 장애로 추정되는 이유로 항공기 운항이 전면 중단되는 사태가 발생했다.미 연방항공청(FAA)은 "이례적인 상황과 안전상의 이유"를 들어 "모든 공항에서 항공기 이륙이 중단됐다"고 발표했다.FAA는 "모든 출발 항공편은 추가 공지가 있을 때까지 (지상에서) 이륙 중단 상태를 유지해야 한다"며 미국으로 들어오는 국제선 항공편의 착륙은 사안별로 관리될 것이라고 공지했다.숀 더피 교통부 장관은 소셜미디어에 글을 올려 "모든 항공로 교통관제센터(ARTCC)에 영향을 미치는 통신 문제"를 거론하며 "FAA 기술자들이 이 문제를 조사하고 있다"고 밝혔다.사법 기관 관계자들에 따르면 초기 조사 결과 이번 사태의 원인이 사이버 공격은 아닌 것으로 보인다고 CNN은 보도했다. 한 소식통은 CBS에 '무선통신 주파수 및 조종사들이 교신하는 방식'과 관련돼 있다고 말했다.마크웨인 멀린 국토안보부 장관은 브리핑에서 "현재까지 이번 사태가 우리를 겨냥한 악의적인 공격이라는 징후는 없었다"며 "현재로서는 단순한 통신 장애일 뿐"이라고 말했다.연방수사국(FBI)도 항공교통 관제에 영향을 미친 통신 문제가 사이버 공격이나 범죄 행위로 인해 발생한 것으로 보지 않고 있으며, 이번 시스템 장애가 소프트웨어 업데이트로 인해 발생했는지 여부를 조사 중이라고 블룸버그 통신은 전했다.CBS가 인용한 항공편 추적사이트에 따르면 FAA의 운항 중단 조치 당시 미국 내 공항으로 향하는 항공기는 약 3천100대였다. 또 이륙 중단 시각 이후 이날 중 미국 공항에서 이륙이 예정된 항공기는 3만대다.오후 5시 기준으로 미국 내 항공편 지연은 8천건이 넘었으며, 약 400편은 결항했다. 시카고와 덴버 등 주요 도시의 허브 공항에서 탑승객들이 비행기에서 내려 공항을 빠져나가고 있다고 뉴욕타임스(NYT)는 전했다.멀린 장관은 관제통신 문제가 해결되고 항공편 운항이 정상화하려면 "시간이 좀 걸릴 것"이라고 예상했다.FAA가 전국적인 항공편 이륙 중단 조치를 시행한 것은 지난 2023년 1월 11일이 마지막이었다. 당시 계약업체 직원들이 조종사들과의 통신에 사용되는 경보 시스템 관련 파일들을 실수로 삭제하면서 수천 편의 항공기 이착륙이 지연됐다.이보다 앞서 전국적인 항공편 운항 중단은 '9·11 테러'가 발생했던 2001년 이뤄졌다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>