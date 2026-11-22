"여러분은 지금 백범 김구 선생님께서 마신 술을 맛보는 중입니다."

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큰사진보기 ▲부여의 전통주BAR '사담'에서 진행한 '술로 만나는 한국사' 강연 모습 ⓒ 김경준 관련사진보기

"오늘이 8월 15일 밤. 옛일을 생각하니 눈물겹다. 천만 리 타향에 이 타는 가슴, 한 잔의 오가피로나 쓸어버릴까. 나라 잃고 집 잃고. 애답다 황천아. 아아! 노예의 이 설움을 어디나 살으리." - 해일(海日), <추석(秋夕)>, <독립신문>(1919.10.28.)

큰사진보기 ▲오가피주가 등장하는 『독립신문』 1919년 10월 28일자 기사 ⓒ 독립기념관 관련사진보기

"넓은 홀에 희미한 전깃불이 켜 있었고, 식탁 위에는 막과자 몇 그릇이 띄엄띄엄 놓여 있었고 그 옆에 질그릇에 담은 배갈술(충칭에서 가장 값이 싸다고 하는 노주대곡)이 초라하게 자리잡고 있었다. 이 과자를 안주로 삼아 질그릇의 술을 돌려가며 한 모금씩 마시는 지극히 간소한 연회였다." - 김준엽, <장정(長征): 나의 광복군시절 下> 중에서

큰사진보기 ▲'술로 만나는 한국사' 강연에서 맛본 다양한 술들 ⓒ 김경준 관련사진보기

큰사진보기 ▲AI로 구현한 '대한민국 임시정부 기념주' ⓒ 김경준 관련사진보기

지난달 23일, 충남 부여의 한 전통주 바(BAR). 옹기종기 둘러앉은 2030 청년들에게 술 한 잔을 권하며, 이 술이 바로 백범 김구 선생과 광복군 대원들이 나눠 마신 '노주노교 대곡(瀘州老窖 大曲)'이라 설명하자 다들 입에서 탄성을 쏟아냈다.'술로 만나는 한국사'라는 주제로 열린 강연에서다. 이번 강연은 부여군 지역공동체활성화재단 농촌활력지원센터의 요청으로 진행됐다. 도시 청년들로 하여금 농촌의 삶과 문화를 직접 체험하기 위해 마련된 프로그램의 강사로 섭외됐는데, 전통주와 함께 하는 한국사 강연을 해달라는 요청을 받은 것이다.그렇게 부여의 술집에서 2030 청년들과 마주앉아, 독립운동가들이 마신 술과 일제 침탈로 인해 쇠퇴한 한국의 가양주 문화에 대해 집중적으로 설명했다. 단순히 듣기만 하는 강연에 머무르지 않고, 강연에 등장하는 술들을 한 잔씩 맛보며 역사를 배우는 '혀끝으로 만나는 한국사' 강연이었다.술을 마시며 듣는 강연이라 혹여라도 피곤해하거나 지루해하지는 않을까 내심 걱정했다. 결과는 뜻밖이었다. 뜨거운 반응이 쏟아진 것이다. "역사를 알고 마시니 술맛이 다르게 느껴진다", "술로써 독립운동을 기억하려는 시도는 참신하고 매력적인 방법인 것 같다"는 반응들이 특히 기억에 남는다. 나 역시 "앞으로 술 한 잔을 마시더라도 이 술을 마셨던 독립운동가들의 마음을, 희생을 한 번쯤 생각해달라"고 당부하며 끝맺었다.우리가 일상에서 늘 마시는 술 한 잔. 그저 웃고 떠들며 취하기 위한 용도로만 마실 수도 있겠지만, 이 술 한 잔을 통해 독립운동가들을 기억할 수는 없을까? 이번 강연을 통해 나는 그 가능성을 엿볼 수 있었다.그렇다면 독립운동가들은 어떤 술을 마셨을까? 여기서는 문헌상에 등장하는 대표적인 술 몇 가지를 소개해볼까 한다.먼저 오가피를 담가 만든 '오가피주(五加皮酒)'다. 오가피는 주로 복통, 가려움증, 골절상 등에 쓰이는 약용작물로 알려져 있다. 한국민족문화대백과사전에 따르면 오가피를 술로 담가서 공복에 데워 마시면 팔다리가 저리고 마비되는 증세, 반신불수증, 요통, 풍증에 효과가 있다고 한다.이 술은 <독립신문>에 실린 한 노래 가사에 등장한다.<추석(秋夕)>은 대한민국 임시정부 외무부 선전위원, 국무원 비서, <독립신문> 기자 등으로 활동했던 독립운동가 김여제(1900~1968) 선생이 '해일(海日)'이라는 필명을 빌려 쓴 글이다.당시 추석을 맞아 고향에 가지도 못한 채 이역만리 타향에서 명절을 보내야만 했던 한인들이 불렀던 노래로 보인다. 바로 이 노래에 오가피주가 등장한다. 나라 잃고 집 잃고... 타는 가슴을 한 잔의 오가피주로나 쓸어버릴까 읊조리고 있는 것이다. 이로 미뤄보아 임시정부 요인들을 비롯한 한인들은 오가피주를 마시며 마음을 달랬던 것 같다.사실 중국 대륙에서 주로 활동했던 임시정부 요인들이나 광복군 대원들은 중국의 '고량주(배갈)'를 자주 접했을 것이다. 그래서 문헌상에는 특정 고량주 브랜드가 확인되기도 한다. 대표적인 브랜드가 바로 중국 쓰촨성 루저우(瀘州)에서 생산되는 '노주노교 대곡'이다. 국내에서도 대형 마트나 중국식품점에서 쉽게 구할 수 있는 술이다.이 술은 앞서 언급한 것처럼 백범 김구 선생과 광복군 대원들이 마신 술로 알려져 있다. 그 배경을 좀 더 알아보도록 하자. 1945년 1월 31일 일본군 학병 출신 한인 청년들이 광복군이 되기 위한 6천리 장정 끝에 임시정부에 도착했다. 그날 저녁 임시정부에서는 조국의 독립군이 되겠다고 찾아온 청년들을 위해 조촐한 환영회를 마련했다. 당시 환영회에 대해 김준엽은 이렇게 회상하고 있다.충칭에서 가장 저렴하다고 하는 노주대곡. 심지어 그 술조차 마음껏 마실 수 없어 뚝배기에 담아 돌려마실 수밖에 없었던 것이 당시 임시정부의 형편이었다.그러므로 이 술 한 잔에는 열악한 환경에서도 독립운동을 전개했던 대한민국 임시정부의 고난과 힘겹게 임시정부를 찾아온 조국의 청년들을 위로하고 싶었던 백범 김구 선생의 마음이 담겨있었다.최근 국내 여러 전통주 양조업체에서 독립운동을 기억하기 위한 술들을 끊임없이 개발하고 있어 무척 고무적인 현상이라 생각한다.충남 공주에 연고가 있는 독립운동가 12인을 레이블에 담은 공주의 '대한독립지사', 경기도 포천의 '독립군 막걸리', 동학농민혁명을 기억하기 위한 '1894 동학' 시리즈 등이 대표적이다.그러나 몇몇 제품들의 경우 한정판으로만 출시되어 쉽게 맛보기 힘들다는 점, 또 아직은 그 종류가 다양하지 못하다는 점이 아쉬움으로 남는다. 그렇기에 이런 시도들이 보다 더 활성화됐으면 하는 바람이다.예컨대 상하이나 충칭 대한민국 임시정부 청사를 모티브로 디자인한 '대한민국 임시정부 기념주'라던가, 김좌진 장군의 고향인 홍성의 쌀과 물로 빚은 '백야주', 홍범도 장군이 잠든 대전의 쌀과 물로 짖은 '범도주' 등을 개발해볼 수도 있지 않을까? 일상에서 술 한 잔 하며 독립운동가들을 기억하는 그런 날이 오기를 바라마지 않는다.