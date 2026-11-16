시집 '100페이지'에 아내가 쓴 시를 실은 이유

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"원로의 축사가 시작되면 시계부터 하품을 한다 / 시는 한 장인데 축사는 열 장이다"

큰사진보기 ▲지난 13일, 권병엽 시인의 첫 시집 《모서리》 북콘서트가 열린 대구출판지원센터 1층 강당 입구에 세워진 안내 배너. '시를 읽고 마음을 나누는 시간'이라는 문구 아래 시집 표지와 시인의 모습이 담겨 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲권병엽 시인 초청 북콘서트의 문을 연 식전 공연 장면. 한민족전통예술연구원 사물놀이 비천 예술단 경담 김대호 씨(오른쪽)의 기타 반주에 맞춰 'Donde Voy(나는 어디로 가야 하나)'와 <가을사랑> 등이 울려 퍼지며 객석에 잔잔한 여운을 남겼다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"원래 시집 제목을 <버려진 목소리들>로 가려 했습니다. 그런데 아내가 딱 <모서리>로 하라는 겁니다. 시집에 '모서리'라는 시가 없다고 했더니, '그럼 지금 하나 쓰면 되지' 하더군요. 가정의 평화를 위해 그 자리에서 바로 썼습니다."

큰사진보기 ▲지난 13일 오후, 대구출판지원센터 1층 강당에서 열린 권병엽 시인 북콘서트 현장. 독자와 문우들이 시인의 이야기에 귀 기울이고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲시인 권병엽(청안)이 시집 속지에 적어준 친필 메시지. "세상 밖으로 나서는 작은 들풀들의 발길 앞에 길을 열어주신 손길"이라는 문구에서 독자를 향한 시인의 따뜻한 시선이 묻어난다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"산청 시골에서 자취하며 공부하던 제 인생은 늘 '가장자리'에서 시작했습니다. 1등은 못 해도 꼴찌만은 면하게 하려고 우리 어머니가 오뉴월 땡볕에 쉬지도 않고 일하셨지요. <빈터>는 제 고향 집을 그대로 그린 그림입니다."

큰사진보기 ▲북콘서트 마무리 발언을 위해 무대에 선 아내 박영림 씨. 시집 100페이지에 아내의 시 <명퇴>를 실어 '100점'을 선물한 남편에게 "오래오래 건강하게 같이 놀아달라"며 애정 어린 인사를 건네고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲북콘서트의 마지막 순서로 무대 위 동료들과 객석이 하나 되어 손뼉을 치며 동요 <섬집아기>와 <가을밤>을 합창하고 있다. 눈물과 웃음이 교차한 그날 오후의 따뜻한 축제 현장. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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