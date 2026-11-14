"트럼프의 하수인이 될 이유 없다"

큰사진보기 ▲이란전쟁 파병강요 미국 규탄 정당연설회군산미군기지 정문 앞에서 국민주권당 전남광주시당이 정당연설회를 개최했다 ⓒ 국민주권당 전남광주시당 관련사진보기

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국민주권당 전남광주시당이 지난 13일 오후 4시 군산 미군기지 정문 앞에서 미국의 이란전쟁 파병 압박을 규탄하는 정당 연설회를 개최했다.이날 사회를 맡은 김신영 국민주권당 전남광주시당 사무국장은 "미국이 이란전쟁에서 어려움을 겪자 동맹국을 전쟁에 끌어들이려 하고 있다"며 "한국이 미국의 침략전쟁에 동참해서는 안 된다"고 주장했다.조성진 당원은 미국의 파병 요구와 관련해 "(미국은) 우회 파병을 넘어 직접 교전의 위험까지 감수하라고 압박하고 있다"며 "미국은 동맹국이 하나를 내주면 열을 요구하고, 그마저 다 내주면 더 많은 것을 요구한다"고 비판했다.조 당원은 "미국의 압박에 맞서는 힘은 국민에게서 나온다"며 "국민이 한목소리로 파병 반대를 외치고 자주와 평화를 지켜내자"고 말했다.한수진 당원은 소말리아 해적 대응 임무를 수행해 온 청해부대의 작전 범위가 호르무즈 해협 인근으로 확대될 가능성과 기뢰 제거 장비 및 폭발물 제거 인력 투입 계획 등을 언급하며 "이는 이란전쟁 참전 외에 달리 해석될 수 없다"고 주장했다.이어 그는 최근 이란의 미사일 운용과 관련한 발표를 언급하며 "호르무즈 해협에 파견된 군 장병뿐 아니라 중동 지역의 대한민국 주요 시설과 기업, 나아가 우리나라까지 미사일 공격의 위험에 노출될 수 있다"고 우려했다. 이어 "미국의 대외정책에 무조건 동참할 이유는 없다"고 강조했다.구산하 특별자문위원은 브런슨 주한미군 사령관의 다영역 특임단 배치 및 킬웹 구축 관련 움직임과 미셸 스틸 주한미대사의 '한미동맹 현대화' 구상 등을 거론했다.그는 "미국이 동아시아에서도 군사적 대비 태세를 강화하고 있다. 미국의 전쟁 구상이 본격화하면 주한미군기지 역시 군사적 긴장과 위험에서 자유로울 수 없다"며 "우리의 주권과 국익을 우선하는 입장에서 미국의 파병 압박에 맞서야 한다"고 호소했다.연설회를 마친 참가자들은 군산 미군기지 정문 앞에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 성조기가 인쇄된 종이를 태우는 화형식을 진행했다.