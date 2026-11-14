화가들은 왜 가을마다 '무 뽑는' 강화 텃밭으로 모일까?

큰사진보기 ▲김병찬 작가(왼쪽 첫번째 )텃밭에서 가을 수확에 기쁨을 함께 했다 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이강화 교수에 작품 설명을 듣는 작가들 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 아트코리아방송에도 실립니다.

화가들이 인천 강화군의 가을 들판에서 수확의 기쁨을 나누고, 작업실에서 예술적 영감을 공유하는 특별한 시간을 가졌다.지난 13일 진행된 이번 가을나들이에는 20여 명의 작가가 참여했다. 참가자들은 김병찬 작가가 가꾸는 강화 텃밭에서 무와 알타리무, 쪽파 등을 직접 수확하고 함께 나누는 한편, 이강화 전 세종대 교수의 작업실 겸 갤러리인 PAL-강화를 방문해 작품과 제작 재료에 대한 설명을 듣는 시간을 가졌다.첫 일정은 김병찬 작가의 텃밭에서 시작됐다. 참가 작가들은 직접 흙을 만지고 무와 알타리무, 쪽파 등을 수확하며 농사의 결실을 체험했다. 수확한 농산물은 참여자들이 함께 나누며 가을의 풍성함을 공유했다.김병찬 작가는 20여 년 전 강화에 정착했다. 당시 경제적으로 어려운 작가들이 함께 작업하고 생활할 수 있는 미술관과 작가 작업실을 만들겠다는 꿈을 품고 강화에 들어왔다. 계획은 현실적인 여건으로 실현되지 못했지만, 이후 농사를 시작하면서 동료 작가들과 수확물을 나누는 새로운 방식으로 사람들과 인연을 이어왔다.그는 10여 년 전부터 주변 지인과 동료 작가들에게 농산물을 나눠주기 시작했다. 처음 대여섯 명으로 출발한 나눔은 올해 60여 명이 넘는 작가들에게 이어졌다.김 작가는 "농사만큼 정직한 것이 없더라. 씨앗을 심고 싹이 올라와 자라는 모습을 보는 것이 신비롭고 즐겁다"며 "노력한 만큼 거둘 수 있다는 점에서 땅은 거짓말을 하지 않는다"고 말했다.이어 참가자들은 이강화 전 세종대 미대 교수의 작업실이자 갤러리인 PAL-강화로 자리를 옮겼다. 이 교수는 자신의 작품을 직접 소개하고 작품 제작에 활용한 재료와 표현 방식, 작업 과정 등에 대해 설명했다.작가들은 완성된 작품을 감상하는 데 그치지 않고 실제 작업에 사용된 재료와 표현 기법에 관한 설명을 들으며 작품을 이해하는 시간을 가졌다. 작가의 작업 공간을 직접 둘러보고 창작 과정에 대한 이야기를 나눈 점도 의미를 더했다.이날 작업실을 방문한 한소연 작가는 "평소 전시장에서 작품을 감상하는 것과 달리 작가의 작업 공간에서 작품에 사용된 재료와 표현 방법을 직접 들으니 작품을 더욱 깊이 이해할 수 있었다"며 "작가마다 작업 방식과 생각이 다른 만큼 서로의 경험을 나누는 과정 자체가 좋은 자극이 됐다. 이번 만남이 각자의 창작 활동을 돌아보고 동료 작가들과 교류하는 의미 있는 시간이 됐다"고 소감을 전했다.이번 가을나들이는 자연 속에서 농산물을 직접 수확하고 나누는 경험과 작가의 작업실에서 작품 세계를 들여다보는 예술적 교류가 함께했다는 점에서 의미가 있다.그림이라는 공통분모로 만난 작가들이 밭에서는 수확의 기쁨을 나누고, 작업실에서는 서로의 작품과 창작 경험을 공유했다. 강화의 자연과 예술 공간을 잇는 이번 만남은 작가들에게 일상적인 창작 활동에서 벗어나 서로의 삶과 예술을 이해하는 소중한 시간이 됐다.