파브르보다 한 세기 앞서 쇠똥구리를 관찰한 조선 학자

큰사진보기 ▲<성호사설의 사유방법 - 변정·상론·제안의 지식학> ⓒ 소명출판 관련사진보기

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- <성호사설>을 이토록 오래 연구하게 된 계기는 무엇이며, 집필 과정에서 가장 힘들었던 점은 무엇입니까?

- 부제가 '변정·상론·제안의 지식학'입니다. 각각 어떤 사유 활동을 가리키며, 이를 '사상'이나 '학문'이 아니라 '지식학'으로 묶은 이유는 무엇입니까?

- 이익의 쇠똥구리 관찰은 파브르의 <곤충기>보다 한 세기 앞선 기록이라고 소개하셨습니다. 이 관찰의 학술사적 의미는 무엇이며, 오늘날의 실험·관찰과는 어떤 차이가 있습니까?

- 이익은 각각의 사물과 지역이 고유한 역동성의 근거를 지닌다는 '물각태극'을 바탕으로 자연과 생활세계를 탐구했다고 하셨습니다. 이 관점은 사물 탐구와 어떻게 이어집니까?

- 이익의 지식학은 '다층의 타원'으로 이루어져 있고, 각 층의 타원에는 두 개의 중점이 길항한다고 정리하셨습니다. 두 중점은 무엇을 가리킵니까?

- 국어학·문자학의 관점에서 이익의 언어·명칭 탐구 가운데 주목할 대목은 무엇입니까?

- 인공지능 시대에 고전학이 할 수 있는 일과 경계해야 할 점은 무엇입니까? 젊은 연구자들에게도 말씀 부탁드립니다.

"과거에는 할 수 없었던 일을 이제는 할 수 있게 되었습니다. 처음 고전을 공부하면서 사전조차 구비되어 있지 않고, 원전을 열람하지도 못해 절절매던 일이 기억납니다. 고맙습니다."

"성호가 파브르보다 먼저 발견한 것은 두 마리가 암수나 동지가 아니라 적이라는 점입니다. 파브르는 오랫동안 새끼가 부화하는 곳을 찾아, 결국 굴려간 똥과 별개의 양똥에 새끼 한 마리를 키운다는 것을 발견했고, 실험실에서 다시 장기간 관찰하여 그것이 옳다는 것을 확인했습니다. 성호는 초기 사실만 확인하고 부화는 확인하지 못했습니다. 다만 새끼가 똥에서 저절로 나오는 것이 아니라는 것을 밝혀, 물질 사이의 화생을 부정할 수 있었습니다."

조선 후기 학자 성호 이익(李瀷, 1681~1763)은 쇠똥구리를 오랫동안 관찰한 끝에, 쇠똥구리가 똥에서 저절로 생겨난다는 통념을 직접 눈으로 보고 부정했다. 심경호 고려대 명예교수가 2026년 5월 소명출판에서 펴낸 <성호사설의 사유방법 1·2>는 이익이 '어떻게 생각했는가'를 탐구한 책이다.제1권 869쪽, 제2권 746쪽으로 두 권을 합치면 1600쪽이 넘는다. 기자가 읽는 데만 몇 달이 걸렸다. 책을 읽고 궁금한 점을 지은이에게 서면으로 물었다. 답변 가운데 일곱 가지를 골라 되도록 그대로 싣는다."<성호사설>은 학술 저작의 고전이지만, 실제로 읽어 보면 내용이 어렵고 논문에 인용하려 해도 출전이 불확실한 경우가 많습니다. 정보원이 문헌, 경험, 전문 등으로 다양하고, 일반 학자들이 잘 보지 않았던 자연과학·서학 서적과 중국의 고증적 필기, 명나라 자전 <정자통> 등도 활용했기 때문입니다.고전 한문 자료의 데이터베이스가 상당히 구축됐지만 검색되지 않는 자료도 많습니다. 출전을 밝히지 않거나 실제 출전과 다르게 기록한 경우도 있어 논거를 확인하기 어렵습니다. 기존 연구서와 번역 역시 세세한 사실이나 성호의 진의를 충분히 검토하지 않은 곳이 많았습니다.또한 <성호사설>의 3100여 항목은 20년 이상 축적된 것이어서 성호의 논리가 어떻게 발전했는지 파악하기도 쉽지 않았습니다. 다행히 2010년 이후 한국뿐 아니라 중국, 일본, 미국 등에서 희귀본을 포함한 문헌 원문을 확인할 수 있는 환경이 마련돼 연구에 큰 도움이 됐습니다.""변정은 통용되는 설이나 과거 학설의 옳고 그름을 판단하고, 잘못된 경우 근거를 들어 올바른 설을 제시하는 일입니다. 상론의 '상'은 <맹자>에서 나온 말로, 과거 인물의 시문과 활동을 통해 시대적 맥락과 의미를 밝히는 것입니다. 역사학의 일부이면서 인간학을 겸한다고 할 수 있습니다.성호는 단대사나 통사를 집필하지는 않았지만, 중국과 한국의 학자, 문무 관료, 서얼 문인 등의 삶과 시문, 업적을 조명하는 글을 <성호사설>에 많이 남겼습니다. 제안은 현실의 정치·경제·문화 정책에 모순이나 미비점이 있을 때 대안을 제시하는 것입니다.재야 학자였던 성호는 정책서를 올릴 수 없었지만, 젊어서부터 <곽우록> 등을 집필하며 현실적인 정책을 제안했습니다. 부친 이하진의 실무 중시 태도와 존경했던 유형원의 <반계수록>에서 영향을 받기도 했습니다.그는 정치 제도와 문화 관습의 모순을 지적하고 개선 방안을 친족과 향당, 지방관, 조신 등에게 제시하는 것을 자신의 책무로 삼았습니다. 이 셋을 지식학이라고 묶은 것은 지적 활동에 엄밀한 논증이 필요하고, 과거 사실을 탐색할 때는 역사적 맥락을 중시해야 하며, 학문이 현실의 모순과 미비점을 개선하는 데 기여해야 한다고 보기 때문입니다. 성호가 현대 학문의 이념을 시대에 앞서 보여 주었다고 생각합니다.""쇠똥구리 관찰은 정말 놀라운 일입니다. 이익은 쇠똥구리가 똥에서 화생한다는 통념을 직접 눈으로 보고 부정했고, 쇠똥을 굴리는 두 마리가 암수나 동지가 아니라 적이라는 사실도 확인했습니다.한문 고전에는 서로 다른 생물 종이 변환한다거나 무생물에서 생물이 저절로 나온다는 화생의 개념이 있었습니다. 예를 들어 <예기>에는 가을에 참새 떼가 물에 들어가 대합이 된다는 기록도 있습니다.그러나 성호는 생물과 식물, 광물을 관찰하며 종래의 불합리한 통념을 수정하려 했습니다. 오랜 관찰 끝에 쇠똥구리는 똥에서 저절로 생기는 것이 아니라 쇠똥을 식량으로 삼으며, 그 속에서 알이 부화한다고 결론 내렸습니다.물론 이는 파브르가 약 30년간 관찰하고 실험해 얻은 결론과는 차이가 있습니다. 파브르는 쇠똥이 성충의 식량이며, 알은 별도의 양똥에 한 마리씩 낳아 새끼가 그것을 먹으며 성장한다는 사실을 밝혔습니다.성호는 당시의 연구 환경과 지식 수준 때문에 그 이상을 파악하지 못했습니다. 하지만 생물이 다른 종으로 저절로 바뀌거나 물질에서 생물이 탄생한다는 통념을 부정하는 단초를 마련했다는 점에서, 그의 관찰은 새로운 지식학의 태동을 보여 줍니다.""성호는 ≪대학>의 격물론을 주희나 왕수인과 달리 재검토했습니다. 주희는 '격'을 '이르다'로 해석해 사물의 이치에 도달하는 것으로 보았고, 왕수인은 '바로잡다'로 해석해 마음을 바로잡는다는 뜻으로 이해했습니다.성호는 주희의 설을 따르면서도 '격' 자의 구성에 주목해 각각의 사물이 지닌 본질을 먼저 탐구해야 한다고 보았습니다. 사물이나 서적을 대할 때 지배적인 관념을 그대로 따르지 않고 하나하나 살피려 했던 것입니다. 사물과 인간 모두 추상적인 이념보다 실제 기능과 삶이 중요하다고 생각했습니다.그는 인간사의 여러 분야에서 기존의 척도도 재검토했습니다. 예를 들어 주희가 제안한 지척 대신 사람마다 다른 신체 조건을 고려해 심의의 치수를 정해야 한다고 주장했습니다. 인간에게 필요한 물품을 만들면서 실제 신체를 고려하지 않는 기계적인 기준에 회의적이었던 것입니다.물각태극론은 민족주의적 관점과도 연결됩니다. 종래 분야설에서는 천문상의 성좌가 중국을 중심으로 지상에 대응한다고 설명하고 조선을 변방으로 보았습니다. 그러나 성호는 중국은 중국대로, 조선은 조선대로 천문의 성좌에 대응한다고 보았습니다. 지구에 대한 관념을 바탕으로 기존의 중화주의적 세계관을 수정한 것입니다.""종래의 지식 탐구는 하나의 중심을 설정하는 경우가 많았습니다. '이'나 태극이라는 하나의 중심을 두고 개별 사물의 사실도 결국 그곳으로 수렴한다고 보았습니다. 그러나 개인의 사유는 하나로 수렴하지 않으며, 진보성과 관습성을 함께 지니는 경우가 많습니다.성호는 당시 다른 학자들보다 통념을 부정하고 논리적 사유를 했으며, 폭넓은 독서와 경험, 관찰을 활용했습니다. 그러나 당시의 지식 수준이나 통념을 모두 반박할 수는 없었습니다. 따라서 어떤 서술은 관습성을 지니고, 어떤 서술은 진보성을 띱니다.이러한 지식의 총체를 하나의 중심으로 설명하기보다 진보성과 관습성을 함께 고려해야 한다는 뜻에서 타원을 비유로 들었습니다. 타원은 두 정점으로부터 거리의 합이 일정한 점들의 집합이며, 두 정점이 일치하지 않는 도형입니다.<성호사설>에는 자연과학의 새로운 정보를 받아들인 글이 있는가 하면, 아이 귀신을 이용하는 염매술에 대한 논술도 있습니다. <주역>에 대한 새로운 학설과 풍수설, 점후설, 재이설, 귀신설에 대한 관심도 공존합니다. 당시의 생활 지식과 학문적 한계를 함께 보여 주는 것입니다.인간의 사유는 일상적인 생활 지식에서 추상적인 논리까지 여러 층위로 이루어집니다. 성호의 지적 활동에도 통념에 따른 오류와 당시로서는 놀라운 통찰이 함께 존재합니다. 한 인물의 사상을 하나의 중심으로 정리하기보다 복합적인 측면을 그대로 인정하는 것이 바람직합니다.""이익은 문헌 속 어휘와 명칭, 개념뿐 아니라 떠도는 이야기 속 낱말까지 재검토하고 서로의 연관성을 따졌습니다. 예를 들어 '오곡'이라고 할 때 문헌마다 곡물의 종류가 다른데, 무엇을 기준으로 삼아야 하는지, 우리 풍토에서는 무엇을 오곡으로 보아야 하는지를 검토했습니다.일상생활과 학문 활동에서 기존의 어휘나 개념을 검증하지 않고 차용하는 경우가 많습니다. 통념에 지배되면 발전이 어렵습니다. 물론 이익의 새로운 정의에도 오류가 있으므로 ≪성호사설≫을 읽을 때는 비판적인 태도가 필요합니다.대표적인 사례가 훈민정음의 기원을 파스파 문자에서 찾은 것입니다. 이익은 파스파 문자의 원리와 실상을 탐구할 자료를 충분히 확보하지 못했습니다. 훈민정음이 한자와 다른 제자 원리로 만들어졌고 음성을 정확하게 표기한다는 점에 주목해 그런 가설을 제시한 것으로 보입니다. 오늘날에는 그 가설이 나온 배경을 이해하는 동시에 오류를 비판적으로 검토해야 합니다.""새로운 지식학은 한 인물의 지적 활동과 결과물에 담긴 복합적인 측면을 그대로 밝혀내야 합니다. 인공지능 시대라고 해서 평면적이지 않은 대상을 억지로 평면화할 필요는 없습니다. 핵심 내용을 일률적으로 분류하고 각 항목을 똑같이 배분하는 방식은 연구 대상의 실상과 본질을 왜곡할 수 있습니다.익숙한 고전을 기존 학자의 정의에 따라 분류하고 이해하는 데 그쳐서도 안 됩니다. 현재의 관점에서 의미와 구조를 새롭게 파악해야 합니다. 대상의 규모와 구조, 형식과 내용의 관계를 살펴야 하며, 자료에 존재하는 엇갈림과 모순을 해부하는 것이 고전학의 중심이 되어야 합니다.학문 활동에서 기존의 어휘와 개념을 검증 없이 차용한다면 진보는 없습니다. 통념에 지배되지 않고 고전을 비판적으로 읽어 나갈 필요가 있습니다."심 교수는 답변 끝에 이렇게 덧붙였다.기자는 초등학교 때 파브르의 <곤충기>를 읽고 자란 세대라 그런지, 심 교수가 추가로 보내온 문자가 내내 뇌리를 떠나지 않았다.