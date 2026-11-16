세계유산 서원은 남는다, 그곳 지킬 유림도 남을까

지난 7일 오마이뉴스에 <서원을 지키는 유림들이 빗자루 놓지 않는 이유
>를 썼다. 연재 '시골 학예사의 문화유산 다시보기'의 열두 번째 글이었다. 전날 전남 장성 필암서원을 끝으로 세계유산 '한국의 서원' 아홉 곳의 현지 답사를 마친 뒤였다.
그때는 오랫동안 서원을 지켜 온 어르신들의 마음을 전하고 싶었다. 큰돈이 생기는 일도 아닌데 자기 시간을 내고, 때로는 사비까지 보태며 제향을 이어 온 분들이었다. 선현을 공경하고 선대가 하던 일을 자신의 대에서 끊지 않겠다는 마음이 깊었다.
이후 구술자료와 현장 메모를 다시 읽고, 서원의 운영과 지역사회 관계를 다룬 발표자료를 작성했다. 현장에서는 미처 깊이 생각하지 못했던 말들이 자꾸 눈에 들어왔다. 자신들이 물러난 뒤 누가 서원을 지킬 것인지 걱정하던 말이었다.
고맙다는 말만으로 끝낼 일이 아니었다. 그분들이 맡아 온 일을 누군가는 배워야 한다. 새로운 사람은 어디에서 찾고, 어떻게 가르칠 것인가. 행정의 지원은 실제로 일하는 사람에게 도움이 되는가. 서원은 처음 찾아오는 사람을 받아들일 준비가 돼 있는가.
결국 질문은 여기에 이르렀다. 앞으로도 우리 사회에 '유림'이라는 사람들이 계속 존재할 것인가.
제향을 기록하는 일에서 사람을 기르는 일로
제향은 정해진 날에 모여 절을 올리는 일로만 보이기 쉽다. 그러나 현장 이야기를 들으면 그날을 준비하는 일이 적지 않다.
사람을 모으고 역할을 나눠야 한다. 제수를 마련하고 제기를 살펴야 한다. 홀기와 축문을 준비하고, 익숙하지 않은 참여자에게 설 자리와 움직일 순서를 알려줘야 한다. 제향을 마친 뒤에는 뒷정리와 회계 업무도 남는다.
이런 일은 건물 안내판에 적혀 있지 않다. 오래 출입하며 배우고, 옆에서 거들다가 조금씩 맡게 되는 일이다. 서원의 역사를 설명하는 능력과 서원을 실제로 운영하는 능력도 반드시 같지는 않다.
어르신들의 걱정은 막연한 전통의 소멸만을 뜻하지 않았다. 자신이 읽던 홀기는 다음에 누가 읽을 것인가. 해마다 준비하던 제수는 누가 마련할 것인가. 연락하고 장부를 정리하던 일은 누가 맡을 것인가. 구체적인 일과 사람의 문제였다.
현재 아홉 서원이 각각 이어 온 제향을 무형유산으로 지정하기 위한 조사도 완료됐거나 진행 중이다. 지정이 확정됐다는 뜻은 아니다. 다만 건축물과 경관뿐 아니라 그곳에서 행해지는 의례를 보존하고 전승하려는 노력이 이어지고 있다는 점은 중요하다.
이러한 조사는 절차를 기록하는 일에서 사람을 가르치는 일로 연결돼야 한다. 제향의 순서와 복식, 제수의 종류를 정리하는 것과 함께, 누가 그 일을 배워 실제로 맡을 것인지도 준비해야 한다. 기록이 남는 것과 의례가 이어지는 것은 같은 일이 아니기 때문이다.
무형유산 지정을 추진하는 지금이야말로 전승 인력을 어떻게 확보하고 지원할지 논의할 때다. 지정 이후의 지원만 기다릴 것이 아니라, 현재 일을 맡은 사람과 새로 배울 사람이 함께할 기회부터 마련해야 한다.
처음 오는 사람에게 맡길 자리가 있는가
아홉 서원을 모두 같은 처지로 묶을 수는 없었다. 교육을 이어가는 곳이 있었고, 외부 연구자와 협력을 모색하는 곳도 있었다. 제향을 준비할 인력을 걱정하면서도 새로운 참여 가능성을 이야기하는 분들이 있었다.
함양 남계서원의 면담에서는 배향 인물의 후손과 지역 유림의 역할에 관한 의견이 나왔다. 후손의 참여를 배제할 이유는 없지만, 후손이라는 이유로 운영을 주도하려 하기보다 지원하고 협력하는 역할을 생각해야 한다는 취지였다.
이를 남계서원 전체의 합의로 볼 수는 없다. 그러나 서원 내부에서도 누가 어떤 역할을 맡아야 하는지 돌아보고 있다는 점은 주목할 만했다.
정읍 무성서원의 안성열 유사는 처음에는 사람들이 서원을 어렵게 생각하지만, 막상 참여하게 하면 잘해 낸다는 취지로 이야기했다. 다음 사람을 걱정하면서도 그 가능성까지 닫지는 않았다.
두 이야기를 함께 생각하게 됐다. 새로 올 사람이 없다는 걱정과 처음 오는 사람에게 어떤 자리를 내줄 것인가는 따로 떨어진 문제가 아니다.
한문과 의례에 익숙하지 않은 사람은 서원에 선뜻 들어서기 어렵다. 집안 어른을 따라다닌 경험이 없다면 더욱 그렇다. 배우러 왔는데 모르는 것을 부끄러워해야 한다면 다시 찾아오기 어렵다.
처음부터 잘 아는 사람을 기다릴 수는 없다. 잘 모르는 상태로 들어와 배울 수 있어야 한다. 가문이나 오래된 인연이 없어도 일을 맡을 수 있어야 한다. 여성과 청년, 지역 주민에게도 행사 참석을 넘어 운영에 참여하고 의견을 낼 기회가 있는지 살펴야 한다.
유림의 미래를 지금과 같은 사람을 얼마나 더 모을 수 있느냐로만 물어서는 답이 좁아진다. 지금과 다른 사람이 찾아왔을 때 함께할 수 있는가도 물어야 한다.
지원금을 받는 일보다 정산이 더 어렵다면
필암서원 면담에서는 서원과 사우의 제향 지원금을 두고 긴 이야기가 오갔다. 시장에서 제수용품을 조금씩 구매하는데 증빙을 갖추기가 어렵고, 소액 지원금에 비해 정산 부담이 커 받지 않겠다는 곳도 있다는 이야기였다.
이 발언만으로 모든 지자체의 회계 방식이 같다고 단정할 수는 없다. 어떤 사업에서 어떤 증빙을 요구했는지는 관련 지침과 집행 과정을 확인해야 한다.
그러나 현장의 문제 제기는 분명했다. 지원받는 사람이 그 절차를 감당할 수 있느냐는 것이다. 공공 예산은 투명하게 써야 한다. 전통이라는 이유로 증빙 없이 집행하자는 뜻이 아니다. 지원 가능한 품목과 필요한 증빙을 미리 설명하고, 고령의 실무자가 처리하기 어려운 업무를 도울 방법을 마련하자는 것이다.
지원금의 액수만큼 지원하는 방식도 중요하다. 제향을 준비하는 사람이 보조금 신청부터 정산까지 모두 떠맡고 있다면 그 부담도 사업을 설계할 때 살펴야 한다.
서원을 유지하는 노동을 언제까지 개인의 헌신으로 감당하게 할 것인지도 논의해야 한다. 제향 준비와 시설 관리, 기록 정리와 교육 보조는 실제로 시간과 수고가 드는 일이다. 업무와 지급 근거를 검토해 필요한 활동비와 인건비를 마련할 수 있는지 살펴야 한다.
어르신들의 헌신이 귀하다는 말이 앞으로도 대가 없이 일해 달라는 요구가 돼서는 안 된다.
제향을 지키면서 문을 열 수 있다
서원을 개방하자는 주장을 제향을 줄이고 체험행사로 채우자는 뜻으로 받아들여서는 곤란하다.
제향은 그곳에서 누구를 기억하고 어떤 삶을 본받으려 하는지 보여주는 의례다. 현장에서 만난 분들에게는 선대와 자신을 잇는 일이기도 했다. 이를 낡은 풍습이라고만 치부한다면 그들이 서원을 지켜 온 이유도 놓치게 된다.
반대로 뜻을 설명하지 않은 채 형식부터 따르게 해서도 가까워지기 어렵다. 축문이 무슨 뜻인지, 왜 이런 순서로 진행하는지 풀어줘야 한다. 참여 여부를 스스로 선택할 수 있어야 함은 물론이다.
논산 돈암서원 면담에서는 아이들의 눈높이에 맞는 교육이 필요하다는 의견을 들었다. 가르치는 사람이 익숙한 방식과 배우는 사람이 이해할 수 있는 방식은 다를 수 있다.
한 차례의 예절교육으로 아이의 인성이 달라진다고 장담할 수는 없다. 한문을 모른다고 예의가 없는 것도 아니고, 서원에 다녀야만 사람의 도리를 아는 것도 아니다. 서원이 현대인을 가르치려면 이런 사실부터 인정해야 한다.
그 위에서 다른 사람을 존중하고 자신을 돌아보는 공부가 무엇인지 함께 물을 수 있다. 전통의 권위를 앞세우기보다 그 가르침이 오늘에도 필요한 이유를 설명해야 한다.
서원에서 예의를 배운 사람이 다른 생각을 가진 사람의 말을 듣지 않는다면, 그 공부가 무슨 소용이겠는가. 배운 것을 오늘의 관계에서 실천하는 일까지 이어져야 한다.
향교와 일반 서원에도 남는 질문
이번 조사는 세계유산 아홉 서원을 대상으로 했다. 이를 전국 향교와 서원의 실태로 일반화할 수는 없다. 향교와 서원은 역사와 운영 기반도 다르다.
그럼에도 운영할 사람을 어떻게 찾을 것인지, 의례와 교육을 어떻게 가르칠 것인지, 지역사회와 어떤 일을 함께할 것인지는 함께 논의할 질문이다.
내가 사는 문경의 산북면 근암서원과 가은읍 소양서원도 생각난다. 세계유산 아홉 곳의 미래만으로 유림의 미래를 말할 수는 없다. 방문객과 지원 여건이 다른 곳에서도 사람들이 제향을 준비하고 그 자리를 지키고 있다. 그들의 경험과 어려움도 더 들어야 한다.
정책을 만드는 부처와 지자체는 보수한 건물과 개최한 행사의 숫자뿐 아니라, 그 일을 맡는 사람들의 형편을 살펴야 한다. 교육시설을 지었다면 누가 운영하고 서원과 주민은 어떻게 참여하는지 확인해야 한다. 기록사업을 한다면 의례의 순서와 함께 그 일을 배워 온 과정도 남겨야 한다.
유림 역시 행정에 지원을 요구하는 데서 멈출 수 없다. 처음 온 사람에게 어떤 역할을 맡길지, 주민과 무엇을 함께할지, 다음 사람이 운영에 참여할 길이 열려 있는지 스스로 살펴야 한다.
지역의 존경을 받던 집단이라는 기억만으로 오늘의 역할을 대신할 수는 없다. 사람의 도리를 말하는 곳이라면 이웃의 어려움과 지역의 갈등에도 관심을 기울여야 한다.
"다음에는 제가 해보겠습니다"
앞선 글에서 나는 다음 세대의 일은 다음 세대에 맡겨야 한다고 썼다. 지금도 그 생각은 같다.
다만 맡기기 전에 함께할 시간이 필요하다. 옆에서 보고 배우게 하고, 작은 일부터 맡기고, 실수하더라도 다시 해볼 수 있게 해야 한다. 익숙한 사람들끼리 모든 일을 처리하면서 다음 사람이 없다고 걱정만 해서는 달라지기 어렵다.
유림이 곧 사라질 것이라고 단정하지 않는다. 오랜 세월 이어왔으니 앞으로도 저절로 남을 것이라고 믿지도 않는다.
나는 유림이 계속 존재할 수 있다고 본다. 다만 누가 유림이 될 수 있는지, 무엇을 하는 사람이어야 하는지에 대한 생각은 달라져야 한다. 가문과 연륜뿐 아니라 배우려는 뜻과 실제로 참여하는 일을 인정해야 한다. 제향에 정성을 다하는 마음이 지역의 사람을 존중하는 태도로도 이어져야 한다.
아홉 서원에서 만난 어르신들은 자신들 뒤에 누가 올 것인지 걱정했다. 그 걱정을 그분들에게만 맡겨둘 수는 없다. 유림과 주민, 지자체와 정책 담당자가 함께 풀어야 한다.
제향을 마친 뒤 처음 참여한 누군가가 "다음에는 제가 해보겠습니다"라고 말할 수 있는가. 그 말을 들은 어른들은 기꺼이 일을 나눠줄 수 있는가.
제향의 무형유산 지정을 준비하는 지금, 의례를 조사하고 기록하는 일과 함께 다음 사람이 그 일을 배우고 맡을 길도 마련해야 한다. 새로 온 사람에게는 배울기회를 주고, 오래 지켜 온 사람에게는 경험을 전할 여건을 갖추어야 한다. 서원과 유림의 미래를 다음 세대의 관심에만 맡겨둘 수는 없다.
덧붙이는 글 | 필자는 지난 10월 7일 오마이뉴스에 「서원을 지키는 유림들이 빗자루 놓지 않는 이유」를 기고했다. 이번 글은 세계유산 아홉 서원의 구술자료를 정리하고 「세계유산 ‘한국의 서원’의 운영과 지역사회 관계망」 발표자료를 작성하면서 얻은 후속 고민을 담았다. 면담 내용은 취지를 요약해 간접 인용했다.