세계유산 서원은 남는다, 그곳 지킬 유림도 남을까

▲정읍 무성서원 구술조사 현장정읍 무성서원에서 안성열 유사가 구술조사에 응하고 있다. 고서가 빼곡한 서재를 배경으로 옥색 도포와 유건을 갖춘 안 유사가 정좌한 가운데, 두 명의 조사진이 마주 앉아 노트북으로 그의 증언을 실시간 타이핑하며 기록에 매진하고 있다. 새로운 변화를 모색하는 무성서원의 치열한 기록 현장이다. ⓒ 엄원식 관련사진보기