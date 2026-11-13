현금 대신 스피커 넣은 경찰, 보이스피싱 피해 막아

큰사진보기 ▲전라남도경찰청, 전남경찰청, 전남경찰청사 ⓒ 안현주 관련사진보기

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전화금융사기(보이스피싱)에 속아 현금 2600만 원을 날릴 뻔한 노인이 경찰관과 은행 직원의 기지 덕에 피해를 면했다.13일 전남경찰청에 따르면 지난달 7일 오후 2시 24분께 전남광주 목포시 산정동 한 은행에서 '고령의 어르신이 현금 2600만 원을 찾으려 한다'는 직원의 신고가 경찰에 접수됐다.현장에 출동한 목포경찰서 산정파출소 소속 정예종 경장은 노인에게 모르는 사람의 전화를 받고 현금을 찾으러 은행에 왔지만, 휴대전화는 집에 두고 왔다는 말을 들었다.전화금융사기라고 직감한 정 경장은 노인과 대화를 이어간 끝에 전화금융사기 조직원이 '현금을 검은 봉투에 담아 우편함에 넣어두라'고 지시한 사실을 파악했다.정 경장은 조직원을 속이기 위해 현금 대신 스피커를 넣은 검은 봉투를 우편함에 넣은 뒤 주변에서 잠복했고, 같은 날 오후 3시 35분께 우편함을 뒤지는 현금 수거책을 붙잡았다.전남경찰청 관계자는 "2600만 원의 피해를 예방하고 전화금융사기 수거책을 검거한 우수 사례"라며 "앞으로도 시민들의 재산을 보호하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.