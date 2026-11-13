광복회, 법무부에 '친일재산귀속법 시행령(안)' 개선 과제 공식 제출

큰사진보기 ▲13일 광복회(회장 이종찬)는 법무부가 입법예고한 「친일반민족행위자 재산의 국가귀속 등에 관한 특별법 시행령(안)」의 실효성을 높이기 위해 7대 핵심 개선 과제를 담은 공식 요청서를 제출했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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광복회(회장 이종찬)가 법무부가 입법예고한 친일반민족행위자 재산의 국가귀속 등에 관한 특별법 시행령(안)의 실효성을 높이기 위해 7대 핵심 개선 과제를 담은 공식 요청서를 제출했다.광복회는 시행령 입법예고 의견 청취 마지막 날인 13일, 국민참여입법센터를 통해 법무부에 이 같은 내용의 개선 요청서를 공식 접수했다고 밝혔다.이번 요청서는 오는 12월 3일 재출범하는 친일반민족행위자재산조사위원회(이하 위원회)가 단순한 귀속 '결정'에 그치지 않고, 실제 재산 '회수'까지 완수할 수 있도록 법적 공백을 메우기 위해 마련됐다.광복회는 지난달 22일 소위원회를 구성한 이래 세 차례의 회의와 지난 11일 열린 국민공청회 수렴 의견, 국민참여입법센터에 접수된 145건의 입법 의견을 종합해 최종 7대 과제를 도출했다.가장 시급한 과제로는 '친일재산 빼돌리기 차단'이 꼽혔다.현행 시행령안은 보전처분 신청 기한이 명시되지 않았고, 배우자나 직계비속 등에 대한 조사개시 통지와 보전처분 간의 선후 관계도 빠져 있다.광복회는 조사개시 통지가 먼저 나갈 경우 친일 후손이 재산을 미리 처분할 위험이 크다고 지적했다.이에 조사개시 의결 직후 최단기 내에 보전처분을 신청하도록 기한을 명시하고, 처분 우려 재산은 보전처분 결정이 내려진 뒤에 통지하도록 단서 조항 신설을 요구했다.'신고 포상금 현실화'도 핵심 요구 사항에 포함됐다.시행령안은 포상금 상한을 5천만 원으로 제한하고 있으나, 이는 수십억 원대에 달하는 친일재산 규모에 비해 턱없이 낮아 신고 유인이 부족하다는 지적이다.실제로 78억 원 상당의 토지를 국세 체납자 은닉재산으로 신고하면 6억 6500만 원을 받지만, 친일재산으로 신고하면 13분의 1 수준인 5천만 원에 그친다.광복회는 포상금을 감정평가액의 20% 범위 내 최대 5억 원으로 상향하고, 귀속 결정 시 일부를 먼저 지급하며 신청 기한도 결정일로부터 60일 이내로 개선할 것을 촉구했다.이와 함께 광복회는 위원회의 조사 역량과 활동 연속성을 담보하기 위한 제도적 장치 마련도 요구했다.세부적으로는 ▲사료·지적·세무·금융·소송 등 분야별 전문인력 확보 계획 수립 및 인계 절차 마련 ▲위원회 종료 후 사무처 존속기간 연장(3개월→6개월) 및 법무부·국가보훈부로의 승계·기록 이관 의무화 ▲관계기관 자료협력 담당 창구 지정 및 표준 절차 구축 ▲위원회·자문위원회 구성 시 광복회 추천 전문가 복수(2명 이상) 참여 보장 등이 담겼다.아울러 광복회는 활동기간이 연장될 경우 위원 임기도 함께 연장되도록 법률에 단서를 신설하고, 조사 거부나 거짓 자료 제출에 대한 과태료 상한 인상 및 이행강제금 도입도 정부 입법으로 검토해 달라고 요청했다.광복회 측은 "재출범하는 위원회가 과거 제1기 위원회 종료 후 전담기관 부재로 환수가 중단됐던 공백을 되풀이해서는 안 된다"며 "친일재산 환수가 온전히 실현될 수 있도록 시행령 최종안에 현장의 목소리를 적극 반영해 달라"고 강조했다.