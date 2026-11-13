광주 서구, 지방자치 정책대회 2년 연속 수상

큰사진보기 ▲김이강 전남광주통합특별시 서구청장이 13일 국회의사당 사랑재에서 열린 '2026 참좋은 지방자치 정책대회'에 참석해 서구의 우수 정책 '서구아너스와 함께하는 012파트너스'를 발표하고 있다. ⓒ 전남광주 서구 관련사진보기

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전남광주통합특별시 서구는 13일 국회 사랑재에서 열린 '2026 참좋은 지방자치 정책대회'에서 '서구아너스와 함께하는 012파트너스' 사업으로 우수정책상(기획예산처 장관상)을 수상했다.지난해 '골목경제119 프로젝트'로 국무총리상을 받은 데 이어 2년 연속 수상이다. 지역경제를 살리는 골목경제 정책에 이어 복지 사각지대를 메우는 나눔복지 정책까지 전국적으로 인정을 받았다는 점에서 의미가 크다.이번에 수상한 '서구아너스와 함께하는 012파트너스'는 행정과 지역사회가 함께 복지 사각지대를 발굴하고 해결하는 민관협력형 복지모델이다.2024년 11월 출범한 서구아너스는 기업인, 의료인, 자영업자 등 지역사회 구성원들이 자발적으로 참여하는 고액기부자 모임이다. 단순한 기부금 모금을 넘어 공공복지만으로 해결하기 어려운 복지 사각지대를 발굴하고 민간의 자원과 행정의 역량을 결합해 실질적인 해결책을 마련하고 있다.서구는 이를 기반으로 '012 파트너스(복지틈새 제로(0), 12달이 행복한 서구)' 사업을 추진하며 기존 복지제도가 미처 살피지 못한 이웃들을 대상으로 맞춤 지원을 확대하고 있다.결혼이민자 가족에게는 '엄마나라 외갓집 방문'을 통해 가족과의 만남을 선물했고 폐지줍는 어르신들에게는 여름 휴가비를 지원해 폭염 속에서 잠시 리어카를 내려놓고 쉴 수 있도록 했다.또 장애인 부부들에게 특별한 결혼식을 선물하고 중증장애인과 가족들이 함께 공연을 즐기는 '누워서 보는 콘서트'를 개최하는 등 대상자의 삶과 필요에 맞춘 나눔을 이어가고 있다.이같은 맞춤형 나눔을 통해 지난 2년간 주민 1만1686명이 복지 혜택을 받았다.나눔의 성과는 지역사회의 자발적인 참여 확대로 이어지고 있다. 2024년 출범 이후 2년 만에 서구아너스 회원 139명이 가입했으며 후원 약정액도 51억4000만 원에 달한다. 특히 회원 5명 중 1명은 서구아너스 활동을 접하고 자발적으로 참여 의사를 밝힌 것으로 나타나 한 사람의 나눔이 또 다른 나눔을 이끄는 선순환 구조가 형성되고 있다.김이강 서구청장은 수상 소감을 통해 "행정이 먼저 길을 열고 지역사회가 힘을 모으면 골목경제도 살리고 복지 사각지대도 메울 수 있다"며 "한 사람 한 사람의 선한 영향력이 지역 전체의 행복으로 이어지는 착한도시 서구를 만들어가겠다"고 말했다.