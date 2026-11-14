아이들 간식 하나가 세상을 바꿀 수 있을까?

큰사진보기 ▲행복뜰안지역아동센터 아이들이 공정무역 교육에 참여하고 있다. ⓒ 푸른세상청보리사회적협동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲광명시 소하동 청보리지역아동센터 입구. 친환경 급식 재료를 쓴다는 두레생협 안내판이 센터 이름과 나란히 걸려 있다. ⓒ 박지원 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 라이프인에도 실립니다.

아이들에게 건강한 먹거리를 주려던 선택이 생산자의 삶까지 생각하는 공정무역 실천으로 이어졌다. 경기 광명시 푸른세상청보리사회적협동조합(아래 청보리사협)이 운영하는 지역아동센터 세 곳의 이야기다. 이곳에서는 아이들의 간식과 저녁 대부분을 생협 식재료로 만들고, 공정무역 제품을 급식과 간식에 활용하며 아이들에게 생산자의 이야기를 들려준다.청보리사협의 청보리·행복뜰안·두드림 지역아동센터는 지난 9월 한국공정무역마을위원회로부터 공정무역실천기관 초기 인증을 받았다. 지난 4일 청보리지역아동센터에서 임선희 청보리사협 이사를 만났다.임 이사는 2004년 광명시 철산4동에서 청소년 무료 공부방을 시작했다. 2008년 비영리단체 푸른세상청보리를 만들었고, 공부방은 2010년 두드림지역아동센터가 됐다. 이듬해에는 소하동에 청보리지역아동센터를 열었다.2021년 두드림·청보리 센터는 광명동의 행복뜰안지역아동센터와 손잡고 사회적협동조합으로 전환했다. 지역아동센터의 공공성을 강화하자는 흐름 속에서였다. 조합은 이달 1일부터 다함께돌봄센터 1곳도 위탁받아 운영한다.임 이사가 가장 중요하게 여기는 것은 아이들의 먹거리다. 15년 전쯤 지역 생협에서 이사로 활동하며 먹거리와 환경에 관심을 갖게 됐다. 세 센터는 급식과 간식 재료를 두레생협에서 산다. 임 이사는 "거의 98%를 생협에서 구매한다"고 했다. 첨가물 없는 음식에 처음엔 "맛없다"던 아이들도 이제는 재료 본연의 맛에 익숙해졌다.생협에서 사던 식재료 중에는 공정무역 제품도 있었다. 바나나와 올리브유, 마스코바도 설탕이 그랬다. 임 이사는 "아이들이 무언가를 먹거나 쓸 때 단순히 맛이나 가격만 생각하는 것이 아니라, 그것을 만든 사람의 삶과 노동도 함께 생각하도록 하는 것이 목표"라고 했다. 내 몸에 좋은 것을 고르던 소비가 누군가의 삶을 생각하는 소비로 이어진 셈이다.임 이사는 지역아동센터 연합회가 마련한 사회적경제·공정무역 교육에서 공정무역실천기관 제도를 처음 접했다. 센터에서는 이미 공정무역 제품을 쓰고 있어 관심이 갔지만, 그때는 인증까지 이어지지 않았다.인증을 받게 된 계기는 다함께돌봄센터 위탁 준비였다. 컨설팅을 맡은 광명시 사회적경제 담당 기관이 실천기관 인증을 권했다. 광명시의 공정무역 교육을 이미 받은 터라, "이참에 세 군데 다 하자"고 마음을 모았다.공정무역실천기관은 공정무역 제품 사용과 교육·캠페인 등을 통해 공정무역의 가치를 확산하는 기관이다. 한국공정무역마을위원회는 제품 사용, 담당자 지정, 교육과 홍보 활동 등을 기준으로 인증한다. 세 센터는 각각 초기 인증을 받았으며, 이번 인증은 센터별로 이어 온 공정무역 실천을 사회적협동조합 차원에서 함께 확대해 나가는 출발점이 됐다.공정무역도시로 세 차례 인증을 받은 광명시의 분위기도 힘이 됐다. 임 이사는 "공정무역은 개인의 실천도 중요하지만 공동체가 함께할 때 더 큰 의미를 가진다"고 했다.공정무역 교육은 아이들의 일상 속에 스며들어 있다. 요리 수업에서는 선생님이 공정무역 재료를 쓰며 그 의미를 짧게 들려준다. 아이들은 광명시가 진행하는 '공정무역 오픈박스' 교육에도 참여했다. 미술 시간에 종이로 축구공을 만들 때는 "너희 또래 아이들이 손으로 축구공을 만든다"는 이야기가 오갔다.센터마다 실천 방식은 조금씩 다르다. 두드림은 바나나·초콜릿·설탕·음료 등을 공정무역 제품으로 바꿔 나가며, 월 1회 이상 공정무역 재료로 만든 간식을 낸다. 아이들은 급·간식과 식생활 교육 시간에 제품의 공정무역 인증 라벨을 직접 확인하고 그 제품을 만든 생산자를 떠올려 본다. 제품을 사용한 뒤 진행한 설문에서는 공정무역에 대한 아이들의 인지도와 호응이 높아졌다. 선생님들이 마시는 차와 음료도 공정무역 제품으로 바꿨다.행복뜰안은 공정무역 담당자를 정하고 직원 교육과 워크숍을 이어 왔다. 청보리는 가정통신문으로 보호자에게 공정무역의 의미를 알리고, 아이들 식단에도 공정무역 식재료를 쓰고 있다.임 이사는 "처음에는 공정무역이라는 개념이 다소 생소하게 느껴질 수 있지만, 아이들이 자신이 먹거나 사용하는 제품이 어디에서 왔는지 알게 되고 생산자의 이야기를 접하면서 점차 관심을 가지게 된다"고 했다.임 이사는 공정무역 실천이 "아직은 소소하다"고 말했다. 그래도 그는 "실천기관이 되니 책임감도 생기고 의무감도 생기더라"고 했다. 세 센터는 보호자에게 공정무역 통신문을 3~4차례 더 보내고, 광명시의 공정무역 캠페인에도 함께할 계획이다. 내년에는 아이들 눈높이에 맞춘 공정무역 프로그램을 연간 계획에 넣고, 지역 기관과의 공동구매도 고민하고 있다.임 이사에게 지역아동센터는 "누군가 보호해 주지 않을 때 끌어안아 주는 공간"이다. 그는 "아이들이 타인의 삶을 이해하고, 더 나은 세상을 만들어 가는 시민으로 자라도록 돕는 것도 돌봄의 역할"이라며 "공정무역은 거창한 구호가 아니라 우리의 작은 선택에서 시작된다"고 말했다.세 지역아동센터의 공정무역 실천은 아직 크지 않다. 하지만 공정무역 제품을 구매하고, 아이들에게 생산자의 이야기를 들려주고, 보호자와 지역사회에 그 가치를 알리는 활동은 조금씩 확대되고 있다. 건강한 먹거리를 고르던 데서 시작된 관심은 생산자의 삶을 생각하는 소비로 이어졌고, 이제는 세 센터가 함께 실천하는 공동의 약속이 되었다.