조선 왕릉 최고의 숲길, 여기입니다

큰사진보기 ▲늦가을 정취 가득한 서오릉 숲길 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲고목 소나무들이 신하처럼 늘어선 서오릉 ⓒ 김종성 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲아들인 사도세자를 죽여달라고 남편(영조)에게 고변해야 했던 영빈 이씨가 잠든 수경원 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲서오릉 재실을 물들인 단풍잎 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲매년 가을 기신제(忌晨祭)가 열리는 서오릉 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲쩍벌남 장수가 맨 앞에 자리한 장식 기와, 잡상(雜象) ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲앵봉산 자락 3km에 이어지는 숲길 ⓒ 김종성 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 블로그에도 실립니다.

만산홍엽(滿山紅葉)의 풍경으로 들썩이는 늦가을. 힘들게 산에 오르지 않아도 가을 정취를 느낄 수 있는 곳 가운데 하나가 조선 왕릉이 아닐까 싶다. '(한양) 서쪽에 있는 5개의 능'이란 뜻의 서오릉은 고양시 덕양구에 있는 조선 왕실의 왕릉군이다.능이 자리한 동네 이름 용두동(龍頭洞)은 왕릉과 잘 어울린다. 40기 조선 왕릉 가운데 내 최애 왕릉이기도 하다. 4km가 넘는 나무숲 울창한 둘레길이 있어서다. 서오릉은 총면적이 무려 55만평(183만㎡)나 되는 거대한 숲이다.둘레길을 따라 여러 왕릉과 원, 묘를 바라보며 숲길을 걷다 보면 두어 시간이 훌쩍 지나간다. 오르락내리락 이어지는 숲길도 있어 걸음걸음이 단조롭지 않고 산책 같은 산행을 하는 기분이 들어 좋다. 요즘 같은 가을에도 좋지만 눈 내린 겨울에도 운치있는 풍경을 보여주는 곳이다.대중교통편은 전철 3호선 홍제역(2번 출구), 원당역(3번 출구)과 전철 6호선 역촌역(2번 출구), 구산역(1번 출구)에서 707번 버스를 타고 '서오릉 입구' 정류장에서 내리면 된다. 정기 휴일은 월요일이며, 입장료는 천 원이다.서오릉에 잠들어 있는 인물들의 면면과 이야기는 드라마나 영화에 나올 만하다. 왕실의 적장자(본부인이 낳은 맏아들)로 14살 나이에 왕위에 올라 46년간 강력한 왕권을 유지한 조선의 태양왕 숙종과 부인 인현왕후는 명릉에 묻혀 있다.숙종의 사랑으로 조선 역사상 최초로 후궁에서 왕비가 되어 아들 경종까지 낳았으나, 결국 숙종에게 사약을 받고 죽음에 이르른 희빈 장씨(장옥정).궁녀 출신으로 영조의 후궁이 되어 아들 사도세자 이선을 낳았지만 엽기적이고 광기 어린 기행이 이어지자, 보다 못해 아들을 죽여 달라고 남편인 영조에게 고변(告變, 나라에 반역하는 일이나 음모를 관청이나 임금에게 알리는 것)해야 했던 영빈 이씨.서오릉 안 경릉과 창릉에 묻힌 이는 세조(수양대군 이유)의 두 아들로 모두 스무 살에 요절했다. 세조가 조카 단종을 강원도 영월에 유배보내 죽인 후의 일이다.사도세자의 친모 영빈 이씨는 수경원, 희빈 장씨는 대빈묘에 잠들어 있다. 조선왕실의 무덤은 묻힌 사람의 신분에 따라 왕과 왕비의 무덤은 '능(陵)', 왕의 생모·왕세자·빈의 무덤은 '원(園)', 임금 자리에서 쫓겨나서 죽은 자의 무덤은 일반인처럼 '묘(墓)'로 구분했다. 광해군과 연산군의 묘가 대표적이다.왕릉 주변에는 불그스름한 빛깔의 늙은 소나무들이 능을 향해 기울어져 서 있거나 절을 하듯 허리를 수그리고 있어 신기하다. 흡사 왕의 곁을 지키는 충성스러운 신하들 같다. 실은 햇볕을 유난히 좋아하는 양수(陽樹) 나무인 소나무가 햇볕이 비추는 방향으로 몸을 기울인 것이다. 그늘 한 점 없이 볕이 바른 왕릉은 소나무들이 살기 좋은 곳이다.명릉 옆 알록달록 단풍잎이 곳곳에 떨어진 아늑한 한옥집은 재실(齋室)이다. 왕릉이나 재실 주변 모두 떨어진 단풍 낙엽을 바로 쓸어내지 않고 가을이 떠날 때까지 놔둔다고 한다. 쉬어가기 좋은 아늑한 재실 툇마루에 앉아 있는데, 서오릉에서 보기 드물었던 외국인 관광객들이 안마당으로 들어왔다.올해 한국을 방문한 외국인 관광객 수가 사상 처음으로 2천만 명을 돌파했다는 소식이 실감 났다. 단풍과 은행잎이 내려앉은 한옥 담장을 배경으로 사진을 찍어 주었다. 왕릉만 보고 그냥 갈까 봐 서오릉 안내장에 나오는 둘레길도 알려 주었다.이들은 국내 조선 왕릉을 하나하나 찾아가고 있단다. '왕릉 도장 깨기' 여행을 하는 외국인들을 보니 흐뭇하면서도 놀랐다.재실은 관리자인 능참봉이 상주하며 제사에 관련된 전반적인 준비를 하던 공간이다. 능참봉은 종9품의 최하위직 관료였지만, 과거시험을 거치지 않고 관직에 진출할 수 있는 데다 왕릉수호라는 중요한 권한 때문에 당대 최고 선호직종이었단다. 관료 화가 겸재 정선, 조선 후기 대학자 송시열이 능참봉 출신이라니 재밌다.서오릉에서는 예부터 매년 10월 26일(음력) 왕과 왕비의 넋을 기리고 제사를 올리는 기신제(忌晨祭)가 열린다. 이른 아침(晨)에 제사를 지낸다 해서 붙은 이름이다. 제사를 지낼 때 음식의 배열 위치를 그린 그림 제설도를 보니 의외다.제사상에 오르는 음식이 잡탕, 떡, 다식, 대추, 약과 등으로 화려하거나 사치스러운 음식이 없다. 호화로울법한 조선 왕릉의 부장품(副葬品, 고인을 기리거나 사후 세계를 돕기 위해 시신과 함께 넣어 매장하는 물품)도 검박하기만 하다.삼국사기 중 백제본기에 '작신궁실(作新宮室), 검이불루(儉而不陋) 화이불치(華而不侈)'라는 기록이 있다고 한다. '새로 궁궐을 지었는데 검소하되 누추하지 않고 화려하지만 사치스럽지 않다'는 뜻으로 조선 왕릉에도 그 정신이 이어 내려오지 싶다.능을 지키는 문석인(문인 모습의 석물)과 무석인의 근엄한 느낌과 달리, 무덤 앞 정자각 지붕 위 추녀마루에 도열한 잡상(雜象)은 흡사 만화에 나오는 캐릭터 같아 익살맞다. 특히 맨 앞에 앉아 있는 장수처럼 보이는 잡상은 조선판 '쩍벌남'이지 싶어 웃음이 난다.잡상은 장식 기와로서 삿된 기운과 악귀들을 쫓는 벽사(辟邪)의 상징으로 궁궐, 왕릉 등에 설치했다. 조선시대 기와와 벽돌을 만드는 관청인 와서(瓦署)에 특별히 잡상장(雜象匠)을 두어 훌륭한 잡상 제작에 힘을 쏟았다고 한다.서오릉 맨 북쪽 고양시 창릉천 이름을 낳은 창릉 옆에는 3km에 이어지는 서어나무숲과 소나무숲이 나온다. 앵봉산(235m) 기슭을 오르락 내리락 걷는 숲길로 본래 출입제한구역이었다가 시민들에게 개방했다. 앵봉산(鶯峰山)은 꾀꼬리(鶯)가 많이 살았고, 꾀꼬리 노랫소리가 아름다워 '꾀꼬리봉'이라고 불렀단다.울울한 숲길은 걷는 내내 상쾌함과 함께 왠지 모르게 보호받는 기분이 들었다. 발길을 옮길 때마다 서걱서걱 소리가 나는 폭신한 흙길이 참 좋다. 서어나무는 한자말 '서목'으로 서쪽에 있는 나무란 뜻이니 서오릉과 어울린다. 오래전부터 이곳에서 무리 지어 살고 있었던 나무라고 한다. 회색빛 울룩불룩한 근육질 줄기가 독특한 나무다.시간이 지나면서 가장 안정된 상태를 유지한 숲을 극상림이라고 부르는데, 이 극상림을 구성하는 수목 중 하나가 서어나무라고 한다. 서어나무길에 이어지는 소나무길은 1990년대 토종 소나무 군락지를 조성하고자 소나무 4000그루를 심어 아름답고 솔향기 짙은 숲길이 생겨났다.서오릉에서 나오면 10여 곳의 맛집과 카페가 모여 기다리고 있다. 왕릉정식, 능원갈비, 잔치연 한정식 등 메뉴를 갖춘 심상치 않은 맛집들이 발길을 끈다.