전태일의 풀빵 정신, 강서에서 '노동자 상호부조' 논의로 이어졌다

큰사진보기 ▲전태일 평전 손글씨 이어쓰기10일 사람과공간 신길수홀에서 열린 개막식, 『전태일 평전』 손글씨 이어쓰기에 참여한 시민들 ⓒ 양성윤 관련사진보기

큰사진보기 ▲11일 플랫폼·프리랜서 청년 13명이 지역 식재료로 건강밥상을 함께 차렸다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

큰사진보기 ▲12일 롯데시네마 가양점에서 열린 '여전히 찬란하게' 공동체 상영회에 100여 명이 참석했다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

큰사진보기 ▲13일 열린 '지역 노동공제회 설립 필요성과 추진방안' 정책토론회 ⓒ 양성윤 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전태일 삼행시 공모전에 94명이 참여하였고 마나레나님 응모작이 최우수작으로 선정되었다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

전부 괜찮다, 넘어가라고 말하는 세상에서

태연하게 넘기지 못한 한 사람이

일하는 사람의 내일을 바꾼다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치에도 실립니다.

전태일 열사의 나눔과 연대 정신을 오늘날 지역사회에서 이어가려는 행사가 서울 강서구에서 나흘간 열렸다. 강서구 노동복지센터가 주관한 '2026 전태-일로 만난 사이'가 지난 11월 10일부터 13일까지 사회적협동조합 사람과공간과 강서구 일대에서 진행됐다.이번 행사는 전태일의 풀빵 나눔 정신을 되새기고, 노동조합이나 기존 노동복지제도의 보호를 받기 어려운 불안정·비정형 노동자의 생활 안정을 위한 지역 연대 방안을 찾기 위해 마련됐다. 개막식, <전태일 평전> 손글씨 이어쓰기, 청년 건강밥상, 영화 상영회와 시상식, 지역 노동공제회 설립 정책토론회가 차례로 열렸다.기획단에는 강서구 노동조합 및 노동단체 대표자모임, 강서양천민중의집, 강서양천청소년노동인권활동가모임 다움, 평등사회노동교육원, 서울강서양천여성의전화, 동네부엌좋은날협동조합, 빵과그림책협동조합, 사회적협동조합 사람과공간, 강서구 독립서점 네트워크 등이 참여했다.10일 사람과공간 2층 신길수홀에서 열린 개막식에서는 '전태일의 날' 국가기념일 제정을 바라는 <전태일 평전> 손글씨 이어쓰기가 진행됐다. 전태일재단의 지원으로 마련된 이 필사 활동은 사람과공간을 비롯해 서울청년센터 강서, 지역 독립서점 등으로 참여 공간을 넓혀 이어졌다.이어 빵과그림책협동조합이 그림책 <도와줘요, 손수건 씨!>를 바탕으로 낭독극을 선보였다. 해고당한 손수건씨가 이웃의 도움으로 다시 일어서 또 다른 사람을 돕는다는 이야기에 갑질, 해고 등 노동현장의 현실을 더해 풀빵 나눔 정신과 맞닿은 연대의 의미를 전했다.11일에는 서울청년센터 강서와 동네부엌좋은날협동조합이 플랫폼·프리랜서 청년을 위한 건강밥상을 열었다. 청년 13명이 지역 식재료로 음식을 함께 만들어 나눠 먹고, 공정무역 와인과 제철 과일로 뱅쇼도 만들었다.참가자들은 식사하며 서로 안부를 묻고, 불안정한 노동환경에서 겪는 어려움과 생활 속 상호부조의 필요성을 이야기했다. 이 자리에서 노동공제회의 설립 취지와 역할도 소개됐다.12일 롯데시네마 가양점에서는 영화 <여전히 찬란하게> 공동체 상영회와 시상식이 열렸다. 불안정·비정형 노동자, 노동조합과 시민사회 관계자 등 100여 명이 함께 영화를 봤다.시상식에서는 청소년 노동인권 증진과 돌봄노동자 권익 향상에 기여한 이들이 상을 받았다. 강서구청장상은 이휘숙 서울흥신고 취업부장과 서울디지털콘텐츠고등학교가, 서로돌봄상은 김영옥 전국요양보호사협회 강서지회장이 받았다.마지막 날인 13일 사람과공간에서는 '지역 노동공제회 설립 필요성과 추진방안' 정책토론회가 열렸다. 26명이 참석한 가운데 신언직 노동공제연합 풀빵 연수원장이 발제했고, 노동·시민사회 현장 관계자들이 지정토론자로 나섰다.토론자는 김성훈 라이더유니온 공제사업단장, 강선규 메트로9호선노조 서비스지부장, 김영옥 전국요양보호사협회 강서지회장, 이현진 서울강서양천여성의전화 활동가, 김향란 생활지원사 , 윤유선 강서구 독립서점 네트워크 관계자(화서가 대표)다.참석자들은 플랫폼 노동자, 프리랜서, 돌봄노동자처럼 노조로 조직되기 어렵거나 기존 노동복지제도의 사각지대에 놓인 노동자의 현실을 공유했다. 이어 이들의 생활 안정과 상호부조를 뒷받침할 지역 기반 노동공제회의 필요성과 추진 방향, 구체적인 실행 방안을 논의했다.이날 논의에서 지역 노동공제회는 노동자들이 회비와 공동의 자원으로 서로 돕는 생활안전망을 만들고, 의료·돌봄·법률·노무 상담 등 다양한 서비스를 연계하는 지역 연대 모델로 제안됐다.한편 사단법인 강서양천민중의집이 제안해 구성된 '강서양천 지역 노동공제회 설립 추진 기획팀'은 지난 8월부터 워크숍을 포함한 6차례 회의를 이어오고 있다. 기획팀은 2027년 상반기 노동공제회 추진위원회 출범을 목표로 준비하고 있다.행사 기간에는 부대행사도 이어졌다. 전태일 삼행시 공모전에는 94명이 응모해 55개 작품이 선정됐다. 최우수작은 다음과 같다.지역 독립서점 추천도서 전시에서는 노동과 삶, 돌봄, 공동체를 주제로 한 책을 소개해 주민들이 노동의 의미와 연대의 가치를 함께 생각하도록 했다.이번 행사는 전태일 정신을 추모에 머물게 하지 않고, 불안정 노동자의 현실과 지역사회의 구체적 과제로 연결했다는 점에서 의미가 있다. 풀빵 하나를 나누던 마음을 오늘의 상호부조와 연대로 잇는 시도이며, 노동공제회 설립을 둘러싼 지역 논의가 앞으로 어떤 결실을 맺을지 주목된다.