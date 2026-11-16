수능은 끝나도 경쟁은 끝나지 않는다

큰사진보기 ▲대학수학능력시험(수능)이 나흘 앞으로 다가온 15일 서울 성북구 강북종로학원에서 수험생들이 공부하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이 라영재는 현재 건국대 경영전문대학 공공기관리더십과정 책임교수이고, 한미은행 노동조합 부위원장, 국가청렴위원회 팀장, 국무조정실 평가관리관과 조세재정연구원 공공기관연구센터 소장을 역임했음

오는 19일, 2027학년도 대학수학능력시험이 치러진다. 수험생과 학부모들의 관심은 어느 대학, 어느 학과에 진학하느냐에 쏠려 있다. 서울대 등 상위권 대학에 대한 선호가 이어지는 가운데, 높은 소득과 직업적 안정성이 기대되는 의과대학과 대기업 취업에 연계된 계약학과도 주목받고 있다. 최근에는 반도체 등 첨단산업 분야의 계약학과가 새로운 진학 선택지로 떠올랐다.종로학원 분석에 따르면 2026학년도 정시모집에서 12개 대학 16개 대기업 계약학과의 지원자는 2478명으로 전년보다 38.7% 증가했다. 대학과 학과를 선택할 때 적성과 학문적 관심뿐 아니라 졸업 후의 취업 가능성과 소득, 직업적 안정성이 중요한 기준으로 작용하고 있음을 보여주는 사례다.이를 학생과 학부모의 지나친 경쟁심이나 명문대 선호 탓으로만 돌릴 수 있을까. 어느 대학을 나오고 어떤 직장에 들어가느냐에 따라 삶의 기회가 크게 달라지는 현실에서 안정적인 진로를 찾으려는 선택은 자연스럽다. 문제는 대학입시가 끝나도 경쟁이 끝나지 않는다는 데 있다.청년 고용 상황도 녹록지 않다. 국가데이터처에 따르면 2026년 10월 15~29세 청년 고용률은 42.9%로 전년 같은 달보다 1.7%포인트 하락했다. 청년 취업자도 19만 6천 명 감소했다. 청년 인구 감소의 영향을 고려하더라도 고용률까지 하락했다는 점은 우려스럽다. 청년들은 원하는 일자리를 찾기 어렵고, 일부 중소기업은 인력을 구하지 못하는 현실이 동시에 나타나고 있다.청년들이 중소기업 취업을 꺼리는 이유를 높은 눈높이 탓으로 돌리는 시각이 있다. 그러나 대기업과 중소기업 사이에 임금과 복지, 고용안정성, 경력개발 기회의 격차가 큰 현실에서 더 나은 직장을 찾으려는 청년들만 탓하기는 어렵다. 첫 직장의 선택이 이후의 소득과 경력에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 점에서 더욱 그렇다.청년들에게 중소기업 취업을 권유하기에 앞서 중소기업에서도 안정적으로 일하고 성장할 수 있는 여건부터 만들어야 한다. 중소기업의 생산성을 높이고 임금지급 능력을 키우며 근로조건을 개선하는 일이 우선이다. 기업 규모에 따라 일자리의 질이 크게 달라지는 구조를 그대로 둔 채 취업지원금만 늘려서는 청년 취업난과 중소기업 구인난을 함께 해결하기 어렵다.대기업과 중소기업의 상생협력과 동반성장도 중요하다. 대기업과 협력 중소기업은 생산과 기술, 인력을 연결하는 하나의 산업생태계에 속해 있다. 그러나 성장의 성과가 대기업에 집중되고 협력업체에는 비용절감의 부담이 전가된다면 중소기업이 좋은 일자리를 만들기는 어렵다.동반성장 정책도 한 단계 발전해야 한다. 금융과 기술지원, 공정거래를 넘어 협력업체 근로자의 임금과 복지, 직무역량 향상까지 연결해야 한다. 대기업과 협력업체가 성장의 성과를 공유하고 공동 인재양성과 직업훈련을 확대할 필요가 있다. 동반성장의 성과 역시 지원금이나 협약 건수보다 협력업체의 경쟁력 향상과 근로조건 개선, 청년 고용의 질적 변화로 평가해야 한다.정부의 정책 접근도 달라져야 한다. 중소벤처기업부는 기업의 성장과 경쟁력 강화에, 고용노동부는 취업과 고용지원에, 교육부는 인재양성에 각각 중요한 역할을 맡고 있다. 부처 간 협력사업도 추진되고 있지만 기업지원과 인재양성, 고용지원이 청년의 안정적인 일자리라는 공동의 성과로 충분히 이어지고 있는지는 돌아볼 필요가 있다.중기부는 중소기업의 생산성과 임금지급 능력을 높이고, 고용부는 청년 신규채용과 고용유지, 근로조건 개선을 지원하며, 교육부는 산업현장의 수요에 맞는 인재양성을 강화해야 한다. 무엇보다 기업지원과 직무교육, 채용지원이 따로 움직이지 않도록 정책과 예산을 연계하는 것이 중요하다.정책의 평가 기준도 바뀌어야 한다. 청년 몇 명을 취업시켰는지, 직업훈련에 몇 명이 참여했는지, 지원금을 얼마나 집행했는지만으로 성과를 판단해서는 안 된다. 취업한 청년들이 얼마나 오래 일하고 있는지, 임금과 직무역량이 향상되었는지, 경제적으로 자립할 수 있게 되었는지를 살펴야 한다. 부처별 사업실적보다 청년의 삶이 실제로 얼마나 나아졌는지가 중요하다.청년 일자리 문제는 지역 대학의 미래와도 직결된다. 학령인구 감소와 지역 산업의 변화 속에서 지방 국립대학과 사립대학, 전문대학, 한국폴리텍대학이 각자의 교육기능을 유지하면서도 지역의 산업과 고용수요에 공동으로 대응하는 체계를 갖춰야 한다.대학 정원을 줄이거나 통폐합하는 것만이 해법은 아니다. 대학별 특성과 역량을 살리면서 역할을 재설계하는 것이 중요하다. 국립대학의 연구개발과 전문인력 양성, 사립대학과 전문대학의 특성화교육과 산학협력, 폴리텍대학의 현장기술교육과 직업 재교육 기능을 지역 여건에 맞게 연결해야 한다. 각 기관의 역할을 획일적으로 구분하기보다 강점을 살려 협력하는 방식이 바람직하다.대학과 직업교육기관이 교육과정과 시설을 공유하고, 지역의 대기업과 협력 중소기업이 인력수요 조사부터 교육과정 설계, 현장훈련과 채용까지 함께 참여하도록 해야 한다. 여기에 중기부의 기업지원, 고용부의 직업훈련, 교육부의 대학지원 정책이 연계된다면 교육과 산업, 고용이 선순환하는 기반을 마련할 수 있다.지역에서 교육받은 청년들이 일자리를 찾아 수도권으로 떠나야 하는 현실도 바꿔야 한다. 지역에 좋은 일자리가 부족한 상황에서 대학만 지원하거나 청년들에게 지역 정착을 요구하는 정책에는 한계가 있다. 지역 산업과 대학, 기업이 함께 성장하고 주거와 생활 여건까지 뒷받침될 때 청년들은 지역에서 미래를 설계할 수 있다.청년 일자리 정책은 취업에서 끝나서는 안 된다. 취업에 성공하더라도 높은 주거비와 생활비를 감당하기 어렵고, 장시간 출퇴근과 불안정한 생활 여건에 놓인다면 경제적 자립과 미래 설계는 여전히 어렵다. 청년에게 필요한 것은 단순히 일할 기회가 아니라 일하면서 안정적으로 살아갈 수 있는 조건이다.특히 지역 청년의 정착을 위해서는 일자리와 주거, 복지, 문화, 교통정책을 함께 추진해야 한다. 지역에 기업을 유치하고 대학의 인재양성 기능을 강화하더라도 주거환경이 열악하고 교통이 불편하며 문화생활의 기회가 부족하다면 청년들이 지역에 머물기를 기대하기 어렵다. 수도권 역시 취업 기회가 상대적으로 많더라도 높은 주거비가 청년의 경제적 자립을 가로막을 수 있다.정부의 정책연계도 산업·고용·교육에 머물러서는 안 된다. 국토교통부의 주거·교통정책, 보건복지부의 사회안전망 정책, 문화체육관광부의 문화·여가정책, 지방자치단체의 지역 정착 지원을 함께 연결해야 한다. 부처별 지원사업을 늘리는 것보다 청년이 실제로 필요로 하는 정책을 통합적으로 제공하는 것이 중요하다.청년 일자리 정책의 성과도 취업자 수와 고용유지율을 넘어 주거안정과 경제적 자립, 지역 정착, 삶의 질까지 살펴야 한다. 좋은 일자리를 만드는 것과 살기 좋은 지역을 만드는 것은 서로 분리된 과제가 아니다.청년 일자리 문제는 청년 개인의 노력이나 정부의 취업지원금만으로 해결할 수 없다. 대기업과 중소기업 간 구조적 격차를 줄이고, 상생과 동반성장을 통해 성장의 성과를 공유해야 한다. 산업·고용·교육정책의 연계는 물론 지역 대학의 구조개혁과 주거·복지·문화·교통정책도 함께 추진해야 한다. 정부는 단순한 취업자 수보다 청년들이 어떤 일자리에서 얼마나 안정적으로 일하며 성장하고 있는지, 경제적으로 자립하고 미래를 설계할 수 있는지를 정책의 성과로 평가해야 한다.교육을 백년지대계라고 한다. 청년정책 역시 적어도 한 세대를 내다보는 국가적 과제로 접근해야 한다. 정권이 바뀔 때마다 정책의 방향과 우선순위가 흔들려서는 청년들의 미래를 안정적으로 뒷받침하기 어렵다. 여야가 청년정책의 기본 방향과 중장기 목표에 합의하고, 정부와 기업, 노동계, 대학, 지역사회가 함께 책임을 나누는 사회적 대타협이 필요하다. 정책의 성과를 지속적으로 점검하고 부족한 부분을 보완하면서 정권을 넘어 발전시켜 나가야 한다.오는 19일 수능을 치르는 청년들에게 필요한 것은 더 치열한 경쟁을 요구하는 사회가 아니라 다양한 선택과 기회를 보장하는 사회다. 어느 대학을 나오고 어느 기업에 취업하느냐에 따라 미래가 지나치게 달라지지 않아야 한다. 청년들이 일하면서 성장하고, 안정적으로 생활하며, 자신의 미래를 설계할 수 있는 나라를 만드는 일에 여야의 합의와 사회적 대타협을 기대한다. 청년에게 미래가 있어야 국가에도 미래가 있다.