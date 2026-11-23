"과거의 나와 만난다면 무슨 말을 해주고 싶니?"

큰사진보기 ▲내가 되는 꿈책 표지 ⓒ 현대문학 관련사진보기

AD

"나한테는 그게 좀 애매한 돈인데, 그거 받자고 집에 내려갈 시간도 지금은 내가 힘들고"

당장 내려오라는 게 아니잖아. 그냥, 할머니가 너한테 이런 걸…….

알았다니까. 그러니까 엄마가 갖고 있으라고. 똑같은 말을 몇 번을 해. 갖고 있다가 엄마 필요한데 써도 난 상관없어. 그러는 게 영 맘에 걸리면 내 계좌로 보내 주던가.

소설은 이십 년 전 열네 살 여중생 태희의 이야기로 넘어간다. 아버지, 어머니가 따로 살게 되었고, 태희는 외할머니 댁에서 학교에 다니게 됐다. 남과 다르단 게, 정상이며 보통이라 불리는 집단에 저만 들지 못한단 게 시리도록 서러울 나이다.

중학생 가방에서 신생아 장난감이 나오면 다들 이상하게 생각하겠지. 남들이 보기에는 이상하거나 쓸모없는 것이 내겐 가장 소중한 것. 그런 것에는 나의 슬픔이 묻어 있다.

가방을 열고 노란 봉투에 손을 넣어 천사의 장난감을 찾아 쥐었다. (중략) 버릴 수 없다는 마음은 중요하다. 버릴 수 없는 것들을 더 많이 떠올리고 싶었다. -126p

그냥. 시간이 나니까 옛날 생각이 나네. 과거의 나를 만날 수 있다면 지금이랑은 다른 태도로 살 수 있을 것도 같고. -215p

덧붙이는 글 | 김성호 서평가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 독서만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com

이 질문에 어떤 답을 내놓는지가 어떤 인간인지를 드러낸다고 여긴다. 살며 꽤 많은 이에게 이 물음을 던졌다. 사람들의 반응은 크게 셋으로 나뉘었는데, 그중 흔한 것은 이렇다. 로또 번호부터, 오늘에 이르러 크게 성공한 주식종목이라거나 과거엔 상상할 수 없었을 가상자산, 크게 재개발되는 지역 같은 정보다. 말하자면 부와 성공을 가져다주려는 마음이겠다. 그로부터 오늘의 나, 적어도 평행세계의 내 삶을 나아지게 하려는 기대가 그 아래 자리한다.최진영의 소설 <내가 되는 꿈>은 그 반대편에 자리한 작품이다. 이십 년 가까운 시간을 건너 과거의 나와 연결되는 주인공이 떠올리는 건 지난 잘못들이다. 과거의 나를 만날 수 있다면, 지금이랑은 다른 태도로 살 수 있으리란 기대를 은근히 품어본다. 과거가 달라진다면, 지금 아는 것을 그때 알았더라면, 지난 잘못을 해소하고 새로운 내가 될 수 있을까?두 시점을 오가며 전개되는 소설이다. 소설의 도입에서 태희는 30대 회사원이다. 평소와 다름없던 어느 날, 요양원에서 본래 살던 집으로 돌아와 사시던 할머니가 돌아가셨다는 소식이 들려온다. 태희는 집에 내려가 장례를 치르고 돌아온다. 이 시기, 태희의 삶은 그야말로 엉망진창이다. 애인이라 해야 좋을까. 오랜 친구이기도 한 선우와의 관계부터가 그렇다. 야근이 일상인 회사에선 상사가 주는 스트레스로 매일을 버티는 상황이다. 스트레스 때문일까. 아랫배 통증도 몹시 심한데, 생리통 때문에 진통제를 먹으려다 충동적으로 열 알을 꺼내 삼켰다가는 탈진할 만큼 토하기까지 한다. '어리석은 나의 조각들이 나를 완전히 부러뜨리기 위해 눈사태처럼 쏟아'졌다.바로 이때, 할머니가 돌아가셨다. 그저 할머니가 아니다. 어머니의 빈 자리를 꽤나 오래 지켜주었던 할머니다. 한 번도 좋아한 적 없지만 실은 내내 할머니가 '내 편'이었음을 태희는 은근하면서도 분명하게 알고 있다. 그래서 더더욱 이럴 때 돌아가셔서는 안 됐다고, 태희는 그렇게 이기적으로 생각하고 있는 것이다. 장례식이 끝난 뒤 어머니가 전화를 걸어와 할머니가 남긴 것들이 있음을 알려줄 때도 마찬가지다. 200만 원을 이름 적힌 봉투에 담아두셨다는 이야기는 태희에겐 짜증스럽기만 하다.때로 없음은 도리어 있음이 된다. 그 없음을 가진 이가 잘 없기 때문이다. 부모와 함께 살지 못하는 태희는 흔한 시선에서 바라보자면 결손가정에 가까운 상황이다. 아버지도, 어머니도 태희를 가까이서 세심하게 살피지 않는다. 함께 살았을 때도 눈앞에서 많이 싸웠고 따로 사는 지금까지도 살가운 마음이 들지 않는 부모다. 그러나 그렇다 해서 어찌 부모가 그립지 않을까. 또 부모 없는 열네 살 아이의 삶이 아무렇지 않을 수 있을까. 외할머니 집에서 비좁은 이모 방을 함께 쓰는 태희는 스스로가 객식구란 마음을 지울 수 없다. 제 존재가 행여 거슬릴까 눈치를 보는 열네 살 어린 마음이 안쓰럽다.그런 아이가 가방에 신생아들이나 쥐고 놀 법한 어린 시절 장난감을 가지고 다닌다. 하나뿐인 기억, 제 생이 그래도 환영받고 축복받았던 시절에 대한 좋은 추억 때문이다. 그와 같은 결핍이, 그러나 부족함만으로 남게 하지 않는단 게 이 소설이 가진 미덕이다. 태희는 어린 시절의 장난감을 버리지 않고 품고 다니는 아이다. 모두를 행복하고 나아지게 할 천사의 장난감이다. 그 마음을 태희는 아직 버리지 않았다. 소설을 읽는 이는 누구나 그게 태희란 결코 흔하지 않은 아이란 걸 안다.<내가 되는 꿈>은 얼핏 하나도 나아진 게 없는 삶을 보이는 듯도 하다. 버거웠던 14살이 지나고 15살, 16살, 마침내 성인이 되고 취업해 돈을 버는 30대 직장인이 되어서까지도 태희는 자유롭지 못하다. 훨훨 날아가지 못했다. 천사의 장난감을 이제 더는 품고 다니지 않는 건 그 장난감이 태희의 삶을 구원하지 못했다는 자기인식 때문인 걸까. 좋지 못한 직장에서 모욕적인 대우를 받고, 애인처럼 만나는 남자에게도 관계의 확답을 받지 못하는 상황이 하나하나 스트레스가 된다. 그 둘을 오가는 소설은 그래서 겉으로 보자면 20년이 지나도 나아지지 않는, 여전히 막막하고 버거운, 괴롭기만 한 삶의 단면인 듯하다.잘나면 잘난 대로 부족하면 부족한 대로 평가당하면서 컸잖아. 그러면서 우리끼리 더 평가하고. 배운 게 그거니까. 근데 갑자기 어릴 때 일은 왜?<내가 되는 꿈>은 흔한 희망이나 쉬운 인생역전을 예비하지 않는다. 30대 태희는 직장을 그만두고 백수가 되었을 뿐이고, 14살 태희 또한 고통으로 가득한 시간을 견뎌내야 할 테다. 아버지를 미워하고 어머니에게 서운해하며 할머니를 답답해하는 시간들을 건너 애인에게 받아들여지지 못하고 회사에선 괴롭힘까지 당하는 현실을 마주해야 할지 모른다. 달라진 건 아무것도 없는데 어느 날 갑자기 할머니가 돌아가시고 제게 200만 원이 든 봉투를 남겼다는 어머니의 전화를 받게 될 수도 있겠다. 고마움보다도 먼저 콱 짜증이 치미는 그런 감정과 마주하는 못난 손녀가 될지도.그런데 만약에 꿈을 꿀 수 있다면, 내가 어린 나를 만나서 무언가를 전해줄 수 있다면 뭐가 달라지긴 할까. 최진영은 어떤 잘못을 바로잡아 삶을 더 낫게 할 수 있으리라는 믿음을 가진 작가인 듯하다. 남들에게 말할 수 없는 잘못을 바로잡고, 그래서 오늘과는 다른 내일을 맞이할 수 있다고 믿는 모양이다. 그리고 그런 바로잡음은 꼭 과거에만 가능한 건 아닐지 모른다. 과거의 자기를 바꾸려 마음먹는 것만으로도 제 오늘에 대응할 용기가 일어난다. 소설의 끝자락, 태희가 어린시절부터 제 곁을 지켜온 친구에게 전화를 걸어 진짜 속내를 터놓는 것도 그래서다.그러니까 <내가 되는 꿈>은 그저 꿈일 뿐, 아무것도 변한 것 없어 보이지만 모든 게 변하는 이야기다. 과거의 내게 어떤 조언도 할 수 없겠다 싶은 나 같은 독자까지 흐뭇하게 미소를 지으며 읽게 하는 소설이다. 소설을 덮은 뒤 오래 연락하지 못한 이에게 전화를 걸어 고마웠다고, 보고 싶다고 말하게 한다. 소설은 그렇게 조금씩 삶을, 나를 바꿔낸다.