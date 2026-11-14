앱으로 예약하는 시대, 10만 명이 이곳을 찾은 이유

큰사진보기 ▲입장을 기다리는 방문객들 ⓒ 김서현 관련사진보기

큰사진보기 ▲부스 체험 전시 현장 ⓒ 김서현 관련사진보기

큰사진보기 ▲해외 여행 부스에서 상담 받는 방문객 ⓒ 김서현 관련사진보기

큰사진보기 ▲지역 특산품 만들기 체험하는 방문객 ⓒ 김서현 관련사진보기

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큰사진보기 ▲직접 받은 여행 팜플랫 ⓒ 김서현 관련사진보기

경기 고양시 킨텍스 제1전시장에서 '메가쇼&트래블쇼 2026 시즌2'가 11월 12일부터 15일까지 나흘간 열리고 있다. 이번 트래블쇼에는 200개사가 참여해 300개 부스를 마련했으며, 주최 측은 잠재 여행객 10만 명 방문을 목표로 내걸었다. 전시장에는 다양한 여행 상품과 관광 정보를 살펴보려는 방문객들의 발길이 이어졌다.지난 13일 오후, 경기 고양시 킨텍스 제1전시장 입구. 사전등록 QR을 준비한 방문객들이 입장 게이트로 향했고, 현장 발권 창구 앞에도 긴 줄이 이어졌다. 캐리어를 끌거나 안내 책자를 든 방문객들이 뒤섞이며 전시장 입구는 이른 오후부터 붐볐다. 앱 하나로 여행 예약부터 결제까지 가능한 시대, 사람들은 왜 직접 전시장을 찾아왔을까.전시장은 국내 여행관, 해외 여행관, 여행 예약관으로 나뉘어 있었다. 전시품목은 지역별 여행 정보부터 체험·투어, 플랫폼, 숙박·리조트, 교통·항공, 여행사, 레저·스포츠, 특산품, 관광지까지 폭넓다. 해외 여행관에는 나라별 부스가 줄지어 있었고, 입구마다 지도와 안내 책자가 쌓여 있었다. 국내 여행관에서는 지역 특산품을 맛보는 방문객이 부스 앞에 모여 있다.전시장에는 각 지역과 국가를 소개하는 부스들이 길게 늘어서 있었다. 부스마다 내걸린 플랜카드 아래로 방문객들이 오가며 여행 정보를 살펴보는 모습이 눈에 띈다. 누군가에게는 지나가며 구경하는 전시장이지만, 누군가에게는 다음 여행지를 정하기 위해 일부러 찾아온 목적지다.해외 여행관 입구에서 만난 김윤서(27)씨는 일본 여행을 계획 중이었다. 김씨는 "영상으로 보면 다 좋아 보이는데 어디가 나한테 맞는지 모르겠더라고요. 여기서는 직접 물어보고 바로 비교할 수 있을 것 같아서 왔어요"라며 방문 이유를 밝혔다. 김씨에게 트래블쇼는 계획 중인 여행에 필요한 정보를 직접 비교하고, 자신에게 맞는 선택지를 찾아볼 수 있는 자리인 셈이다.한쪽에서는 국내 여행 상품을 살펴보는 방문객들의 발길이 이어졌다. 부스마다 여행지 사진과 안내 책자가 놓였고, 방문객들은 관심 있는 지역의 정보를 확인하거나 일행과 여행 계획을 이야기했다. 지역별 특산품과 먹거리를 직접 맛보거나, 체험할 수 있어 방문객들의 관심을 끌었다.새로운 여행지를 발견했다는 이아무개(30)씨는 "원래는 여행 계획이 없었는데 구경하다 보니 가보고 싶은 곳이 생겼어요. 관심 없던 곳도 여기 와서 보니 다 가보고 싶어지네요"라고 말했다.전시장 곳곳에서는 여행 상품을 둘러보거나 안내 책자를 챙기는 방문객들의 모습이 이어졌다. 가족과 함께 온 관람객부터 친구, 연인과 함께 행사장을 찾은 사람들까지 각자의 방식으로 전시를 즐겼다.한편 '메가쇼&트래블쇼 2026 시즌2'는 15일 오후 5시까지 킨텍스 제1전시장에서 진행된다.