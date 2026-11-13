추미애 경기도지사, 42조 예산 편성… 재정위기에도 '민생 사수' 승부수

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 9월 1일 경기도의회 본회의장에서 열린 제393회 임시회 제1차 본회의에서 추경예산안에 대한 제안설명을 하고 있다. ⓒ 경기도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 30일 국회 의원회관에서 열린 '지방재정 확충을 위한 지방세제 개편 정책토론회'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 취임 후 첫 경기도의회 도정질문에서 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

경기도가 가용재원이 2조 4,000억 원 넘게 줄어드는 재정위기 속에서도 42조 원 규모의 2027년도 예산안을 편성했다. 지방채 발행과 기금 활용 등 가능한 재원을 최대한 동원해 민생 관련 필수사업을 지키겠다는 것이다. 특히 도비보조사업의 보조율을 낮춰 재정 부담을 시군에 넘기려던 방침을 재검토하고 대부분 전년도 수준으로 유지하기로 했다. 재정위기를 이유로 복지와 민생사업을 후퇴시키지 않겠다는 추미애 경기도지사의 정책 추진 방향이 예산안에 반영된 것으로 풀이된다.경기도는 13일 42조 1,946억 원 규모의 2027년도 예산안을 경기도의회에 제출했다. 올해 본예산 40조 577억 원보다 2조 1,369억 원(5.3%) 증가한 규모다.하지만 예산 규모가 늘었다고 재정 상황이 나아진 것은 아니다. 국고보조사업 증가가 전체 예산 확대의 주요 원인이기 때문이다. 경기도가 자체적으로 사업에 투입할 수 있는 가용재원은 올해 4조 595억 원에서 내년 1조 6,500억 원으로 2조 4,095억 원이나 감소했다. 도가 독자적으로 정책을 추진할 수 있는 재정 여력이 크게 위축된 셈이다.추미애 지사는 이런 상황에서 민생사업을 지키는 데 우선순위를 뒀다. 지방채 2,462억 원을 발행하고 통합재정안정화기금과 지역개발기금 등 기금 재원도 활용하기로 했다. 재정위기 극복을 위한 지출구조 개선도 병행한다. 기존 사업을 원점에서 재검토하고 유사·중복사업 통폐합, 집행이 부진한 사업 조정 등을 통해 불필요한 지출을 줄여 필수사업에 재원을 집중한다는 구상이다.예산안에서 눈에 띄는 대목은 도민 생활과 직결된 사업들이다. 학교 급식비 지원에 2,445억 원, 시내버스 공공관리제 운영에 4,361억 원, 노인장기요양 시설급여에 2,976억 원을 편성했다. 산모·신생아 건강관리 지원 554억 원, 어린이집 교직원 처우개선 및 대체인력 지원 416억 원, 청년기본소득 577억 원도 반영했다.장애인 활동지원급여 추가 지원에는 276억 원, 결식아동 급식지원에는 350억 원을 배정했다. 소상공인 지원을 위한 지역화폐 발행지원 예산도 616억 원을 편성했다. 취약계층의 생활 안정과 돌봄, 교통, 지역경제를 뒷받침하는 사업을 우선으로 지키겠다는 의도다.시군의 재정 부담을 고려한 결정도 주목된다. 경기도는 애초 도비보조사업의 보조율을 기준보조율인 30% 수준으로 조정하는 방안을 검토했지만, 대부분 사업에서 전년도 보조율을 유지하기로 했다. 도의 재정난을 이유로 시군에 부담을 떠넘기면 결국 지역 주민에게 돌아가는 복지와 민생서비스가 위축될 수 있다는 판단이 작용한 것으로 보인다.미래 성장동력 확보를 위한 투자도 이어간다. 반도체 기술센터 운영 21억 원과 기술개발사업 23억 원, 자율주행 광역버스 도입 30억 원, 경기 AI 혁신 클러스터 조성 9억 원 등을 편성했다. 경기 햇빛자립마을 사업에도 25억 원을 배정했다. 당장의 재정난을 이유로 미래산업과 에너지 전환 투자를 중단하지 않겠다는 것이다.다만 지방채와 기금 등 활용 가능한 재원을 최대한 동원했음에도 재정여건의 어려움으로 법정경비 일부와 공무원 인건비(3개월) 등을 반영하지 못했다.경기도는 정부·국회와 적극 협력해 국비 지원 확대와 추가재원 확보에 총력을 기울이고, 미반영된 필수예산은 향후 추가경정예산 등을 통해 보완해 나갈 방침이다.정두석 경기도 기획조정실장은 "2027년도 예산안은 어려운 재정여건 속에서도 지켜야 할 민생은 끝까지 지키고, 줄일 수 있는 지출은 과감히 줄이며, 미래를 위한 투자는 멈추지 않겠다는 의지를 담은 '민생사수예산'"이라며 "정부와 국회를 설득해 추가재원을 확보하고, 도민의 삶에 필요한 예산을 최대한 지켜내겠다"고 밝혔다.