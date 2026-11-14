미 재무, 엔비디아 칩 유출 의혹에 러트닉 공개 저격

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스콧 베선트 미국 재무부 장관이 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 중국 스파이 연루 의혹과 첨단 인공지능(AI) 반도체 밀반입 의혹으로 하워드 러트닉 상무장관을 공개적으로 비판했다.베선트 장관은 13일(현지시간) 미 경제방송 CNBC와의 인터뷰에서 엔비디아 반도체를 밀반입한 중국 스파이로 기업으로 지목된 싱가포르 메가스피드의 제재 담당은 상무부라고 밝혔다.그는 "재무부, 국방부, 국무부, 무역대표부(USTR) 등 여러 부처가 수개월 전부터 메가스피드를 거래 제재 명단에 올리는 데 찬성해왔다"라며 "이를 결정할 권한은 상무부에 있고, 내부 절차에 대해서는 그들에게 물어봐야 할 것"이라고 말했다.베선트 장관은 중국이 엔비디아 반도체를 구매할 수는 있지만, 미국의 제재로 최첨단 제품은 구할 수 없다는 점을 강조했다.그는 "도널드 트럼프 대통령은 중국이 H100을 넘어서는 엔비디아 칩을 받아서는 안 된다는 점을 매우 분명히 했다"라며 "그렇기 때문에 어떤 유출이든 매우 실망스럽다. AI 경쟁에서 미국의 훌륭한 기업들에 피해를 주고, 중국에 우위를 주기 때문"이라고 지적했다.사실상 러트닉 장관이 업무를 제대로 처리하지 않았기 때문에 이번 사태가 벌어졌다는 것으로, 행정부 내에서 한 부처 장관이 다른 부처를 공개적으로 비판하는 것은 매우 이례적이다.베선트 장관은 지난주 백악관 상황실 회의에서도 러트닉 상무장관에게 메가스피드를 거래 제재 명단에 올리지 않은 이유를 따져 물은 것으로 알려졌다.이와 관련한 질문에 베선트 장관은 "우리는 상황실에서 오간 대화를 발설하지 않는다"라고 답하면서, 이를 부인하지는 않았다.또한 '본인이 상무장관이었다면 다르게 했겠느냐'는 질문에 "그런 가정에 대해서는 말하지 않겠다"라면서도 "재무장관으로서 말하자면, 재무부와 내 부장관은 수개월 동안 이를 밀어붙여 왔다"라고 답했다.베선트 장관은 엔비디아의 책임도 강조했다. 그는 "지금까지는 젠슨 황의 개인적인 결점에 관한 문제였지만, 진짜 핵심은 엔비디아가 자신의 고객에 대해 제대로 알았는가, 반도체 유출을 막기 위해 중간 경유지 역할을 하는 유령회사에 제품을 판매하는 일이 없도록 회사 내부에서 적극적인 노력을 기울였는지가 돼야 한다"라고 말했다.트럼프 대통령의 오랜 친구인 러트닉 장관은 위기에 몰렸다. 백악관은 전날 성명에서 "트럼프 대통령은 현대 미국 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 러트닉 장관을 전폭적으로 신뢰한다"라고 밝혔다.그러나 CNN은 "엔비디아 사태 여파로 트럼프 행정부가 혼란에 빠진 가운데, 백악관 참모들이 러트닉 장관의 경질을 논의하고 있다"라며 "베선트 장관의 발언은 행정부 내 책임 공방을 공개적으로 드러냈다"라고 보도했다.러트닉 장관은 당장 의회 조사에 직면한 상황에서 공화당도 그를 도와주지 않고 있다. 공화당의 팀 스콧 상원 은행위원장은 다음 달 10일 은행위 출석을 요구했고, 중간선거에서 승리한 민주당이 내년부터 다수당으로 의회 임기를 시작하면 더욱 강력한 공세에 나설 것이 분명하다.공화당 존 케네디 상원의원도 "상무부가 황 전 CEO와 불륜 관계였던 스파이 회사에 40억 달러 규모의 첨단 칩 판매를 승인한 이유를 알고 싶다"라며 "러트닉 장관이 청문회에 나와 증언해야 하며, 거부하면 소환장을 발부해야 한다"라고 압박했다.다만 베선트 장관은 다음 주 예정된 미중 정상회담에서 양국 정상이 이 문제를 논의할 것이냐는 질문에 대해서는 "굳이 무슨 말을 하겠느냐"라며 "규정을 위반한 것인 만큼, 앞으로는 이런 일이 없도록 확실히 조치할 것"이라고 선을 그었다.