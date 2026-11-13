정명근, '먼저 찾고 끝까지 해결하는 행정' 내걸고 민원 혁신… 한국지방자치학회장상 수상

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 13일 국회 사랑재 일원에서 열린 '2026년 참좋은 지방자치 정책대회'에서 복잡하고 반복되는 민원의 협업 해결 사례를 발표하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 13일 국회 사랑재 일원에서 열린 ‘2026년 참좋은지방정부협의회 하반기 정기총회’에서 발언하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 13일 국회 사랑재에서 열린 ‘2026년 참좋은지방정부협의회 하반기 정기총회'에서 참좋은지방정부협의회 경기도회장 임명장을 받았다. 참좋은지방정부협의회 하반기 정기총회 참석자들의 회의 모습. ⓒ 화성시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 13일 국회 사랑재 일원에서 열린 '2026년 참좋은 지방자치 정책대회'에서 복잡하고 반복되는 민원의 협업 해결 사례를 발표하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 13일 참좋은지방정부협의회 경기도회장 임명장을 받은 뒤 김철우 회장과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

정명근 화성특례시장이 시민의 민원을 기다렸다가 처리하는 행정에서 벗어나 생활 속 불편을 먼저 찾아내고, 복잡한 문제는 여러 부서와 민관이 협력해 끝까지 해결하는 행정으로의 전환을 추진하고 있다. 민원 처리의 속도뿐 아니라 문제를 발굴하고 해결하는 행정의 방식 자체를 바꾸겠다는 구상이다.화성특례시는 13일 국회 사랑재 일원에서 열린 '2026년 참좋은지방정부협의회 하반기 정기총회 및 참좋은 지방자치 정책대회'에서 정 시장이 민원 혁신 정책을 발표하고 '한국지방자치학회장상'을 수상했다고 밝혔다.정명근 시장은 이날 '시민의 행복을 만드는 화성특례시 민원 혁신'을 주제로 직접 발표에 나섰다. 지방정부 19곳이 현장 발표에 참여한 이번 정책대회에서 화성시가 내세운 핵심은 민원에 대한 사후 대응을 넘어 선제적으로 불편을 찾아내고, 해결이 어려운 사안까지 행정이 책임지는 시스템을 구축하는 것이다.정 시장은 민원 혁신의 방향을 두 가지로 제시했다. 일상의 불편은 쉽고 빠르게 해결하고, 복잡하고 반복되는 민원은 관계 부서가 함께 끝까지 책임지는 행정을 구현하겠다는 것이다.이를 구체화한 정책이 세 가지다. 교통·도로 불편을 원스톱으로 처리하는 '교통·도로 민원 신속처리 기동단', 공무원이 생활 속 불편을 먼저 발견해 조치하는 '행정종합관찰제', 시민이 QR코드로 간편하게 불편 사항을 신고하는 '생활불편 도와드림 QR'이다.특히 교통·도로 민원 신속처리 기동단은 민원 접수부터 해결까지 전담하는 조직이다. 화성시는 지난 9월 기동단 운영을 시작하면서 민원 접수 후 1시간 이내 처리 방안을 안내하고, 불법 주정차와 포트홀 등 즉시 민원은 24시간 이내, 교통안전시설과 도로시설물 보수 등 단기 민원은 7일 이내 처리하는 체계를 마련했다. 관계 기관과 매월 실무협의체를 운영해 신호체계 개선이나 버스 노선 조정 등 복합 민원에도 대응하도록 했다.'도와드림 QR' 역시 별도의 앱 설치 없이 QR코드만으로 생활 불편을 신고할 수 있도록 해 민원 접근성을 높이는 방식이다. 행정종합관찰제와 함께 시민이 신고하기 전에 공무원이 먼저 생활 현장의 문제를 발견하도록 한다는 점에서 사후 처리 중심의 민원 행정과 차이가 있다.정명근 시장은 장기간 해결되지 않았던 하천 악취 민원 사례도 소개했다. 민관 협업 태스크포스(TF)를 구성하고 주민 신고와 합동 점검을 통해 악취 발생 원인을 추적한 뒤 행정처분과 배수관 연결 공사 등 후속 조치를 진행한 사례다. 화성시는 이 성과로 지난 10월 대통령상을 받았다고 밝혔다.이 사례는 정 시장이 강조하는 민원 혁신의 또 다른 축을 보여준다. 단순히 담당 부서가 민원을 접수하고 답변하는 데 그치는 것이 아니라 주민과 전문가, 관계 기관이 함께 원인을 찾고 실제 개선 조치까지 이어가는 방식이다. 특히 여러 부서에 걸쳐 있거나 행정기관 혼자 해결하기 어려운 민원일수록 협업 체계가 중요하다는 판단이다.민원 혁신의 성패는 결국 제도를 얼마나 많이 도입했느냐가 아니라 시민의 불편이 실제로 얼마나 줄었느냐에 달려 있다. 민원 접수와 처리 속도뿐 아니라 해결 완료율, 반복 민원 감소 여부, 처리 결과에 대한 시민의 만족도까지 점검해야 하는 이유다. 선제적 발굴과 신속 처리, 협업 해결이라는 정책 방향이 현장에서 지속적인 성과로 이어지려면 사후 평가와 보완도 뒤따라야 한다.정명근 시장은 이날 참좋은지방정부협의회 경기도회장 임명장도 받았다. 앞으로 경기권 지방정부 간 정책 교류와 우수정책 공유, 협력 강화를 추진할 예정이다. 2026년 11월 기준 79개 기초지방정부가 참여하는 참좋은지방정부협의회 활동을 통해 화성시의 민원 혁신 사례를 다른 지방정부와 공유할 기회도 마련됐다.정명근 시장은 "민원 혁신은 시민의 요청을 기다리는 것이 아니라 불편을 먼저 찾아 적극적으로 대응하는 데서 시작한다"며 "시민 누구나 쉽게 알리고, 행정은 신속하게 해결하며, 복잡한 문제도 함께 끝까지 책임지는 자세로 시민의 행복을 완성해 나가겠다"고 말했다.