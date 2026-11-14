'전태일의 날' 선언… "열사 아닌 스물두 살 청년으로 기억하고 싶다"

큰사진보기 ▲’11월 13일은 전태일의 날입니다‘기초노동자와 양대 노총 대표 14명이 피켓을 들었다. ⓒ 전태일 재단 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲선언문을 낭독하는 송경용 전태일 재단 이사장송경용 전태일 재단 이사장이 '11월 13일 전태일의 날' 선언문을 낭독하고 있다. ⓒ 전태일 재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲전태일노동자상 한빛미디어노동인권센터전태일노동자상은 한빛미디어노동인권센터에 주어졌다 ⓒ 전태일재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲공로상을 받은 서울과학종합대학교 석좌교수공로상은 이호동 서울과학종합대학교 석좌교수에게 주어졌다 ⓒ 전태일재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲특별상 카부키공제회특별상은 카부키공제회가 받았다. ⓒ 전태일재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲특별상 전국권리중심중증장애인맞춤형공공일자리협회전국권리중심중증장애인맞춤형공공일자리협회가 34회전태일노동상 특별상을 수상했다. ⓒ 전태일재단 관련사진보기

"전태일은 비극적인 인물이 아니라 우리 사회 지축을 뒤흔든, 지식인, 종교인, 학생 노동자를 일깨워 새로운 세상을 향해 나아가도록 인도한 위대한 승리자이자 예언자임을, 우리가 어떻게 온전한 인간으로, 완전한 덕성을 추구하는 인격적 존재로 살아갈 수 있을 것인가를 보여준 큰 스승이었음을 다시 한번 더 깨달은 날! 모든 노동자에게 평등한 권리를!! 전태일 60주기는 승리와 해방의 축제의 날이 되도록 준비해보자는 다짐을 한 날!"

제56주기 전태일 추도식이 지난 13일 오전 11시에 경기도 남양주시에 있는 모란공원 전태일 묘역에서 열렸다.이번 추도식은 특별한 의미를 지닌다. 송경용 전태일 재단 이사장 취임 후 첫 추도 행사로 스물두 살 청년 전태일의 삶과 꿈을 이어가는 자리였고 '11월 13일 전태일의 날' 선포식도 거행됐다.송경용 이사장은 인사말에서 "이소선 어머니께서 열사 전태일이 아니라 그저 '전태일'이라고 불러달라고 하셨다는 말씀이 오래도록 마음에 남아 있다"고 말했다.이어 "전태일을 노동 열사로 기억하는 동시에 스물두 살의 아름다운 청년으로 온전한 삶을 꿈꾸었던 한 인간으로 기억하고자 하는 간곡한 바람이 있다. 이제는 전태일이 쉰여섯 해 불길 속에서 걸어 나와 함께 밥을 먹고, 이야기하고, 노래하고, 춤추며 내일을 꿈꾸는 청년으로 우리 곁에 있으면 좋겠다"고 전했다.송 이사장은 "전태일의 마지막 외침에 응답해야 할 우리 사명은 여전히 남아 있다"며 "전태일이 홀로 짊어졌던 무거운 짐을 우리가 조금씩 나누어지고 전태일처럼 투쟁하고, 나누고, 보살피는 일을 함께 해 모든 노동자가 평등하고 모든 인간이 존엄한 세상을 향해 나아가야 한다"고 강조했다.이후 기초노동자와 양대 노총 대표 등 14명이 ' 11월 13일은 전태일의 날입니다'라는 피켓을 들었고 송경용 전 태일 재단 이사장이 선언문을 낭독했다.이어진 제 34회 전태일노동상 시상식에서는 전태일의 투쟁 정신과 나눔과 연대의 풀빵 정신을 실천한 4팀이 수상했다.고 이한빛 PD는 2015년 CJ E&M에 입사해 tvN 드라마 '혼술남녀'의 조연출로 일했다. 그는 의상·소품·촬영 준비부터 데이터 전달, 정산, 편집 등 다양한 업무를 맡았다. 그는 드라마 제작 과정에서 비정규직 스태프의 계약 해지 통보와 계약금 환수 업무까지 담당하면서 심리적 부담을 겪었던 것으로 알려졌다.장시간 노동과 업무 부담, 조직 내 폭언과 인격 모독 등도 문제로 제기됐다. 이 PD는 2016년 10월 26일 스물일곱 살의 나이로 세상을 떠났다. 생전 남긴 글을 통해 방송 제작 현장의 열악한 노동환경과 구조적 문제를 알렸다.이후 유가족과 친구, 시민사회 활동가들은 '카메라 뒤에 사람이 있습니다'라는 문구를 내걸고 방송계의 열악한 노동환경과 인권 문제를 알리는 활동을 펼쳤다. 이들은 CJ E&M에 공식 사과와 재발 방지 대책을 요구했고, 회사는 2017년 6월 공식 사과와 함께 제작환경 및 조직문화 개선을 약속했다.유가족은 고인의 뜻을 이어 방송 노동자의 권익을 보호하고 노동환경을 개선하기 위해 한빛미디어노동인권센터를 설립했다. 센터는 2018년 1월 공식 출범한 이후 방송 노동자의 권리 보호와 노동환경 개선을 위한 활동을 이어오고 있다.공로상은 이호동 서울과학종합대학교 석좌교수가 받았다. 이호동 교수는 2001년 발전노조 초대 위원장으로 선출된 뒤 2002년 발전소 민영화에 반대하는 38일간의 발전노조 파업을 이끌었다. 파업 이후 해고됐으며, 당시 해고자 상당수가 복직했지만 끝내 원직에 복귀하지 못했다. 이후 공공연맹 위원장과 민주노총 해고자복직투쟁특별위원회 위원장 등을 지내며 해고 노동자와 비정규직 등 노동 현안에 대응하는 활동을 이어왔다..특별상은 카부키공제회와 전국권리중심중증장애인맞춤형공공일자리협회에 수여됐다. 카부키공제회는 대리운전이라는 힘든 근무 환경에도 '한콜 더타기'운동으로 1% 풀빵의 나눔 연대 정신을 실천하고 있다.전국권리중심중증장애인맞춤형공공일자리협회는 노동의 권리에서 제외됐던 중증장애인들에게 권리 중심 중증자애인맞춤현 공공 일자리 창출을 통해 중증장애인들에게 일자리를 제공하고 있다.송경용 이사장은 첫 추도식을 마친 소감을 이렇게 전했다.