광주 전투기 서산 추가 배치 반발... 주민 설명회 파행

▲30년 소음 고통도 모자라 추가 배치라니 방관식 관련영상보기

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14일 오후 2시 충남 서산시 해미면행정복지센터 회의실. 공군본부 주관으로 '소음영향도조사 결과(안) 주민설명회'가 열렸다. 그러나 본행사 시작 30분 전부터 회의실 안은 주민들의 격앙된 목소로 가득 찼다.서산 제20전투비행단 소음피해대책위원회와 57개 소음 피해 마을 이·통장 및 주민들은 이날 오후 1시 30분 설명회장에서 긴급회의를 열고, 광주비행장 전투기의 서산 추가 배치 계획에 규하는 성명서를 발표했다.주민들은 '광주 군공항 이전(해미) 반대한다'는 노란색 피켓과 '결사 반대! 30년 피눈물 소음 고통 TA-50 전투기 추가 배치가 웬 말이냐?'라는 문구가 적힌 현수막을 내걸고 "서산 분산 배치 계획을 즉각 철회하라"고 외쳤다.송근민 소음대책위원장이 낭독한 성명서에서 대책위는 "광주비행장 전투기의 서산 배치 소식은 지난 30년간 전투기 소음으로 생활 불편과 수면 장애, 재산권 침해를 견뎌온 서산시민과 피해 지역 주민의 가슴에 다시 한번 대못을 박는 처사"라고 비판했다.이어 ▲광주비행단 전투기 추가 배치 즉각 철회 ▲피해 주민의 생존권을 정략적·행정적 협상 카드로 삼는 행위 중단 ▲서산시장과 충남도지사의 단호한 반대 의사 표명 및 시민 생존권 수호 등을 촉구했다.본 설명회가 시작된 뒤에도 주민들의 불신과 반발은 가라앉지 않았다. 소음영향도 조사를 맡은 용역사 관계자가 "2년에 걸쳐 소음 조사를 진행했으며, 법령 기준에 따라 절차를 밟았다"고 설명했지만, 객석에서는 즉 항의가 터져 나왔다.한 주민은 "주민들의 실제 고통을 제대로 반영하지도 못한 조사 결과를 들으라는 것이냐"며 "바쁜 주민들을 불러놓고 이게 뭐 하는 짓이냐"고 목소리를 높였다.주민들의 반발이 이어지면서 이후 예정됐던 국방부 측 설명회도 끝내 진행되지 못했다. 소음영향도 조사 결과에 대한 불신이 해소되지 않은 가운데 추가 배치 문제까지 겹치면서 설명회는 파행으로 마무리됐다.설명회가 무산된 뒤 주민들은 현장에서 긴급 임시총회를 열고 향후 투쟁 수위를 높이기로 결의했다. 대책위는 "정당한 요구가 관철될 때까지 법적·행정적 수단과 물리적 집회를 포함한 모든 투쟁을 불사할 것"이라고 밝혔다.또한 오는 16일 오전 10시 예정된 국방부 관계자와 이완섭 서산시장의 면담에 앞서 오전 9시부터 서산시청 앞에서 대규모 규탄 집회를 열기로 의결했다.한편 공군은 이번 설명회에서 소음영향도 조사가 2년에 걸쳐 법령에 따른 절차로 진행됐다고 설명했다.