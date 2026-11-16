"스마트 안경, 100만 원도 안 한다"는 아이들... 시험은 걱정도 아닙니다

큰사진보기 ▲올해 세무사 시험에서 최종 수석합격을 한 한원석씨는 15일 "제가 한 일을 깊이 반성하고 후회하고 있다”며 고개 숙여 사과했다. ⓒ 화면갈무리 관련사진보기

"가까운 친척 중에 이번에 세무사 시험을 응시한 분이 있는데, 너무 어려워 혀를 내둘렀대요. 그런데, 만점자가 나왔다는 뉴스를 접하고는 참담하기보다 황당했다고 해요."

"시험에 목매단 응시생들의 전체 평균이 30점 안팎인데, 나 홀로 100점이라는 건 의심 단계를 넘어 확신의 영역이에요. 현직 세무사들도 이구동성 불가능한 점수라고 말한다잖아요."

"부정행위 등 특별한 이상 징후가 없었다는 당시 시험장 감독관들의 말은 믿을 수가 없어요. 그들이 과연 스마트 안경과 일반 안경을 구분할 수 있는 능력이 있었는지부터 의심스러워요."

AD

"분명 의심은 가지만, 납득이 안 되는 구석도 있어요. 스마트 안경을 사용했다고 해도 순위를 가리지 않는 자격시험이니만큼 스스로 의심받지 않기 위해 점수를 조절할 수도 있었을 텐데 굳이 만점을 맞은 이유를 모르겠어요."

"이미 온 나라를 떠들썩하게 만든 만큼 비슷한 난이도의 문제로 재응시하게 하여 실력을 확인해야 할 것 같아요. 의혹을 깨끗하게 털어낼 필요가 있으니까요."

"복잡하게 생각할 것 없어요. 그가 최근에 AI 기기를 구매했는지만 확인하면 끝나는 것 아닐까요? 온라인이든 오프라인이든 상품 구매 내역이 남아 있을 테니까요."

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 8일 앞으로 다가온 11일 서울 용산구 서울특별시교육청에서 열린 수능 스마트안경 전담 본부요원 연수 중 스마트안경이 문제지 위에 놓여있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"문제를 촬영해 분석한 뒤 답을 알려주는 고성능 스마트 안경의 시중 가격이 채 100만 원도 안 된다는 걸 처음 알았네요."

올해 세무사 자격시험 수석 합격자가 시험 중 인공지능(AI) 스마트 안경을 사용한 것 아니냐는 의혹이 일파만파 퍼지면서 수능을 앞둔 고등학생들에게도 초미의 관심사가 됐다. 아이들 생각은 예외를 찾기 힘들었다. 스마트 안경을 사용했을 게 분명하다는 데 쏠렸다.의혹이 걷잡을 수 없이 확산되자 세무사 시험 수석 합격자 A씨는 15일 법률대리인과 함께 유튜브 영상을 올리고 AI로 부정행위를 했다는 사실을 인정했다. 다만, 세간의 추측처럼 스마트 안경을 사용하진 않았고 초소형 카메라와 스마트폰, 생성형 AI를 활용했다고 설명했다. 그는 뒤늦게 "깊이 반성하고 후회한다"고 밝혔다.그의 '자백'이 나오기 전, 아이들에게 이 사건에 대해 묻자 대부분 부정행위를 확언했다. 예년에 견줘 특히 어려웠다는 1차 시험의 160문항 중 단 한 문제만 틀렸다는 사실 때문은 아니다. 그렇다고 복잡한 계산 과정을 거쳐야 하는 문항 하나에 주어진 시간이 단 1분이라는 것 때문도 아니다. 이유는 단 하나, 다른 수험생과의 격차가 터무니없다는 생각에서다.특히 세법학 개론 시험에서 받은 100점은 여론의 주목을 받았다. 응시생들의 평균 점수가 30.18점에 불과한 데다 90점을 넘는 경우가 단 한 명도 없었다는 점에서 의혹이 불붙었다. 아이들도 이를 문제 삼으며 교사인 내게 분야와 종류를 떠나 이런 시험 결과를 경험한 적이 있는지 묻기까지 했다.난이도와 상관없이 시험 성적의 결과는 대체로 평균 점수 주변이 두툼한 정규 분포 곡선을 그린다. 아이들은 그게 어그러졌으니 의심받는 건 당연하고, 사후약방문일지라도 검증이 필수라고 보는 것이다. 응시생들의 반발과 혼란을 잠재우고 자격시험에 대한 신뢰를 회복하는 유일한 방법이라고 덧붙였다.아이들의 의심은 이번 세무사 시험에만 그치지 않았다. 스마트 안경이 출시된 이후에 치러진 모든 자격시험을 대상으로 전수조사에 나서야 한다는 이야기까지 나왔다. 이번 사달이 최근 법학적성시험(LEET)에서 사상 처음으로 만점을 맞은 서울대생에게 불똥이 튄 것도 그런 맥락이다. 아이들에겐 이게 더 큰 관심사였다.느닷없는 의혹에 휘말린 LEET 만점자는 오는 19일에 치러지는 2027학년도 수능 국어 영역을 실시간 생중계로 풀면서 실력을 검증받겠다며 정면 돌파 의지를 드러냈다. 교육과정평가원 홈페이지에 문제지가 공개되는 시간에 맞춰 시험지를 인쇄하고 문제 풀이 과정을 실시간으로 보여주겠다는 거다. 구체적인 촬영 방식과 송출 채널은 곧 공지한다고 밝혔다.하지만 그에 대해서도 논란이 이어지고 있는 상황이다. 한 온라인 사교육 업체 강사는 모 유튜브 채널에 나와 LEET 만점자의 시험지 풀이를 살펴보며 "수험생의 오독 지점을 교정해 주는 강사 입장에서, 만점 수준의 독해력을 갖춘 사람이 해당 지문들을 읽고 처음에 왜 그런 선택을 했는지 사고 과정이 도저히 연결되지 않는다"는 주장을 폈다. 만점자가 시험지에 초기 표시한 오답이, 실력자라면 가장 빠르게 소거해야 했을 답이라 의아하다는 설명이다.시험과 관련한 논란들이 연일 이어지면서, 아이들은 이번 세무사 자격시험 수석 합격자도 그에 상응하는 자구책이 나와야 한다고 입을 모았다. 응시생들과 현직 세무사들이 "제한 시간 내 불가능한 점수"라고 단언한 마당이니, 어떤 방법으로든 그의 '천재성'을 증명할 필요가 있다는 논리였다.한국세무사회는 수석 합격자의 자백이 나온 15일, "부정행위로 시험에 합격한 사실이 수사 과정에서 밝혀지지 않더라도 납세자의 권익을 책임지는 세무사로 활동할 수 없도록 하겠다"는 성명을 내고, 수습세무사 실무교육부터 교육생들의 실력을 검증할 수 있는 평가 체계를 마련하겠다는 입장을 밝혔다.아이들은 자격시험을 주관하는 한국산업인력공단의 검증만으로는 의혹을 떨쳐낼 수 없다고 잘라 말했다. 공단이 내놓을 수 있는 결론은 뻔하다는 생각에서다. '강력한 의심은 가지만, 부정행위라고 단정할 수는 없다는 것' 말고는 다른 선택지가 없지 않으냐고 반문했다. 어찌 되었든 당사자가 직접 의혹에 대해 해명해야 한다는 여론이 압도적이었다.부정행위를 저질렀다는 확실한 증거가 발견되지 않는 한 누군가의 자격을 박탈하거나 합격을 취소할 수는 없었다. 의심이 간다는 이유만으로 단죄하는, 이른바 '여론 재판'은 법적 안정성을 훼손해 사회적 혼란을 야기한다. 당연한 이야기지만, 법은 일단 그의 기득권을 보장할 수밖에 없었다.그러나 '자백' 전 상황을 볼 때, 이번 사달은 법의 잣대를 들이밀수록 불신만 키우게 되는 난감한 상황이었다.아이들이 말하는 대안은 법적 조치와는 아예 상관없는 것들이었다. 당장 앞서 말한 LEET 만점자의 방식이 유일한 해결책이라는 아이들이 태반이었다. 자발적으로 재응시하지 않는 다음에야 법적으로 강제할 수 없다는 걸 모르지 않을 텐데도 그것만이 의심에서 홀가분하게 벗어날 수 있다고 힘주어 말했다.결과적으로 당사자의 고백을 통해 그가 부정행위를 저질렀다는 사실이 밝혀졌고, 그 전까지 그것이 강하게 의심되는 상황이긴 했으나, 추정과 다른 가능성이 있을 수 있으니 조심스럽게 접근할 필요가 있다는 점을 잘 고려하지 않는 듯한 분위기로 흘러가는 것이 다소 걱정되기도 했다.청와대는 15일 'AI 활용 부정시험 확산 방지 긴급대책회의'를 열고 국가시험 부정행위 대응 방안을 논의했다. 국가자격시험 전체를 대상으로 AI 활용 부정행위 의심 사례를 전수조사하고 재발 방지 대책을 마련하겠다는 계획이었다. 이 대응이 효과가 있을지는 지켜볼 일이다.개인적으로 스마트 안경, 그리고 실제 부정행위에 사용됐다는 초소형 카메라 등 AI 관련 기기에 대한 관심이 폭증했다는 게 이번 사달이 우리 사회에 끼친 가장 큰 악영향이라 생각한다. 이젠 아이들까지 스마트 안경 등의 제작사와 장착된 기능, 가격 등에 대해서 줄줄 꿰고 있다. 다들 아직 주변에 이런 AI 기기를 가지고 있는 경우는 없다고 했지만, 지금의 스마트폰처럼 필수품이 될 날도 머지않아 보인다.알다시피, 과거 전 세계 각국에 민주주의를 확산시키고 시민들의 인권을 신장하는 도구가 될 거라고 호언장담했던 스마트폰이 이념적 양극화와 혐오 문화의 확산, 문해력 저하 등 온갖 부작용을 양산하고 있다. 특히 소셜네트워크서비스(SNS)로 세상과 소통하는 아이들에겐 치명적인 해악을 끼친다는 경고가 쏟아지는 상황이다. 일부 국가에선 스마트폰 소지를 막는 입법까지 추진되고 있다.AI를 장착한 기기들이 지금의 스마트폰처럼 보편화하는 세상이 된다면 어떨까. 어쩌면 시험의 부정행위에 대한 우려 정도는 더 이상 고민거리 축에도 들지 못할 것이다. AI가 인류를 멸종시킬 거라는 암울한 미래까지 예견하는 상황에서 각종 AI기기들이 이를 앞당기는 방아쇠로 작용할지도 모를 일이다.