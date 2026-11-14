내가 받은 크리스마스 선물이 전쟁터에서는 사람을 죽인다

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"이번 전쟁에서 처음으로 보병 없이 드론과 지상 로봇만으로 러시아군 진지를 점령했습니다."

큰사진보기 ▲어린 시절 장난감으로 즐겁게 날리던 드론이 현대 전쟁에서는 사람의 생명을 위협하는 무기로 바뀌었다. ⓒ AI생성 이미지 관련사진보기

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"우크라이나 국방부는 최근 열린 'Army of Drones 2025' 행사에서, 지난해 총 81만 9737건의 전장 타격 사례가 영상 등을 통해 검증됐다고 발표했다. 이 가운데 약 24만 건은 적 병력에 대한 사살 또는 치명상을 유발한 것으로 집계됐다."

지난 4월 13일(현지시간), 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 무기 제작자의 날 연설에서 드론과 지상 로봇 등 무인 장비만으로 러시아군 진지를 점령했다고 발표했다. 우크라이나 측은 해당 작전에 보병이 투입되지 않았으며, 러시아군이 항복했다고 설명했다. 사람이 직접 전장에 투입되지 않고 무인 장비만으로 작전을 수행했다는 점에서 많은 관심을 받았다.이 뉴스를 처음 접했을 때 가장 먼저 떠오른 생각은 '정말 이제 사람이 직접 싸우지 않고도 전쟁을 치르는 시대가 왔구나'라는 것이었다. 군용 드론이 이렇게 발전했다는 사실도 놀라웠다. 하지만 일반 소비자용 드론도 군사적 목적으로 활용되고 있다는 소식을 접하면서 내가 드론을 처음 만났던 순간이 떠올랐다.내가 드론을 처음 접했을 때는 2015년 초등학교 3학년이었다. 크리스마스 선물로 부모님께 드론을 받았다. 처음 드론을 봤을 때는 생김새부터 신기해서 어떻게 사용하는지도 몰랐다. 설명서를 읽으며 사용법을 익힌 뒤 처음으로 드론을 날려보았다. 그 순간 심장이 빠르게 뛰는 것을 느꼈다.학교에서 종이비행기나 고무동력기처럼 하늘을 나는 장난감을 가지고 놀아본 적은 있었지만, 내가 원하는 방향으로 움직이고 심지어 공중에서 한 바퀴를 돌릴 수도 있는 장난감은 처음이었다. 그렇게 드론에 재미를 붙인 뒤로는 거의 매주 주말 아버지와 강변 공원에 가서 드론을 날리는 것이 일상이 되었다.어린 시절의 나는 드론을 더 높고 멀리 날리고, 아슬아슬하게 장애물을 피하면서 어떻게 하면 더 멋있게 조종할 수 있을지를 고민했다. 지금 돌이켜보면 어린 시절 가장 즐거웠던 기억 중 하나가 바로 드론에 빠져 있던 순간들이었다. 시간이 흘러 고등학생이 된 뒤에도 드론에 대한 관심은 이어졌다. 생활기록부에 드론과 관련된 내용을 정리하면서 드론이 어떤 원리로 하늘을 나는지에도 관심을 갖게 되었다.드론은 프로펠러를 빠르게 회전시켜 공기를 아래로 밀어내고, 그 반작용으로 하늘을 난다. 네 개의 프로펠러를 가진 쿼드콥터는 각각의 회전 속도를 조절해 기체의 방향과 움직임을 제어한다. 어린 시절에는 이런 원리가 그저 신기하고 재미있었다.드론에 대해 생각이 바뀌게 된 시점은 올 1월이었다. 재수 생활을 마치고 대학교에 다닐 준비를 하고 있던 때였다. 아침에 일어나 뉴스를 보며 식사를 하고 있었는데, 뉴스에서 충격적인 소식이 보도되고 있었다.이 뉴스를 보고 많은 생각이 들었다. 러시아와 우크라이나 전쟁에서 드론과 무인기가 활발하게 사용되고 있다는 사실은 이미 알고 있었다. 하지만 이제 드론이 단순한 정찰 수단을 넘어 전쟁의 양상과 사람들의 생명까지 좌우하는 주요 무기가 됐다는 사실이 놀라웠다.식사를 마친 뒤 인터넷에서 러시아와 우크라이나 전쟁에 실제로 사용되는 드론 영상을 찾아보았다. 영상 속 군인들은 드론의 공격을 피하기 위해 엄폐물에 몸을 숨기고 있었다. 드론이 상공에서 군인들을 추적하거나 지상으로 접근해 공격하는 모습도 볼 수 있었다. 심지어 군인을 향해 직접 날아가 폭발하는 자폭 드론의 영상도 있었다.이런 영상들을 보면서 어린 시절 내가 조종하던 드론이 누군가의 생명을 위협하는 무기로 사용되고 있다는 사실이 마음에 걸렸다. 내가 강변 공원에서 장애물을 피해 가며 즐겁게 날리던 드론과 전쟁터에서 사람을 공격하는 드론이 근본적으로는 같은 비행 원리를 이용한다는 사실도 낯설게 느껴졌다.한편으로는 이런 생각도 들었다. 사람이 직접 전쟁터에 들어가지 않아도 되는 전쟁은 과연 더 나은 전쟁일까? 무인 장비가 군인의 희생을 줄일 수 있다는 점에서는 긍정적일 수 있다. 하지만 공격하는 사람과 공격받는 사람 사이의 거리가 멀어질수록 전쟁에 대한 심리적 부담도 줄어드는 것은 아닐까. 어쩌면 사람이 직접 싸우지 않는 전쟁은 오히려 전쟁을 더 쉽게 시작하게 만드는 것은 아닐까.드론의 군사적 활용은 러시아와 우크라이나의 전쟁에만 국한되지 않는다. 미국과 이란의 군사적 충돌에서도 드론은 정찰과 공격, 방공 작전 등에 활용되고 있다. 특히 미국은 대이란 군사작전에 무인 공격기를 투입했다. 드론이 전쟁의 양상을 바꾸는 주요 수단으로 자리 잡으면서 군사적 활용 범위도 점점 넓어지고 있다.전쟁뿐만 아니라 민간 사회에서도 드론으로 인한 안전 문제가 발생하고 있다. 지난 8월 독일 라이프치히-할레 공항에서는 폭발물이 장착된 드론이 발견되는 사건이 발생했다. 인명 피해는 없었지만 발견 직후 활주로 운영이 일시적으로 중단됐고, 공항으로 향하던 여객기와 화물기 일부가 회항하거나 우회하는 등 항공 운항에도 차질이 빚어졌다. 이러한 사건들이 이어지면서 드론을 안전을 위협하는 물건으로 바라보는 시선도 커지고 있다.하지만 드론을 위험한 물건으로만 바라볼 수는 없다. 드론은 사람이 접근하기 어려운 재난 현장에서 실종자를 수색하고 구조 활동을 돕기도 한다. 같은 기술이 누군가의 생명을 위협하기도 하고, 다른 누군가의 생명을 구하기도 하는 것이다.어린 시절 내게 드론은 그저 하늘을 날 수 있다는 사실만으로도 신기하고 즐거운 장난감이었다. 하지만 이제는 그 작은 기계가 어떤 목적으로 사용되는지에 따라 전혀 다른 결과를 만들어 낼 수 있다는 사실을 알게 됐다.앞으로 드론과 무인기 기술이 얼마나 더 발전할지 궁금하다. 다만 한 가지 바람이 있다. 어린 시절 내가 드론을 처음 날렸을 때 느꼈던 설렘이 앞으로도 계속 이어졌으면 좋겠다. 그리고 그 설렘이 누군가에게는 공포가 되지 않는 세상이기를 바란다.