한국계 여성 그레이스 리, 뉴욕주 상원의원 당선

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미국 중간선거에서 뉴욕주 상원의원으로 한국계 미국인 여성 정치인 그레이스 리(Grace Lee, 민주당)가 당선됐다. 리 의원은 83.06%(6만 5996표)의 득표율로 16.74%(1만 3303표)를 얻은 공화당 후보인 제이슨 무릴로(Jason C. Murillo)와 경합해 압도적인 승리를 거두었다.리 의원은 2023년 1월부터 뉴욕주 하원의원으로 재직했으며 올해 하원의원 재선에 도전하는 대신 브라이언 캐버나(Brian Kavanagh) 상원의원이 은퇴하며 생긴 상원의원 공석에 출마했다. 리 의원은 오는 2027년 1월 1일부터 뉴욕주 의회 역사상 최초로 한국계 상원의원으로서 그 임기를 시작한다.리 의원은 이민자 가정 출신으로 컬럼비아대학교를 졸업했다. 이후 시카고 대학교 부스 경영대학원에서 MBA를 취득했다. 그녀는 주로 주거, 이민자 보호, 아시아계 미국인의 권익과 여성 인권에 관한 정치 활동을 해오고 있다.리 의원은 하원의원 시절 공공주택 거주자들의 주거 안정을 위해 약 4억 달러 규모의 긴급 임대료 지원 확보에 참여해 서민을 보호하는 정책을 추진해왔다. 또한 세입자 보호를 위한 정당한 사유 퇴거법(Good Cause Eviction Law)을 통과시켜 임대인이 법으로 정해진 타당한 이유 없이 세입자를 강제 퇴거시키거나 임대 계약 갱신을 거부하지 못하도록 하는 데 힘을 보탰다.또한 뉴욕주에서 음력설을 공립학교 주 차원의 휴교일로 인정하도록 하는 입법 활동을 주도해 뉴욕주가 미국 최초로 이 제도를 실시하도록 만드는 등 아시아계 미국인의 권익 향상을 위해 애써왔다.그리고 20여 년 만에 뉴욕주 혐오범죄 관련 법률을 개정하는 혐오 범죄 현대화법(Hate Crimes Modernization Act)을 발의해 통과시켰다. 이는 기존의 증오범죄 처벌 범위를 대폭 확대하고 법적 기준을 현대화하기 위해 제정된 법률로 인종, 종교, 성적 지향, 성 성체성 등에 기반한 편견 동기 범죄에 대해 검찰과 사법 당국이 실질적인 처벌 도구를 가질 수 있도록 하는 데 기여했다.리 의원은 트럼프 행정부가 의료 서비스를 축소하고 사회복지 서비스 예산을 대폭 삭감하며 이민자 사회를 공격하는 것에 대해 뉴욕주가 방화벽 역할을 해야 한다고 주장한다. 이에 주 차원의 주민 보호 조치를 강화하고 필수 보장 제도를 수호하는 정책을 내세우고 있다.뉴욕주에서 ICE(이민세관단속국)가 이민자 공동체에 대한 전례 없는 공격과 헌법적·시민적 권리를 침해하는 것을 금지하기 위해 현정권과 맞설 것을 공약했다. 뿐만 아니라 성소수자와 뉴욕 시민이 증오범죄의 표적이 되는 것을 막기 위해 관련 법률을 강화하는 데 힘써 인간의 존엄성, 안전, 완전한 평등을 위해 투쟁할 것을 다짐했다.이밖에 의료 정책에 있어서도 의료 서비스는 특권이 아닌 권리라는 것을 상기시키며 처방약 가격 인하와 병원 운영 유지를 위한 진료비 상환율 인상, 보편적 의료 보장 확대 재택 간호 인력에 대한 자금 지원을 내세우고 있다. 주택 정책에 있어서는 세입자 보호를 강화하고 저렴한 주택을 확보하는 데 주력하고자 한다.또한 리 의원은 세 아이의 엄마답게 육아의 중요성을 잘 알고 있기에 아동 보육의 재정적 부담을 줄이기 위해 보편적 아동 보육 서비스를 제공해 공공 사회와 가정이 육아를 공동 담하는 데에 힘쓰고 있다.하원의원일 때도 뉴욕 주 의회에서 서민 가정을 쥐락펴락하는 대기업, 이윤을 사람보다 우선시하는 산업에 맞서 싸워왔듯 막강한 기득권 세력으로부터 주민을 보호하기 위해 뉴욕 주 의회의 현상 유지를 타파할 것을 내세우고 있다.리 의원은 아시아·태평양계 미국인 태스크포스(Asian Pacific American Task Force) 의장을 맡아 아시아계 미국인 및 태평양 섬 주민 공동체의 권익 증진, 아시아계 혐오범죄 대응, 정책 제안 등을 위해 활동해 왔다. 아시아계 미국인으로서 정치적 대표성을 강화해 온 만큼 상원 진출 이후 이와 관련해 더 큰 영향력을 발휘할 것으로 보인다.더욱이 리 의원이 대표하는 제27선거구(State Senate District 27)는 미국에서 가장 다양한 인종 구성의 지역구 중 하나로 알려져 있다. 이 지역은 로어맨해튼(14번가 이남)에 해당하며 차이나타운, 소호, 금융지구, 트라이베카, 이스트빌리지, 그리니치빌리지 등을 포함하고 있다. 한국계, 중국계 등 아시아계 주민이 많이 거주하는 지역인 만큼 의원의 활동에 있어 지역 주민들의 적극적인 협조가 이뤄질 것으로 기대되고 있다.한국계 여성 정치인이 미국 주류 정치에 진출한 것에 대해 한인 이민자 사회에서도 자축의 분위기가 이어지고 있다. 그간 리 의원이 아시아계 이민자 공동체를 위한 법안을 발의, 통과시키며 이민자 사회의 정치적 위상을 높여왔기 때문이다. 그녀의 이러한 이력을 고려해 봤을 때 앞으로도 한인 이민자 사회의 권익 보호 및 증진을 위한 적극적 지원과 관련 입법 활동을 추진해 갈 것으로 전망된다.