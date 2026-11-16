생각이 많아 문제인 줄 알았는데, 의외의 반전

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큰사진보기 ▲생각을 정리하는 시간메모를 들여다보며 고민을 이어가는 모습 ⓒ 조현근 (ChatGPT 활용 제작) 관련사진보기

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이직 제안을 받고도 3주 동안 답을 하지 못했다.조건도 나쁘지 않았고, 새로운 일을 해볼 기회이기도 했다. 그런데 막상 결정을 내리려 하니 따져봐야 할 것이 늘어났다. 장단점을 적었고, 그 목록을 네 번이나 고쳐 썼다. 옮긴 뒤 후회하면 어떻게 할지, 새로운 직장이 생각과 다르면 어떻게 할지, 지금 있는 곳을 떠난 것을 후회하면 어떻게 할지 생각했다. 좋지 않은 경우만 열 가지가 넘었다.확신이 생기면 답을 할 수 있을 것 같았다. 하지만 확신보다 먼저 제안이 마감됐다. 기회가 사라지고 나니 아쉬웠다. 조금만 일찍 결정했다면 어땠을까 싶었다. 당시에는 충분히 고민하다 시기를 놓쳤다고 생각했다. 시간이 지나 돌아보니 그때의 망설임은 처음이 아니었다. 결정을 앞두고 여러 경우를 따지고, 결정을 내린 뒤에도 그 선택이 맞았는지 되짚곤 했다.그래서 오랫동안 생각이 많은 내 성격이 문제라고 여겼다. 조금 덜 생각하면 결정도 쉬워지고 마음도 편해질 것 같았다.그런데 지나온 일들을 돌아보니 그렇게만 볼 수도 없었다. 생각을 많이 해서 놓친 것이 있는가 하면, 오래 들여다본 덕분에 알게 된 것도 있었다.오래 들여다봐야 보이는 것도 있었다. 동료와 갈등이 생겼을 때가 그랬다. 상대의 태도 때문에 화가 나, 하고 싶은 말을 장문의 항의 메시지로 적었다. 바로 보내지는 않고 초안으로 남겨두었다. 불만을 모두 적은 뒤 소리 내어 다시 읽어봤다.처음에는 상대의 태도 때문에 화가 났다고 생각했다. 그런데 메시지를 다시 읽어보니 내 업무를 제대로 인정받지 못하고 있다는 불만이 반복되고 있었다. 상대의 태도에 대한 분노 안에는 내 일이 인정받지 못할지 모른다는 불안도 섞여 있었다.그걸 알고 나니 처음 쓴 메시지를 그대로 보낼 이유가 없었다. 상대를 비난하는 것보다 업무를 진행하는 데 필요한 협조를 받는 것이 중요했다. 장문의 항의 대신 필요한 사항만 정리해 전달했고 문제도 원만하게 풀렸다.이직을 고민할 때는 생각할수록 결정을 내리기 어려워졌지만, 이때는 오래 들여다본 덕분에 처음에는 보이지 않던 것을 알게 됐다.비슷한 차이는 아내가 식당을 인수하려 했을 때도 있었다. 아내는 직접 식당을 운영하고 싶은 마음이 컸다. 나도 그 마음을 알고 있었기에 무조건 말리고 싶지는 않았다. 다만 적지 않은 돈이 들어가는 일이라 확인할 것은 확인해야 한다고 생각했다.특히 전 주인이 이야기한 매출이 마음에 걸려 실제로 그만큼 나오는지 살펴봤다. 숫자를 하나씩 확인하니 설명과 실제 매출 사이에 차이가 있었다.우리는 그 부분을 근거로 다시 협상했고 인수 가격을 낮출 수 있었다. 당시에는 꼼꼼하게 확인한 덕분이라고만 생각했다. 그러나 지금 돌아보면 이직을 고민했을 때와 크게 다르지 않았다. 쉽게 결론을 내리지 않았고, 확인할 것이 없는지 계속 살폈다.그런데 한쪽에서는 오래 생각한 끝에 기회를 놓쳤고, 다른 쪽에서는 그냥 지나칠 수 있었던 문제를 발견했다. 무엇이 달랐을까?생각이 향하는 곳은 달랐다. 이직을 고민할 때는 미래를 미리 알고 싶었다. 새로운 직장이 나에게 맞을지, 옮긴 뒤 후회하지 않을지 아무리 생각해도 확인할 수 없는 것까지 답을 구하려 했다. 더 생각한다고 새로운 정보가 생기는 것은 아니었다.식당을 검토할 때는 달랐다. 들여다볼수록 판단에 필요한 정보가 생겼고, 확인한 내용은 가격을 다시 협상하는 근거가 됐다.동료와 갈등했을 때도 마찬가지였다. 생각을 글로 꺼내고 다시 읽으면서 상대의 태도에 대한 분노 뒤에 내 불안도 섞여 있었다는 것을 알게 됐다.모두 쉽게 넘기지 못하고 오래 생각한 일이었다. 하지만 그 생각이 나를 데려간 곳은 달랐다. 어떤 생각은 판단에 필요한 사실이나 내 마음을 더 알게 했지만, 아무리 오래 붙잡고 있어도 알 수 없는 답을 찾게 하는 생각도 있었다.지금은 생각이 길어질 때 다른 질문을 해보게 된다. 이 생각은 나를 앞으로 나아가게 하는가, 제자리에 붙잡아 두는가?생각이 많은 성격은 예전이나 지금이나 크게 달라지지 않았다. 이제는 생각이 많다는 이유만으로 그것을 없애고 싶어 하지는 않는다.어쩌면 내게 필요했던 것은 생각을 덜 하는 법이 아니라, 어떤 생각을 조금 더 이어가고 언제 멈출지를 알아가는 일이었는지도 모르겠다.