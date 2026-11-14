1000포기 김장김치에 담긴 공동체의 온기

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큰사진보기 ▲양지읍 새마을부녀회원들이 '사랑의 김장 담그기' 행사에서 정성껏 담근 김치 앞에서 환하게 웃고 있다. ⓒ 이점록 관련사진보기

큰사진보기 ▲양지읍 새마을부녀회원과 지역 단체 봉사자들이 이웃에게 전달할 김장김치 양념을 버무리며 구슬땀을 흘리고 있다. ⓒ 이점록 관련사진보기

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본격적인 김장철이다. 지역과 가정마다 조금씩 다르지만, 대개 이맘때면 겨우내 먹을 김치를 담근다. '입동이 지나면 김장도 해야 한다'는 속담처럼, 김장은 겨울철 먹거리를 미리 준비하는 조상의 지혜가 담긴 우리 고유의 세시풍속이다.찬 바람이 불면 사람들은 겨울을 준비한다. 그중에는 이웃의 겨울을 먼저 살피는 사람들도 있다. 김장김치 한 포기에 담긴 정성이 홀로 겨울을 나는 이웃에게 든든한 힘이 되기 때문이다.지난 13일, 경기도 용인시 양지읍 행정복지센터 앞마당에서 '사랑의 김장 담그기' 행사가 열렸다. 양지읍 새마을부녀회(회장 서은숙)가 주관한 이날 행사는 '사랑으로 버무리고 행복으로 나눕니다'라는 슬로건 아래 진행됐다.이번 김장에는 특별한 의미가 있다. 김장에 사용한 배추를 외부에서 구입하지 않고 부녀회원들이 직접 심고 가꿔 수확했기 때문이다. 정성껏 배추를 키우고 수확한 뒤 김치로 담그기까지 회원들의 마음이 이어졌다. 김장 재료를 준비하는 단계부터 나눔을 실천한 셈이다.이날 행사에는 새마을부녀회원뿐 아니라 양지읍 주민자치위원회와 양지신협 임직원 등 지역 단체 관계자들도 참여했다. 이른 아침부터 모인 봉사자들은 절인 배추를 나르고 양념을 버무리며 김장에 힘을 보탰다. 각자의 손길이 모여 현장에는 활기가 넘쳤다.이날 봉사자들이 담근 김치는 모두 1000포기. 완성된 김장김치는 지역 경로당과 형편이 어려운 가정, 홀로 생활하는 어르신 등 도움이 필요한 이웃들에게 전달됐다. 누군가에게는 겨울 밥상의 반찬이지만, 누군가에게는 겨울을 든든하게 보낼 수 있는 소중한 선물이다.서은숙 양지읍 새마을부녀회장은 "해마다 바쁜 일손을 제쳐두고 이웃사랑을 실천해 주는 회원들에게 감사드린다"며 "오늘 담근 김치와 함께 나눔의 온기가 양지읍 곳곳에 따뜻하게 퍼져나가길 바란다"고 말했다.이번 행사는 해마다 이어 온 지역사회의 나눔이라는 점에서도 의미가 크다. 김장철마다 이웃을 위해 소매를 걷어붙이는 주민들이 있고, 여러 단체가 힘을 보태며 나눔의 전통을 이어간다. 이들의 꾸준한 실천이 양지읍 공동체를 더욱 단단하게 만든다.김장김치 1000포기에는 숫자만으로 설명할 수 없는 정성이 담겨 있다. 봄부터 배추를 키운 회원들의 땀, 이른 아침부터 김장을 거든 봉사자들의 수고, 이웃을 위해 기꺼이 시간을 내어준 주민들의 마음이 모였다. 한 포기 한 포기마다 이웃을 향한 마음이 쌓였다.김치는 겨울 밥상을 채우고, 나눔은 이웃의 마음을 어루만진다. 양지읍 주민들이 한마음으로 버무린 김장김치 1000포기에는 더불어 살아가는 공동체의 온기가 고스란히 담겼다. 지역사회의 작은 손길들이 빚어낸 이 뜻깊은 나눔이 앞으로도 변함없이 이어지기를 기대한다.