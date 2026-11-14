화섬식품노조, 삼성전자에 원·하청 교섭 요청

큰사진보기 ▲에이에스엠엘(ASML) 장비 ⓒ 에이에스엠엘(ASML) 누리집 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲화섬식품노조가 ‘반도체 소재 부품 장비 및 협력업체 실태조사 사업’을 알리기 위해 10월 19일부터 3일간 삼성전자가 있는 동탄·평택, SK하이닉스가 있는 이천에서 선전전을 진행했다. ⓒ 화섬식품노조 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 송고했습니다. 글쓴이는 화섬식품노조 교육선전국장입니다.

화섬식품노조가 삼성전자에 원·하청 교섭을 요청했다. 에이에스엠엘코리아(ASML KOREA) 직원을 조합원으로 둔 화섬식품노조는 지난 13일 삼성전자에 '노동안전 및 노동환경 개선을 위한 원·하청 교섭 요청 공문'을 보냈다고 밝혔다. 노조는 "인공지능(AI) 기술의 급격한 성장에 따른 반도체 초격차 경쟁과 생산 설비 증설 요구 등으로 현장 노동자들의 노동강도가 한계에 이르고 있다"고 주장했다.노조는 이번 교섭 요청이 "단순한 처우 개선을 넘어 반도체 산업의 지속가능한 성장 기반을 마련하고, 숙련 노동자의 이탈을 방지해 경쟁력 있는 반도체 노동생태계를 구축하기 위한 필수적인 조치"라고 강조했다.노조가 제시한 핵심 교섭 의제는 노동안전 확보, 노동조건 개선 등 두 가지다. 노조는 이날 보도자료를 통해 현장 엔지니어와 작업자의 신체적·정신적 건강을 보호하고 중대재해를 예방하기 위한 '노동안전 6대 요구안'을 제시할 계획이라고 밝혔다.6대 요구안에는 ▲ 연속 작업 시 작업 간 최소 휴식시간 의무화 ▲ 팹(Fab) 내 협력업체 전용 휴게공간 및 편의시설(의자·테이블 등) 확충 ▲ 뇌심혈관계 질환 예방을 위한 새벽 시간대(02시~06시) 정기·스케줄 작업 지양 ▲ 고위험 작업 시 '2인 1조' 체계 의무화 ▲ 현장 12시간 맞교대 제한 및 근무시간 기준 개선 ▲ 위험성 평가 등 안전관리 체계에 노조 참여 보장 등이 포함됐다.팹(Fab)은 반도체를 생산하는 제조시설을 의미한다. 이와 함께 노조는 팹 내 협력업체 노동자의 노동환경 개선과 합리적인 근무체계 마련을 위한 '노동조건 5대 개선안'도 제안할 계획이다.주요 내용은 ▲ 팹 내 협력업체 노동자의 휴게시간과 휴게장소 실질적 보장 및 작업 재량성 인정 ▲ 원청 임직원의 갑질·괴롭힘 신고 시 원·하청 공동조사 및 원청 징계위원회에 하청노조 참여 보장 ▲ 성희롱 사건 발생 시 하청노조가 참여하는 공동조사 및 징계위원회 참관 권한 보장 ▲ 비상호출 체계 정비 등이다.비상호출 체계와 관련해서는 교대근무자가 아닌 인력에 대한 온콜(On-call) 절차와 기준을 마련하고, 야간 취약시간대 호출을 지양하는 방안을 제안할 계획이다. 아울러 야간에 돌발 장애가 발생할 경우 글로벌 지원센터를 통한 원격 지원을 우선 적용하는 방안도 요구할 예정이다.윤춘호 화섬식품노조 ASML KOREA지회장은 원청의 역할과 관련해 "반도체 클린룸(Fab) 내 작업환경과 안전수칙, 출입 인프라, 작업 스케줄 승인 등 현장 노동조건에 원청이 상당한 영향력을 행사하는 구조"라고 설명하며 "현장 노동자들의 안전과 건강권이 담보되지 않는 초격차는 모래 위에 쌓은 성에와 다름없다"고 말했다.신환섭 화섬식품노조 위원장은 "우리 ASML KOREA 조합원들처럼 반도체 생산 공장 내에서 근무하는 장비업체 노동자들은 생산 흐름에 따라 작업할 수밖에 없는 경우가 많다"며 "이 때문에 작업환경과 노동조건이 원청의 생산·시설 관리체계와 밀접하게 연관돼 있다"고 설명했다.이어 "이번 교섭 요구는 반도체 소재·부품·장비(소부장) 노동자들이 팹 내 작업환경과 노동조건 개선을 위해 원청에 책임 있는 역할을 공식적으로 요청했다는 점에서 의미가 있다"며 "삼성전자가 지속가능한 반도체 산업 생태계를 위해 이번 교섭 요구에 응하기를 바란다"고 덧붙였다.한편 세계 최대 노광장비 기업인 ASML은 네덜란드에 본사를 두고 있으며, 반도체 업계에서 이른바 '슈퍼 을(乙)'로 불린다. 한국에는 1996년 ASML KOREA를 설립했으며, 삼성전자와 SK하이닉스 등에 반도체 제조 장비를 납품하고 있다.ASML KOREA지회가 소속된 화섬식품노조에는 SK하이닉스, 솔브레인, 광진화학, 칸토덴카화인프로덕츠한국 등 반도체 관련 기업을 비롯해 화학, 섬유, 식품, 의약품, 폐기물, 가스, 광물, 문화예술 등 다양한 분야의 노동자들로 구성돼 있다.특히 세종·충남 지역에서는 최근 3년간 솔브레인, SK머티리얼즈퍼포먼스, SK에어플러스, 광진화학, 넥스테크, 칸토덴카화인프로덕츠한국 등 반도체 화학 분야 기업 노동자들의 노조 가입이 이어지고 있다.