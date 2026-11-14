"22살 전태일, 21살 김경숙의 질문은 아직 끝나지 않았다"

큰사진보기 ▲공존모색전태일 열사 56주기인 13일, 1970~80년대 노동운동이 한국 민주주의 발전에 기여한 역할을 조명하는 전시가 문을 열었다. 민주화운동기념사업회는 이날 오후 2시 서울 용산구 민주화운동기념관 E(교육동) 1층 다목적홀에서 2026 민주화운동기념관 특별기획전 ≪공존모색: 노동이 민주에게≫(Toward Coexistence: Labor Speaks to Democracy) 개막식을 열었다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲묵념개막식 참가자인 함세웅 신부, 전성환 수석, 김영훈 장관, 문국주 이사장, 이재진 비대위원장, 권영길·단병호 전 위원장(좌에서 우로)이 묵념하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲문국주민주화운동기념사업회 이사장이 인사말 하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲김영훈장관이 축사하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전성환 경청통합수석이 개막식을 축하하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재진민주노총 비대위원장의 축사 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲개막 커팅식문국주 이사장과 권영길 등 노동 원로들이 2026 민주화운동기념관 특별기획전 "공존모색 노동이 민주에게" 사진전 개막을 알리는 커팅을 하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲특별 도슨트개막식에 이어 지하 1층에서 진행된 특별도슨트 프로그램의 시작 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲개막식에 이어 지하 1층에서 진행된 특별도슨트 프로그램의 한 장면으로 한 여성의 앞에 한 남성이 쓰러져 있는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 '미디어피아'에도 실립니다.

전태일 열사 56주기인 지난 13일, 1970~80년대 노동운동이 한국 민주주의 발전에 기여한 역할을 조명하는 전시가 문을 열었다.민주화운동기념사업회는 이날 오후 2시 서울 용산구 민주화운동기념관 교육동 1층 다목적홀에서 2026 민주화운동기념관 특별기획전 '공존모색: 노동이 민주에게 (Toward Coexistence: Labor Speaks to Democracy)' 개막식을 개최했다. 행사에는 권영길·단병호·천영세 등 노동계 원로와 민주노조 운동 주역, 시민사회 인사 등 100여 명이 참석했다.전시는 전태일 열사의 수기와 YH무역 김경숙 열사의 일기장 등 역사 기록물부터 오늘날 노동 현장을 다룬 현대미술 작품까지 선보인다.김성인 민주화운동기념사업회 학예연구실장의 사회로 진행된 이날 개막식은 묵념으로 시작됐다. 김 실장은 "자신의 생에 다 못 굴린 덩이를 굴려 달라고 살아남은 자들에게 부탁하며 청계천 어린 여공들을 위해 몸을 불살랐던 전태일 열사가 돌아가신 지 56년이 되는 날"이라며 순국선열과 민주열사, 노동열사를 함께 기렸다.문국주 민주화운동기념사업회 이사장은 인사말에서 "전태일 열사와 김경숙 열사는 한국 사회의 민주주의가 진전하려면 노동 문제에 깊이 관심을 갖고 함께해야 한다는 큰 질문을 던졌다"며 "이번 전시가 두 열사의 질문에 어떻게 응답할 것인지 생각하는 시간이 되길 바란다"고 말했다.철도 기관사 출신으로 민주노총 위원장을 지낸 김영훈 고용노동부 장관은 축사에서 전태일 열사의 근로기준법 준수 요구를 노동자의 존엄을 지키기 위한 인권 선언으로 평가했다. 김 장관은 "1987년 노동자대투쟁은 우리 사회가 민주주의를 확장하는 계기가 됐다"며 노동운동과 민주주의의 필연적 관계를 강조했다.김 장관은 "노동 존중 사회는 단순히 노동조합을 존중한다는 뜻이 아니라 일하는 모든 사람의 수고로움을 존중한다는 뜻"이라며 "광장의 민주주의를 일터의 민주주의로 확산시키는 것이야말로 진정한 K-민주주의의 완성"이라고 말했다.김 장관은 축사에 앞서 직장 내 괴롭힘 문제로 어려움을 호소한 유가족을 향해 "자식을 먼저 보내고 제정신으로 사는 부모가 어디 있겠느냐. 충분히 이해한다"며 "오늘 하루도 두 사람이 퇴근하지 못했다. 억울한 노동자들의 문제를 풀어야 하는데 부족하다. 유가족에게 더 가까이 다가가고 시간 나는 대로 더 많은 분들을 뵙겠다"고 했다.전성환 대통령실 경청통합수석비서관은 노동자들의 권리 투쟁이 민주주의 발전에 기여했다고 평가하며 "1987년 6월항쟁이 정치적 민주주의의 문을 열었다면, 노동자대투쟁은 민주주의를 일터와 삶의 현장으로 확장한 위대한 전환점"이라고 평가했다.이재진 민주노총 비상대책위원장 "1970년대 여성 노동자들이 지켜 낸 민주노조의 불씨는 혹독한 탄압 속에서도 꺼지지 않았고, 1987년 노동자대투쟁으로 타올라 95년 민주노총 출범으로 이어졌다"고 설명했다.이어 이 위원장은 비정규직과 플랫폼·이주노동자 등 노동법의 사각지대에 놓인 노동자들의 현실을 지적하며 "22살 전태일, 21살 김경숙이 던진 질문은 아직 끝나지 않았다. 이번 전시가 노동과 민주주의가 서로를 어떻게 일으켜 세워 왔는지 돌아보고 새로운 도약의 출발점이 되길 바란다"고 말했다.전시는 도입부와 1~3부, 관람객 참여 공간으로 구성됐다. 도입부 '인간 선언'에서는 전태일과 김경숙 두 열사의 삶을 통해 '대한민국에서 노동이란 무엇이고 노동자란 누구인가'라는 질문을 던진다.1부 '깨어나는 노동자들'은 전태일 열사의 죽음 이후 1970~80년대 민주노조가 결성되는 과정을 역사 자료로 보여준다. 2부 '노동이 민주주의가 될 때'에서는 노동자들이 노동3권을 인식하고 실천하며 공장에서 광장으로 나아가 민주화운동의 주체로 성장한 역사를 다룬다.3부 '오늘의 노동, 오늘의 연대'에서는 현대미술 작품을 통해 오늘날 노동 현장의 현실을 살핀다. 세종호텔 해고 노동자의 고공농성 현장에서 이뤄진 연대를 담은 근력연대운동의 작품과, 가동을 멈춘 한국지엠 부평2공장의 마지막 생산 차종인 '트랙스'를 해체한 경인콜렉티브의 '분해, 재조립' 등이 전시된다. 마지막 공간인 '오늘 당신의 노동은 안녕하십니까'에서는 관람객들이 노동자의 인간다운 삶을 위한 다짐과 응원의 메시지를 남길 수 있다.민주화운동기념사업회는 "주말의 휴식과 퇴근 후의 저녁, 일터의 안전과 정당한 대가는 노동자들이 온몸으로 일궈 낸 일상의 민주주의"라며 "한국 민주주의를 일궈 온 노동의 가치를 재발견하고 새로운 연대의 길을 함께 찾기를 바란다"고 밝혔다.전시는 2027년 3월 28일까지 민주화운동기념관 M1 중앙홀(지하 2층)에서 열리며, 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 관람할 수 있다. 매주 월요일은 휴관한다.