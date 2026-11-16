시집 '100페이지'에 아내가 쓴 시를 실은 이유

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"원로의 축사가 시작되면 시계부터 하품을 한다 / 시는 한 장인데 축사는 열 장이다"
시집 <모서리>의 수록시 '시보다 짧게'에서 문단 행사의 지루함을 날카롭게 꼬집었던 권병엽 시인. 정작 자신의 첫 북콘서트는 어떻게 치렀을까?
결론부터 말하자면, 그날 현장은 시인의 일갈처럼 낡은 형식의 틀을 완전히 부순 축제이자 눈물과 웃음이 교차하는 한 편의 인간 드라마였다.
지난 13일 오후 2시, 대구출판지원센터 1층 강당에서 도서출판 진서 주관으로 권병엽 시인 초청 북콘서트가 열렸다. 보통 북카페가 있는 2층에서 행사를 진행하던 관례를 깨고 1층 강당으로 문턱을 낮춘 자리에는 23명의 독자와 문우들이 모여들었다.
이날 북콘서트의 진행은 유진서 도서출판 진서 대표가 직접 맡았다. 유 대표는 여는 말을 통해 "독자가 없다면 책은 의미가 없고, 작품을 읽고 나면 작가라는 사람이 궁금해진다"며 자리를 연 취지를 밝혔다.
식전 공연부터 범상치 않았다. 한민족전통예술연구원 사물놀이 비천 예술단 경담 김대호씨의 기타 선율에 실린 <Donde Voy(나는 어디로 가야 하나)>와 <가을사랑>, 앵콜곡 <바람이 불어오는 곳>까지 객석과 가수가 함께 손뼉을 치며 노래했다.
특히 고향과 어머니를 잃고 "이제 어디로 가야 하나"라고 묻던 시인의 등단작 <빈터>를 예견하듯 울려 퍼진 첫 곡은 잔잔한 여운을 남겼다. "문인들 행사는 재미없다는데 책 천지인 이곳에 저까지 더해서 면구하다"는 시인의 너스레에 장내는 금세 화기애애한 웃음바다가 되었다.
"아내가 책 제목을 지어주고, 시 쓰라 해서 썼습니다"
이번 북콘서트는 짜여진 대본 없이 물 흐르듯 진행되는 '무형식'이 매력이었다. 표제시 <모서리>의 탄생 비화부터 유쾌했다.
"원래 시집 제목을 <버려진 목소리들>로 가려 했습니다. 그런데 아내가 딱 <모서리>로 하라는 겁니다. 시집에 '모서리'라는 시가 없다고 했더니, '그럼 지금 하나 쓰면 되지' 하더군요. 가정의 평화를 위해 그 자리에서 바로 썼습니다."
현장에서 즉석 추천으로 시를 낭송한 구미의 박나연 시인을 비롯해, 이날 자리에서 직접 만난 유진서 대표와 동료 문우들에게 권 시인의 작품 세계에 관해 물었다.
인터뷰에 응한 유진서 대표는 권 시인의 작품에 대해 "서사와 서정에 지친 이들에게 할 말을 대신해 주는 '핵사이다' 같은 통쾌함이 있다"며 "진부하지 않고 신선해 5년, 10년 뒤에 다시 꺼내 읽어도 무게감이 살아있을 시"라고 말했다.
이어 "문단을 비판하는 시들에 기존 문인들이 불편해하지 않았느냐"고 묻자, 장사현 영남문학 대표는 "우리가 하지 못하는 말을 대신해 주어 오히려 속이 시원했다. 문학의 본령이 바로 그런 것 아니냐"며 고개를 끄덕였다.
시인 역시 "아버지가 신문기자여서 비판적 시선을 관성적으로 물려받은 것 같다"며 "우리나라 남자들은 평생 맥가이버가 되어야 한다는 강박에 시달리는데, 나는 시를 쓰면서 비로소 울어도 되는 자유를 얻었다"고 고백해 객석의 깊은 공감을 자아냈다.
기타 선율에 얹힌 '줄', 배추 모종에서 길어 올린 '스페어의 기도'
낭송이 이어질수록 분위기는 더욱 깊어졌다. 즉석에서 시 <줄>이 낭송될 때는 미리 맞추지도 않았는데 김대호씨의 잔잔한 기타 반주가 자연스럽게 깔렸다. 시인은 "실력이 아니라 어느 라인에 섰느냐에 따라 운명이 갈리고, 그 줄조차 내 의지대로 선택할 수 없는 불합리한 사회를 꼬집고 싶었다"고 창작 배경을 밝혔다.
김학조 시인이 낭송한 <스페어의 기도>는 9월 밭에 심는 배추 모종에서 출발한 시다. 본 모종이 죽어야만 비로소 자리를 얻는 '스페어 모종'의 운명에 빗대어, 누군가의 몰락 위에서만 열리는 청년 취업의 좁은 문을 아프게 그려냈다.
이어 시인이 가장 애착하는 시라며 직접 낭송한 작품은 유진서 대표에게 헌정한 <셰르파>였다. "앞에 서지 않고/ 늘 한 걸음 옆에서/ 돌 하나를 치워주는 사람"이라는 시구에는 문단에서 궂은 일도 마다하지 않고 뒤에서 묵묵히 곁을 지켜준 출판인을 향한 진심이 고스란히 배어 있었다.
시집을 엮는 과정에서 있었던 일화도 소개했다. 출판사 측에서 시의 어떤 대목을 빼자고 제안했을 때, 시인은 이렇게 답했다고 한다. "그걸 남겨 둬야 독자가 반걸음 다가올 수 있습니다. 그래야 그때 내가 반걸음 마중 나갈 수 있지요." 다 설명하지 않고 독자가 들어올 틈을 열어두려는 시인의 마음이 고스란히 전해지는 대목이었다.
낭송 중단시킨 눈물의 시 <빈터>, 그리고 아내의 한마디
이날 북콘서트의 정점은 고향 산청과 어머니를 노래한 등단작 <빈터>가 낭송될 때였다. 시를 읽어 내려가던 동료 시인이 끝내 복받치는 눈물로 낭송을 멈췄고, 유진서 대표가 마이크를 이어받아 나머지 구절을 읽어야 했다. 객석 곳곳에서 훌쩍이는 소리가 터져 나왔다.
초등학생 시절부터 시인을 지켜보며 이날 기타 연주를 맡은 고향 친구 김대호씨 역시 "어릴 땐 곱상하고 조근조근 말 잘하던 아이가 법 공부를 하더니 지금은 황소상이 되었다"며 농담을 건네다가도, 막상 <빈터> 이야기 앞에서는 울먹이며 말을 잇지 못했다.
시인은 목이 멘 목소리로 어머니를 회상했다.
"산청 시골에서 자취하며 공부하던 제 인생은 늘 '가장자리'에서 시작했습니다. 1등은 못 해도 꼴찌만은 면하게 하려고 우리 어머니가 오뉴월 땡볕에 쉬지도 않고 일하셨지요. <빈터>는 제 고향 집을 그대로 그린 그림입니다."
무거운 여운을 따뜻하게 감싸 안은 것은 가족과 동료들의 사랑이었다. 시집의 딱 100페이지에 아내 박영림씨의 시 <명퇴>를 실은 이유에 대해 "시인의 아내에게 100점을 주고 싶어서였다"는 출판사 대표의 설명이 나오자 객석에서는 큰 박수가 쏟아졌다.
마무리 발언을 요청받은 아내 박씨는 "모서리진 곳도 많고 넘치는 것도 많은 사람이지만, 부디 오래오래 건강하게 같이 놀아주었으면 좋겠다"며 이 자리에 함께해 준 시인의 문우들에게 애정 어린 당부를 전했다.
향후 집필 계획을 묻는 말에 시인은 "처음부터 시를 쓰려고 한 게 아니라 글을 써놓고 시인지 산문인지 가리는 편"이라며 "아내가 늘 '잘 쓸 수 있는 분야를 두고 왜 시를 쓰느냐'고 핀잔을 주곤 했는데, 첫 시집을 냈으니 다음에는 내 삶의 이야기를 담은 수필을 한번 써보고 싶다"고 솔직한 속내를 내비쳤다.
동료 시인의 축가 <사랑이라는 이름으로>와, 유 대표의 제안으로 다 함께 부른 동요 <섬집아기>, 앵콜곡 <가을밤>까지.
울다가 웃다가, 노래와 박수 소리로 가득했던 그날 오후, 권병엽 시인의 시는 활자를 벗어나 사람들의 가슴과 가슴을 잇는 가장 따뜻한 온기가 되어 흐르고 있었다. 시집 <모서리>로 독자들에게 반걸음 먼저 손을 내민 그가, 머지않아 진솔한 삶의 결을 담은 첫 수필집으로 또 어떤 따뜻한 이야기를 건네올지 벌써부터 기다려진다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.