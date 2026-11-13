"따뜻하게 지켜봐 줄 어른 한 명만 있어도 아이는 살 수 있다"

큰사진보기 ▲박소희 MBC 기자 ⓒ 이영광 관련사진보기

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- 지난 2일과 3일 청소년 자살 문제에 대한 연속 보도를 하셨는데 마치신 소회가 어때요?

- 청소년 자살 문제에 대한 취재는 어떻게 하게 됐나요?

- 그럼, 청소년 자살 문제에 대해 생각해 본 적 있나요?

- 그러면 이번에 새롭게 안 게 많겠네요?

- 언론에서 자살이란 단어를 안 쓰고 극단적 선택이라고 표현하는데 기자님은 보도에서 자살이라고 하셨던데 이유가 있나요?

- 말씀하셨지만 학교에서 학생 심리검사하고 '자살 고위험군' 판정받으면 외부 상담 기관과 연결해 주고 끝나는 것 같은데 왜 그런 거예요? 상담이 잘 진행되는지나 학생 상황에 대해 학교가 체크해야 할 것 같거든요.

- 알 수 없는 이유가 법적인 게 미비한 건가요?

- 학교를 떠난 아이들은 통계에 잡히지도 않는데 학교 떠나면 교육부가 아닌 성평등 가족부로 부처가 바뀌는 건가요?

- 어떻게 해야 할까요? 학교 안 다니는 아이들은 방법이 마땅하지 않을 거 같거든요.

- 지난 5년간 청소년 자살자 중 77%는 위기 학생 검사에서는 정상으로 나왔는데 그 이유가 낙인과 부모님께 알려지는 것 때문이라고 나와요. 검사 결과를 공개하나요?

- 이게 어떤 검사인지 교육이 안 된 건가요?

- 실효성이 없는 건가요?

- 전문가들은 어떻게 보완해야 한다고 했나요?

- 검사 결과가 공개되는 건 어떻게 보세요?

- 아이들이 알게 될 수 있다고 했잖아요. 그건 어떻게 해야 할까요?

- 상담교사도 너무 적게 배치됐고 없는 곳은 순회 상담하는데 이거로는 부족할 것 같은데.

- 있는 학교도 있고 없는 학교도 있는데 어떻게 된 건가요?

- 교육부에 이 문제에 대해 물어보셨나요?

- 중요한 건 사후에 원인 밝히는 거보다 예방인 거 같거든요.

- 아이들 만나보셨잖아요. 어땠나요?

- 취재하며 느낀 점이 있을까요?

- 마지막으로 한마디해 주세요.

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.

지난해 스스로 목숨을 끊은 학생이 244명인 것으로 나타났다. 역대 최다 수치라고 한다. 이는 학교에 다니는 학생만 집계한 통계라 학교 밖 청소년까지 포함하면 수치는 더 늘어나겠지만, 학교 밖 청소년은 정확한 현황 파악조차 어려운 게 현실이다. 이에 대한 대책 마련이 시급해 보인다.지난 2일과 3일 MBC <뉴스데스크>에서는 청소년 자살 문제를 집중 보도했다. 이 보도에서는 아이들이 분명한 위험 신호를 보냈음에도 자살을 막지 못하는 시스템의 현실을 짚었다. 어떻게 이 사안을 취재하게 되었는지 들어보고자 지난 10일 서울 상암 MBC 사옥에서 해당 보도를 취재한 박소희 기자와 만났다. 다음은 박 기자와 나눈 일문일답을 정리한 것이다."쉽지 않은 보도였어요. 자살 충동에 시달리는 아이들을 만나기도 어려웠고, 만나서 이야기를 듣는 과정도 어려웠거든요. 취재 과정은 힘들었지만, 하고 나서 보니 저희가 전달하고 싶었던 내용을 전달한 것 같아 나름 보람도 느끼고 있습니다.""처음에는 학생 자살자 수가 사상 최대라는 뉴스를 보고 관심을 갖게 됐어요. 그래서 강경숙 조국혁신당 의원실과 이야기하며 관련 숫자들을 모았습니다. 예를 들면 정서 검사에서 아이들이 어떻게 판정받고 있는지, 정상으로 판정받은 아이들 중 자살한 학생이 많다는 수치도 찾게 됐고, 검사가 미리 찾아내지 못한 아이들이 많다는 것도 알게 됐어요. 그런 수치들을 주의 깊게 살펴보면서, 아이들이 이렇게 죽어가는데 우리 사회가 아이들을 놓치고 있다, 이걸 어떻게 하면 멈출 수 있을까 하는 생각으로 보도를 준비하게 됐습니다.""보도 전에는 깊게 생각해 보지 못했던 것 같아요. 아이들이 마음이 아프고 우울증이나 자해 충동에 시달리는 아이들이 많다는 뉴스는 파편적으로 많이 나왔고, 볼 때마다 안타깝다는 생각은 했지만 깊이 들여다보지는 않았어요. 이번에 교육 담당이 돼서 교육부를 출입하게 되니 담당 분야가 됐고, 그러면서 더 관심을 갖게 됐습니다.""많죠. 자살하는 학생은 늘었는데 검사가 미리 찾아내는 학생은 적었고, 검사에서 위험이 높다고 분류된 아이들도 매년 30~40명이 사망하고 있다는 걸 알게 됐어요. 아이들을 만나 보니, 위험 징후를 잘 포착해도 외부 기관에 연계하고 나면 거기서 끝이라서 치료를 잘 받는지, 호전됐는지 학교에서는 전혀 알 수 없다고 하더라고요. 또 상담 선생님과 오랜 기간 상담하며 호전된 아이도 만났지만, 상담 교사가 없는 학교가 10곳 중 6곳이라 그런 기회조차 누리지 못하는 아이들이 많다는 사실도 알게 됐습니다.""최근에 가이드라인이 바뀐 것 같더라고요. 극단적 선택이라는 표현은 자살을 여러 선택지 중 하나처럼 보이게 하고, 죽음을 개인의 문제로 축소해 유족의 죄책감을 키울 수 있다는 지적이 있어요. 정신의학계에서도 완곡한 용어를 쓴다고 자살이 예방된다는 근거가 없고, 해외에서도 자살로 기술한다고 하더라고요. 이런 내용을 숙고해서 자살이라는 표현을 쓰게 됐습니다.""체크해야죠. 아이가 처한 문제는 교우 관계, 가족 문제, 학업 스트레스처럼 복합적으로 나타나는 경우가 많아서, 하나만 해결된다고 해결되지 않거든요. 그런 부분까지 종합적으로 살펴야 하고, 외부 치료로 아이가 호전되는 만큼 학교생활도 잘할 수 있게 학교가 지원해 줘야 해요. 그런데 외부 연계 치료 과정 자체를 알 수가 없으니, 그 이후에는 관리가 안 되는 거죠.""여러 가지 문제가 있는 것 같아요. 개인정보이기도 하고, 그런 제도적 시스템이 안 돼 있는 거죠. 제도가 미비하다고 볼 수 있습니다. 그래서 아이가 외부 기관에 가면 어떤 치료를 받았는지, 어떤 심리 상태에 있는지를 주기적으로 체크하는 제도가 필요하다고 생각합니다.""그렇죠. 이건 학생 자살인데, 학생 자살 숫자에는 학교 밖 청소년이 들어가 있지 않아요. 그런데 학교 밖 청소년 자살만 따로 내는 통계가 없어서, 전체 청소년 자살에서 학생 자살 수를 뺀 나머지로 유추합니다. 그 부분도 제도가 미비하다고 볼 수 있죠.""어렵습니다. 학교 밖 청소년은 본인이 먼저 시설에 자기 마음 상태를 이야기하고 다가가지 않으면 관리가 되지 않아요. 정부에서도 부처 통합으로 관리하겠다고 했지만 아직 구체적인 방안은 나오지 않았습니다. 교육부, 성평등가족부, 자살 예방 프로그램을 담당하는 복지부가 함께 연계해서 정보를 주고받고 관리도 같이 할 수 있는 방안을 만들어야 합니다.""위험군으로 나오면 부모님께 통보가 간대요. 그래서 부모님이 알게 되는데, 저희가 만난 학생 중에는 왜 검사를 이런 식으로 해서 이런 결과를 만들었냐고 질책하는 부모님도 있다고 얘기한 경우가 있었어요. 부모님 통보뿐 아니라 또래 사이에서도 소문이 나서 낙인이 찍히기도 하고요. 그런 게 싫은 데다, 아이들이 이 검사 자체를 진지하게 하지 않더라고요. 저희가 만난 아이 중에는 한 줄로 쭉 찍고 잤다고 말하는 친구도 있었어요.""어떤 검사인지 설명은 했겠지만, 아이들은 이 검사를 그렇게 중요하게 생각하지 않는 것 같아요. 학생 정서·행동 특성 검사라고, 초등학교 1·4학년, 중학교 1학년, 고등학교 1학년 때 하는 의무 검사예요. 아이들 입장에서는 처음 하는 검사도 아니죠. 초등학교 때는 부모가 대신 검사하지만, 중고등학교부터는 본인이 '나는 자살 충동이 있다', '우울감을 느낀다' 같은 항목에 직접 체크해야 해요. 이런 자기 체크식 검사는 한계가 분명하다고 하더라고요.""지금으로서 이 검사는 보완해야 한다는 게 전문가분들의 얘기였습니다.""아이들이 자기 마음을 좀 더 솔직하게 표현할 수 있는 검사 방법을 개발하는 것도 중요하지만, 어떤 검사든 위험 요인을 다 걸러낼 수는 없어요. 그래서 검사보다 그 이후에 아이의 학교생활과 친구 관계를 면밀하게 살피고, 부모 등이 아이가 위험하다는 생각이 들 때 어디에 신고할 수 있는지 같은 제도와 방편이 마련돼야 한다는 거죠. 상담 교사를 확충해 아이들을 깊이 있게 상담할 수 있게 하고, 교사와 학부모도 아이들의 위험 신호를 잡아낼 수 있도록 교육하고, 신호가 왔을 때 어디에 상담해야 하는지 안내하는 것도 필요합니다.""어려운 문제인 것 같아요. 아이가 심각한 상황인데 부모가 몰라서도 안 되잖아요. 그런데 아이들은 부모가 알기를 원하지 않으니까요. 그래서 처음에는 검사 결과를 가지고 상담 선생님이 먼저 상담해서 아이의 심리 상태를 살핀 다음, 부모에게 충격을 덜 주는 방법으로 안내하는 방식이 필요할 것 같아요.""그 부분도 조심스럽게 해야 할 것 같아요. 지금은 '너 위클래스(학교 상담실) 한번 가 봐' 하는 식으로 아이들 앞에서 공개적으로 말하기도 하고, 아이가 스스로 숨겨도 알음알음 소문이 나기도 하나 봐요. 그래서 자살 관련 교육에서, 검사 결과에서 위험도가 높게 나오는 게 결코 나쁜 일이 아니라는 점을 알려 줘야 해요. 아이가 치료받을 기회가 생기고 좋아질 가능성이 열리는 거니까, 검사 결과를 진지하게 받아들일 수 있도록 하는 교육이 필요합니다.""지금 상담교사가 상주하는 학교는 42.5%밖에 안 돼요. 상담교사가 한 명도 없는 학교가 6998곳에 달하는데, 이곳들을 전문상담 순회교사 828명이 돌아가며 상담하고 있어요. 한 분이 7개 학교까지 돌아다니며 상담하다 보니 실질적인 상담이 이루어지기는 굉장히 어려운 구조죠.""전문상담교사는 교원이라서 정원은 교육부에서 정하고, 학교별 배정은 교육감이 한대요. 그런데 시도마다 배치율 차이가 큽니다. 정원이 많지 않아서요.""취재하면서 물어봤죠. 문제의식에는 동의하고 대책을 마련하겠다고 했습니다. 아이가 죽으면 학생 사망 사건 보고서를 쓰는데, 교사가 사안을 추정해서 쓰다 보니 정확도가 떨어지고 활용도 어려워요. 그래서 더 자세한 보고서를 만들겠다고 작년 12월에 공표했지만 아직 언제까지 만들겠다는 계획도 없습니다. 정부가 지난 6월 약속한 범부처 통합 방안도 구체적인 대책이 나오지 않았고요. 교육부는 대책을 빨리 내놓도록 노력하겠고 열심히 하고 있지만, 부처 간 조율이 필요해 당장은 어렵다고 하더라고요.""그래서 아까 말씀드린 자살 예방 교육도 지금은 아이들이 대충 자면서 온라인 영상만 보는 식으로 많이들 진행한다고 하더라고요. 그 교육도 제대로 할 수 있게 보완이 필요합니다.""마음이 많이 아프죠. 말씀드렸듯이 하나가 아니라 여러 가지 복합적인 문제가 겹칠 때 아이들이 위험 신호를 많이 보냈어요. 밤에 잠을 못 자거나, 계속 울거나, 친구들과 어울리지 못하고 혼자 있는 식이었죠. 그런데 그 신호를 제대로 잡아 아이의 마음을 보듬어 줄 선생님이나 상담 교사가 없었던 거예요. 그래서 자살을 시도하려는 경우도 많았습니다.다행히 제가 만난 친구 중 두세 명은 상담 선생님이나 복지시설 선생님을 만나 마음을 터놓고 이야기하면서 심리적 안정감을 찾았어요. 그 친구들이 하는 말이, 따뜻하게 보듬어 주고 응원해 주고 옆에서 지켜봐 주는 어른이 한 명만 있었어도 힘을 낼 수 있었다는 거예요. 제가 만난 교수님도 생존한 아이들 대부분이 그렇게 말한다고 하세요. 한 사람만 있으면 살 수 있다는 거죠. 그래서 그 한 사람이 아이들 옆에 있을 수 있게 하는 게 지금으로서는 가장 큰 당면 과제인 것 같습니다.""참 어려운 문제를 취재한다는 생각이 들었어요. 아이들의 마음도 정확하게 전달해야 하고 사회의 대안도 제시해야 하는데, 세 꼭지로 했어도 다 못 담은 내용이 많습니다. 저희는 상담 교사에 초점을 맞춰 대안을 제시했지만, 전문가분들 중에는 아이들이 지금 스트레스가 너무 심하다고 말씀하시는 분이 많았어요. 학업 스트레스, 경쟁, 교우 관계 같은 것들이죠. 학생 수가 줄면서 한 반 인원이 줄어드니, 반에서 갈등이 생겨도 다른 데로 피할 곳이 없어 따돌림 문제도 많이 일어나고요. 그래서 경쟁이나 교우 관계 스트레스를 근본적으로 줄일 방안이 필요하다는 의견이 있었습니다. 또 요즘은 아이들이 뛰어놀거나 예체능 수업을 잘 하지 않으니, 그런 수업을 활성화해 스트레스를 풀 수 있게 해 줘야 한다는 얘기도 있었는데, 분량상 다 담지는 못했어요.""많은 아이가 죽고 있는데, 그 아이들은 아무 신호 없이 죽지 않아요. 반드시 위험 신호를 보내고 있습니다. 그 신호를 잡을 수 있는 사회가 빨리 되면 좋겠어요."