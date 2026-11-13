이재준 수원시장 "안 되는 민원도 다시 살핀다"… 시민 목소리 2,573건 모아 정책으로

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 13일 국회 사랑재에서 열린 '2026년 참좋은 지방자치 정책대회'에서 ‘폭싹 담았수다! 시민의 새빛민원함’ 등 수원형 소통 창구에 대한 정책을 발표하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 13일 국회 사랑재에서 열린 '2026년 참좋은 지방자치 정책대회'에서 ‘폭싹 담았수다! 시민의 새빛민원함’으로 한국지방자치학회장상을 받았다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 13일 국회 사랑재에서 열린 '2026년 참좋은 지방자치 정책대회'에서 ‘폭싹 담았수다! 시민의 새빛민원함’으로 한국지방자치학회장상을 받은 뒤, 수원시 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲수원특례시(시장 이재준)는 13일 국회 사랑재에서 열린 '2026년 참좋은 지방자치 정책대회'에서 ‘폭싹 담았수다! 시민의 새빛민원함’ 등 수원형 소통 창구 부스를 마련했다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 13일 국회 사랑재에서 열린 '2026년 참좋은 지방자치 정책대회'에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 이재준 시장은 이날 대회에서 ‘폭싹 담았수다! 시민의 새빛민원함’으로 한국지방자치학회장상을 받았다. ⓒ 수원시 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 시민의 작은 목소리도 놓치지 않고 행정의 변화로 연결하는 소통행정을 강화하고 있다. 온라인 중심의 민원 시스템에서 소외될 수 있는 시민까지 포용하는 오프라인 창구를 마련하고, 접수된 민원을 해결할 때까지 책임지는 행정체계를 구축하겠다는 것이다.수원특례시는 이재준 시장이 추진해 온 '폭싹 담았수다! 시민의 새빛민원함'이 13일 국회 사랑재에서 열린 '2026년 참좋은 지방자치 정책대회'에서 한국지방자치학회장상을 받았다고 밝혔다.이날 정책대회에서 이 시장은 수원시의 시민 소통 정책을 직접 발표했다. 참좋은지방정부협의회가 주최·주관한 이번 대회에는 수원시를 비롯한 19개 지방정부가 참여해 지역 혁신 정책을 공유했다.이재준 시장은 "수원시는 시민의 목소리를 듣는 수원형 소통 창구로 새빛톡톡, 새빛민원실(베테랑팀장), 시민의 새빛민원함, 새빛만남 등을 운영하고 있다"며 "각각 창구의 장점을 살려 시민의 목소리를 빠짐없이 듣고, 시민 불편 사항을 신속하게 해결하기 위해 노력하고 있다"고 설명했다.시민의 새빛민원함은 디지털 기기나 온라인 민원 신청에 익숙하지 않은 시민도 쉽게 이용할 수 있도록 만든 오프라인 소통 창구다. 시청과 구청, 동 행정복지센터 등에 설치된 민원함에 생활 속 불편이나 정책 제안을 적어 넣으면 담당 부서에서 검토하고 해결 방안을 찾는다. 별도의 회원가입이나 온라인 접속, 복잡한 신청 절차가 필요 없다.이재준 시장이 페이스북을 통해 공개한 자료에 따르면 수원시는 지난해부터 민원함과 온라인 플랫폼 새빛톡톡을 통해 시민 의견 2,573건을 모았다. 특히 이 과정에서 27년 동안 해결하지 못했던 초등학교 통학로 문제를 해결하는 등 시민들의 오랜 불편을 해소하는 성과도 거뒀다.실제 새빛민원함은 단순히 민원을 접수하는 데 그치지 않고 해결까지 이어지도록 행정체계를 보완해 왔다. 수원시는 올해 1월 시민소리해결팀을 신설해 민원 접수와 처리 과정을 체계적으로 관리하고 있다. 올해 상반기에는 100일 동안 915건의 민원을 접수했으며, 담당 부서에 신속하게 전달하고 실·국·소장과 구청장이 책임 관리하도록 했다.지난해 첫 운영 당시에도 100일 동안 1,658건의 민원을 접수해 86%를 해결했고, 시민 만족도는 70%를 기록했다. 도로 요철 문제를 제기한 시민의 민원에 담당 공무원들이 현장을 확인하고 도로 전 구간 재포장을 추진한 사례도 있다.이번 수상에서 주목할 부분은 시민의 의견을 듣는 통로를 늘렸다는 사실뿐 아니라, 기존 행정의 판단으로 해결이 어렵다고 여겨졌던 민원까지 다시 살피겠다는 정책 방향이다.이재준 시장은 페이스북에서 "행정의 시작도 끝도 '시민'"이라고 강조했다. 이어 "앞으로도 새빛톡톡, 새빛민원실, 새빛민원함, 새빛만남까지 다양한 소통 창구를 통해 시민의 목소리에 귀 기울이며 더 나은 수원을 만들어 가겠다"고 밝혔다.이러한 정책은 시민 소통을 일회성 행사나 민원 접수 실적으로 평가하지 않고, 실제 생활의 변화를 만들어 내는 책임행정으로 발전시키려는 시도로 볼 수 있다. 특히 온라인과 오프라인 창구를 병행하고, 접수된 민원을 현장에서 확인하며 처리 결과까지 관리하는 방식은 행정 접근성의 격차를 줄이는 동시에 공직사회의 대응 방식도 바꾸는 효과를 기대할 수 있다.이재준 시장은 "수원시 시민소통 원칙은 시민의 작은 목소리 하나도 놓치지 않고 듣고, 민원은 끝까지 살피며 책임지고, '안 되는 민원'은 다시 살펴보고 가능한 해법을 찾는 것"이라며 "시민이 체감하는 변화로 응답하겠다"고 말했다.