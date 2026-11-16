"걸어서 가"... 쌍둥이 임신 7개월, 산길을 걸어야 했다

지난 10월부터 팔레스타인 여성지원센터에서 자원활동을 하고 있습니다. 팔레스타인 서안지구에서 보고 듣고 느낀 내용을 시리즈 방식으로 국내에 알리고자 합니다.

"쌍둥이를 임신한 7개월 차 여성이 산길을 혼자서 한 시간 동안 걸어가면 어떤가요? 위험한 상황이겠죠?"

큰사진보기 ▲아리프(맨 오른쪽)와 아내 나나(왼쪽 두번째)의 모습아리프씨 집에서 찍은 아리프씨와 아리프씨 어머니, 아내 나나씨와 사촌 동생 무함메드 ⓒ 이동화 관련사진보기

AD

"걸어서 가."

큰사진보기 ▲이츠하르(Yitzar)정착촌아리프 집 옥상에서 찍은 이츠하르 정착촌, 산정상에 위치하여 있고 아래의 팔레스타인 마을과 인접해있다. 이츠하르에서 정착촌 사람들의 폭력은 서안지구에서도 잔인하기로 유명하다. ⓒ 이동화 관련사진보기

임신과 출산의 경험이 없는 나로서는 그 상황이 얼마나 위태로운지 가늠하기 어려워 아내에게 물었다. 아내는 "임신 7개월이면 출산이 얼마 남지 않았고, 쌍둥이라면 배도 많이 불렀을 텐데, 양수가 터질 수도 있는 대단히 심각하고 위험한 상황이지요. 그분은 괜찮대요?"라며 되물었다. 예상대로 아찔한 상황이었다. 하지만 이런 비극은 팔레스타인 서안지구에서는 그리 특별한 일도 아니다.때는 지난 10월 초순. 팔레스타인 서안지구 나블루스 내 작은 마을에 사는 아리프씨의 아내 나나씨는 쌍둥이를 임신한 7개월 차 산모였다. 임신 후반기 검진을 위해 나블루스 시내로 향하던 중, 이스라엘 군인이 검문소에서 그녀의 차량을 가로막았다. 비단 그녀의 차만 막은 것은 아니다. 며칠 동안 나블루스 내 대부분 마을 검문소에서 차량 이동이 통제되었고, 어떤 상황에서도 예외는 없었다. 이유는 늘 한결같다. 아무런 설명도 해주지 않는다는 것이다.팔레스타인 사람들에게는 익숙한 일상이지만, 나나씨에게는 출산을 앞두고 꼭 받아야 하는 검진이었다. 부부는 이스라엘 군인에게 사정했다. 반드시 나블루스 시내까지 가야 한다고, 남편 아리프씨 역시 군인에게 매달리며 애원했다. 돌아온 이스라엘 군인의 대답은 짧았다.아리프씨와 아내는 모멸감을 느꼈다. 욕지거리가 목구멍까지 치밀어 올랐지만 차마 내뱉을 수 없었다. 부부는 그렇게 차에서 내려 걷기 시작했다. 이쪽 검문소에서 건너편 검문소까지만 걸어가면 나블루스 시내로 들어갈 수 있었다. 두 사람은 치밀어 오르는 모욕감과 화를 삼키며 발걸음을 옮겼다.나블루스에는 평지가 거의 없다. 아주 높은 산은 아니지만 낮은 구릉이 끝없이 이어진다. 일반 성인에게도 땀이 흐르는 고된 길이다. 하물며 쌍둥이를 밴 8개월 차 임산부에게는 아득하기만 한 길이었다. 나나씨는 남편의 부축을 받으며 무거운 몸을 이끌고 힘겹게 산을 오르고 내렸다. 그렇게 한 시간쯤 지났을까. 자갈과 가시덩굴을 헤친 끝에 두 사람은 간신히 건너편 검문소에서 대기하던 차량에 올라탔다. 무사히 병원에서 검진을 받았고, 다행히 태아의 상태는 양호했다.이들을 만난 건 지난 11월 초였다. 아리프씨 부부와 가족들은 걱정이 태산이다. 12월 초 출산을 앞두고 있는데, 그때도 이스라엘군이 갑자기 검문소를 폐쇄하고 이동을 통제하면 어떡하나 싶어서다. 출산 몇 주 전부터 나블루스 시내 병원 근처에 숙소를 잡아 만일의 사태에 대비해야 할지 고민도 깊다. 하지만 남편의 벌이만으로는 생계를 잇기도 빠듯하고, 돈을 빌리는 것조차 여의치 않다. 집에서 부업으로 하는 올리브 수확과 목축 역시 이스라엘의 방해 탓에 큰 소득을 기대하기 어려운 실정이다.아리프씨의 증언에 따르면 검문소에 막혀 걸어서 이동한 환자나 노약자는 아내뿐만이 아니다. 나블루스에서 합승택시를 운행하는 그는 10월 초뿐만 아니라 빈번하게 벌어지는 이스라엘의 마을·도시 봉쇄로 인해 신장투석을 받아야 하는 환자나 심장질환자마저 차에서 내려 걸어서 다른 검문소로 이동해야 했다고 전했다.평범해 보이는 아리프씨 가족의 삶도 여타 팔레스타인 주민들과 크게 다르지 않다. 아리프씨와 그의 동생 모두 수감 경험이 있다. 그것도 여러 번이다. 가장 최근의 수감 시기를 묻자 2021년에 약 1년간 수감되었고, 두 달 전에는 새벽 2시에 이스라엘 군인들이 집을 급습해 집기를 부수고 커튼을 찢어놓은 뒤 아리프씨와 동생 모함메드를 체포했다고 한다. 다행히 며칠 뒤 풀려나긴 했지만, 이곳에서는 너무도 흔한 일이다. 그동안 수많은 팔레스타인 사람들을 만났지만, 가족 중 수감이나 체포 경험이 없는 집은 단 한 곳도 보지 못했다. 영장도 없고, 체포 사유도 고지하지 않는다. 이곳에서 '미란다 원칙'을 꺼내면 사람들은 박장대소를 한다. 세상에 그런 게 어디 있냐면서 말이다.세상은 이스라엘과 팔레스타인의 관계를 '갈등'이라 부르고, 가자지구의 참상을 '전쟁'이라 일컫는다. 하지만 적어도 현장에서 마주한 현실은 다르게 말한다. 이스라엘은 팔레스타인을 불법 군사점령하고 있으며, 가자지구에서는 집단학살을 자행하고 있다. 군사점령하에서 피점령민인 팔레스타인 사람들은 인간으로 대우받지 못하고 있다. 새벽녘 아무렇지 않게 일가족을 공포에 몰아넣고 구성원을 체포하며, 임산부와 위급한 환자의 이송마저 비웃으며 걸어가라고 조롱하는 현실. 이 참담한 현실을 우리는 왜 그동안 '갈등'과 '전쟁'이라 부르고 있었을까.