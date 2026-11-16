교육행정가 입장에서 AI 부정행위는 재난급 신호

큰사진보기 ▲올해 세무사 시험에서 최종 수석합격을 한 한원석씨는 15일 "제가 한 일을 깊이 반성하고 후회하고 있다”며 고개 숙여 사과했다. ⓒ 화면갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲대학수학능력시험(수능)이 나흘 앞으로 다가온 15일 서울 성북구 강북종로학원에서 수험생들이 공부하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲세 얼간이 공식포스터정답만을 찾아내는 입시와 경쟁 중심의 교육 현실에 유쾌한 질문을 던지는 영화 <세 얼간이> 공식 포스터 ⓒ 비노드 초프라 필름즈 / 필라멘트픽쳐스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲세 얼간이 강의실 스틸컷두꺼운 전공 서적을 앞에 두고 강의실에 나란히 앉은 영화 <세 얼간이>의 세 주인공. 획일화된 암기식 교육 속에서도 배움의 본질을 묻는 이들의 시선은 오늘날 우리 교육에도 깊은 울림을 준다. ⓒ 비노드 초프라 필름즈 / 필라멘트픽쳐스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 지식브런치에도 실립니다. 글쓴이는 경기도가평교육지원청 장학사입니다. 아이들이 행복한 학교를 꿈꿉니다.

최근 사회를 떠들썩하게 만든 '세무사 시험 AI 부정행위 수석 합격 논란'을 접하고 한동안 말을 잇지 못했다. 초소형 카메라로 시험지를 찍어 생성형 AI에 보내고, AI가 알려준 답을 받아 적어 국가고시 수석을 차지했다는 믿기 힘든 소식이었다.교육행정가의 입장에서 이 사건은 단순한 충격을 넘어 하나의 '재난'으로 다가온다. 날로 정교해지는 초소형 기기와 AI의 결합을 기존의 감독 인력과 매뉴얼만으로 막아내기엔 한계가 있기 때문이다. 통제와 감시만으로는 기술의 속도를 따라잡을 수 없는 시대, 평가의 공정성을 지켜내야 하는 교육 현장의 고민이 깊어질 수밖에 없다.물론 이는 명백한 범죄이자 개인의 일탈이다. 하지만 비윤리적 행위를 꾸짖고 보안 검색을 강화하는 것만으로는 이 재난이 던지는 진짜 경고를 해결할 수 없다. 기계가 이미 인간보다 훨씬 빠르고 정확하게 모범 답안을 써 내려가는 시대인데도, 우리 교육은 여전히 '정해진 답을 빠르게 도출하는 능력'만을 최고로 치며 아이들을 AI와 경쟁하는 '정답 판독기'로 기르고 있기 때문이다.수능의 계절이 돌아오면 이 답답한 자화상은 더욱 선명해진다. 온 나라가 수험생의 시계에 맞춰 숨을 죽인다. 영어 듣기평가 시간이면 하늘길의 비행기 이착륙이 멈추고, 군사훈련마저 잠시 중단될 정도다. 모두가 한마음으로 응원을 건네는 가운데도 씁쓸한 물음을 지울 수 없다. 수십 년간 교육 혁신을 외쳐왔건만, 우리 아이들의 12년 배움을 결정짓는 최종 관문은 여전히 5지선다형 객관식 시험대에 갇혀 있기 때문이다.이럴 때면 자연스레 고(故) 신영복 선생님의 말씀이 떠오른다. 선생님은 생전에 "어리석은 사람들의 우직함이 세상을 바꾼다"고 하셨다. 현명한 사람은 세상의 기준에 자신을 맞추려 애쓰지만, 어리석은 사람은 자신의 신념에 세상을 맞추려 부딪히는 사람이라는 뜻이다. 효율과 정답만을 쫓는 시대에, 이 우직한 '어리석음의 미학'을 가장 유쾌하고 통렬하게 보여준 영화가 바로 <세 얼간이>다.영화는 인도 최고의 명문 공대(ICE)에 입학한 세 청춘 란초, 파르한, 라주의 이야기를 그린다. 성적과 취업이라는 거대한 틀 속에서 '차투르' 같은 모범생들은 토씨 하나 틀리지 않고 교과서를 외운다. 반면 란초는 "기계란 인간의 노력을 덜어주는 모든 것"이라며 지식의 본질을 꿰뚫고, 성적순으로 학생을 줄 세우는 권위주의적 '바이러스(비루 사하스트라부떼)' 총장에게 끊임없이 질문을 던진다. 세 친구의 좌충우돌 반란은 '성공을 쫓지 말고, 탁월함을 쫓으라'는 유쾌하지만 결코 가볍지 않은 메시지를 남긴다.이 영화가 2011년 국내 개봉 당시 큰 반향을 일으킨 이유는 스크린 속 인도의 대학 풍경이 한국 교육의 모습과 너무나 닮아 있었기 때문이다. 1등부터 꼴등까지 성적표를 벽에 붙이고, 출제자의 의도를 정확히 맞히는 기술이 최고의 지성으로 대접받는 풍경은 우리 교육의 자화상이었다.그로부터 15년이 지났다. 그동안 우리 교육 현장에서도 '질문하는 수업', '깊이 있는 학습', '과정 중심 평가' 등 수많은 변화의 시도가 이어졌다. 하지만 정작 입시라는 거대한 깔때기 앞에서 교육의 본질은 여전히 견고한 서열화와 경쟁을 벗어나지 못하고 있다.수업 시간에 여전히 많은 학생이 "이거 시험에 나와요?"라고 먼저 묻는다. 스스로 호기심을 품고 파고들기보다 오답을 빠르게 걸러내는 훈련이 익숙하다. 세상은 온통 AI 이야기로 들썩이는데, 교실 속 아이들은 여전히 암기와 반복 훈련으로 무장한 '차투르'가 되기를 강요받는다. 란초처럼 엉뚱한 질문을 던지는 아이는 수업 진도를 방해하는 '별종'이 되기 십상이고, 파르한처럼 사진작가를 꿈꾸는 아이는 부모와 사회의 기대 속에 자신의 꿈을 마음속에만 묻어둔다.영화의 결말에서 완고하던 바이러스 총장은 결국 란초의 진심과 실력을 인정하고, 자신의 자부심이었던 우주 펜을 건넨다. 세월이 흘러 '푼수크 왕두 교수'로 불리게 된 란초는 수백 개의 특허를 보유한 세계적인 과학자이자, 아이들에게 배움의 즐거움을 일깨우는 교육자로 크게 성공한다. 세상과 타협하지 않고도 자신이 사랑하는 분야에서 빛나는 성취를 이뤄낸 통쾌한 해피엔딩이다.그러나 차가운 현실에서는 영화처럼 극적인 결말도, 모든 것을 바꿔놓는 푼수크 왕두 교수가 되는것과 같은 사회적 성공도 우리 곁에 없을지 모른다. 단 하루의 시험으로 12년의 배움을 줄 세우는 견고한 입시 체제 앞에서, 란초 같은 시도는 때로 무모한 실패로 끝날지도 모른다. 하지만 당장 성공하지 못했다고 한들 어떠한가.이제는 생성형 AI가 정답을 척척 내놓는 시대다. 그렇다면 우리 교실은 정답을 맞히는 기술을 훈련하는 곳이 아니라, AI가 대신할 수 없는 '질문하는 힘'과 '함께 살아가는 가치', 그리고 '자신만의 행복을 찾는 용기'를 길러주는 곳이어야 한다.교실 한구석에서 엉뚱한 물음을 던지는 아이의 질문에 성실히 귀 기울여 주는 교사 한 명, 시험지의 정답을 찾는 대신 가슴이 시키는 진짜 열정을 따라가는 학생 한 명이 모일 때, 비로소 아이들이 행복한 학교로의 변화는 시작될 것이다.비행기까지 멈추는 수능의 계절, 숨 가쁘게 달려온 아이들에게 건네야 할 말은 단순히 '정답을 잘 찍으라'는 주문이 아닐 것이다. 팍팍한 현실 속에서도 "알 이즈 웰(All is well, 다 잘될 거야)"을 읊조리며 자기만의 길을 묻는 모든 교사와 학생, 학부모에게 이 영화가 건네는 '우직한 어리석음'의 용기를 권해본다.정답을 맞히는 재빠른 현명함보다, 스스로 질문을 던지는 인간의 우직함이 결국 우리 교육을 바꿀 것이기 때문이다.