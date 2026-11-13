"초광역특구법 저지" 국회 앞 농성 들어간 124명의 노동자들

큰사진보기 ▲초광역특구법 저지! 모든 노동자에게 근로기준법 적용! 공동투쟁 1000인 선언 100인 농성단 기자회견전태일 열사 56주기인 13일 오후 서울 영등포구 국회 앞에서 '초광역특구법 저지! 모든 노동자에게 근로기준법 적용! 공동투쟁 1000인 선언 100인 농성단 기자회견'이 열리고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲초광역특구법 저지! 모든 노동자에게 근로기준법 적용! 공동투쟁 1000인 선언 100인 농성단 기자회견전태일 열사 56주기인 13일 오후 서울 영등포구 국회 앞에서 '초광역특구법 저지! 모든 노동자에게 근로기준법 적용! 공동투쟁 1000인 선언 100인 농성단 기자회견'이 열리고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲초광역특구법 저지! 모든 노동자에게 근로기준법 적용! 공동투쟁 1000인 선언 100인 농성단 기자회견전태일 열사 56주기인 13일 오후 서울 영등포구 국회 앞에서 '초광역특구법 저지! 모든 노동자에게 근로기준법 적용! 공동투쟁 1000인 선언 100인 농성단 기자회견'이 열리고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

비정규직 노동자들이 정부가 추진하는 '초광역특구법'을 저지하고자 124명의 농성단을 꾸려 천막투쟁에 돌입한다. 이들은 13일부터 릴레이로 국회 앞에서 주·야간 농성에 나설 계획이다.비정규직 노동자들과 노동·시민사회단체들은 13일 오후 5시 서울 영등포구 국회의사당 앞에서 기자회견을 열고 "초광역특구법을 폐기하고, 5인 미만·초단시간 노동자에게도 근로기준법을 적용하라"고 외쳤다. 이날은 전태일 열사가 사망한 지 56년이 되는 날이다.'지방주도성장을 위한 초광역권전략산업특구 지정 및 운영에 관한 특별법안(초광역특구법)'은 여러 지방자치단체를 하나의 경제권으로 묶어, 입주 기업에 규제 특례와 재정·금융·세제 혜택을 몰아주는 법안이다. 반도체, 인공지능(AI) 데이터센터, 피지컬AI 등 정부가 주도하는 이른바 '3대 메가프로젝트'를 지원하기 위해 추진됐다.정부는 연일 메가프로젝트에 '속도전'을 주문하고 있다. 이재명 대통령은 전날인 12일 충남 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장서 '3대 메가프로젝트'의 첫 삽을 뜨는 '충청권 메가프로젝트 착공식'에 참석하기도 했다.김수억 비정규직이제그만공동투쟁 공동소집권자는 농성에 나서며 "대통령은 메가프로젝트만 실현되면 일자리가 늘고, 경제가 살아나고, 대한민국 모두가 잘 살 수 있게 된다고 한다. 그러나 초광역특구법은 파견 업종을 넓히고, 기간제 사용을 늘리고 주 52시간 상한제를 폐지하는 비정규직 지옥도다"라고 지적했다.김수억 공동소집권자는 "이 땅의 노동자, 민중의 노동권과 생명권을 박탈하고 평생 비정규직 지옥도를 만들려는 자본가 정권에 맞서 싸우는 수밖에 없다"라며 "소년공 이재명 대통령은 없다. 이재명 대통령은 소년공도 아니고 전태일의 친구는 더더욱 아니다"라고 비판했다.이들은 이날 오후 3시부터 서울 마포구 한국경영자총협회(경총) 앞에서 연 규탄 집회를 시작으로, 공덕역, 마포대교를 지나 국회의사당까지 행진했다. 이날 전태일 56주기 노동법 밖 노동자대회는 오후 9시까지 서울 영등포구 국회의사당역 2번 출구 앞에서 진행될 예정이다.김민지 온라인노조 5인미만지부 지부장은 지금도 5인 미만 사업장에서 일하는 노동자다. 김 지부장은 "직원이 다섯 명이 되지 않는다는 이유로 직장에서 괴롭힘을 당해도 법의 보호를 받기 어렵고, 연장근로를 해도 정당한 보상을 받지 못하며, 부당한 해고를 당해도 구제받기 어렵다"고 밝혔다.그는 "여전히 어떤 노동자는 사업장 규모나 노동시간 때문에 보호에서 배제되고 있다. (전태일 열사가 서거한 지) 56년이 지났지만 여전히 모든 노동자를 위한 근로기준법을 완성되지 않았다"고 말했다.이창배 전국대리운전노동조합 위원장은 이날 경총 앞에서 "몸은 이제 그만 (대리운전 콜을 잡는) 앱을 끄고 쉬라는데 생활비를 채우려면 콜을 한 건 더 잡아야 한다. 대리기사들이 밤마다 겪는 일"이라며, 초광역특구법의 주 52시간 상한 의무 면제를 비판했다.이 위원장은 "노동시간 상한은 피곤한 몸으로 더 일하다 다치지 않도록 그어놓은 정지선"이라며 "(초광역특구법은) 주 52시간 상한과 연장·야간·휴일 수당을 적용하지 않고 노동시간 기록 의무도 면제하겠다 한다. 일한 시간마저 기록하지 않으면, 노동자는 받아야 할 수당을 무슨 근거로 요구하나"라고 비판했다.이백윤 노동당 공동대표 또한 "근로기준법은 노동자가 딛고 사는 바닥"이라며 "초광역특구법 때문에, 민주당의 친재벌 정치 때문에 그 바닥이 무너지지 않기 위해 오늘 밤 100인 농성단이 맨바닥에 첫 자리를 깐다. 초광역특구법을 폐기하고 모든 노동자에게 근로기준법을 적용하기 위해 함께 싸우겠다"고 말했다.