광주은행, 올해 학생 104명에 장학금 1억3천만원

큰사진보기 ▲광주은행. ⓒ 광주은행 관련사진보기

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광주은행이 올해 전남광주 출신 고등학생과 대학생 104명에게 1억3000만 원의 장학금을 전달했다.광주은행은 13일 본점에서 '2026년도 광주은행장학회 장학 증서 수여식'을 열었다.이날 행사에는 장학생 대표 4명이 참석해 장학 증서를 받았다.학교와 지방자치단체 등 관련 기관에 추천받아 학업 성적이 우수하고 품행이 단정한 학생들을 선정했다.올해 재단법인 광주은행장학회가 전남광주 출신 고등학생과 대학생 104명에게 전달한 장학금은 총 1억3000만 원이다.1981년 설립된 광주은행장학회는 광주은행의 출연과 지원을 바탕으로 45년간 장학사업을 이어오고 있다.올해까지 총 4908명의 학생에게 41억6000만 원의 장학금을 지원하며 지역 인재들이 꿈을 키워나갈 수 있도록 든든한 버팀목 역할을 해왔다.광주은행은 지역 청소년과 청년들의 성장과 자립을 돕기 위한 다양한 사회공헌활동도 펼치고 있다.청소년들의 학습환경 개선을 위한 '희망이 꽃피는 공부방'을 올해 223호점까지 조성할 예정이다. 자립준비청년의 나눔 실천을 지원하는 '희망이 꽃피는 봉사단(4기)'과 지역 대학생들에게 다양한 활동 경험을 제공하는 '대학생 홍보대사(16기)' 등을 운영하며 미래세대 육성과 지역사회 상생에 힘쓰고 있다.정일선 광주은행장은 "창립 58주년을 앞둔 뜻깊은 시기에 오랜 시간 이어온 장학사업을 통해 지역 인재들의 꿈을 응원할 수 있어 더욱 의미가 깊다"며 "45년간 이어온 나눔의 가치를 바탕으로 지역의 미래를 이끌어갈 인재들이 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.