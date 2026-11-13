"최민희 제명하라, 친청계 사퇴하라"... 전면전 시작됐다

큰사진보기 ▲더민주전국혁신회의 논평 갈무리(페이스북) ⓒ 더민주전국혁신회의 관련사진보기

큰사진보기 ▲회견장 나서는 최민희-이성윤-한민수기자들을 '하이에나 떼'에 비유해 논란을 빚었던 최민희 더불어민주당 의원(오른쪽)이 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했었다는 취지로 발언한 것으로 파악돼 김민석 대표의 지시로 당 윤리 감찰단 감찰 조사를 받게 된 13일 최 의원이 국회 소통관에서 예정에 없던 기자회견을 열고 이성윤(가운데)·한민수 의원과 회견장을 나서고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 김민석 대표가 13일 국회 사랑재에서 열린 '2026년 참좋은 지방자치 정책대회'에서 축사를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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비공개 당원 간담회에서 '이재명 대통령이 윤석열 탄핵에 반대했다'는 취지의 발언 등을 해 당의 윤리감찰을 받게 된 최민희 더불어민주당 최고위원에 대한 제명 요구가 당내서 분출하고 있다.친명계(친이재명) 성향 원외 조직인 더민주전국혁신회의(아래 더민주)가 13일 최 최고위원을 제명하라고 요구했다. 일부 당원들은 그의 제명을 촉구하는 연명에도 나섰다.'친청계(친정청래)'로 분류되는 최민희·이성윤·한민수 최고위원이 이날 최고위 참석 대신 김민석 대표의 감찰 지시를 비판하고 당 운영의 쇄신을 요구하는 '맞불' 회견을 연 것을 감안하면, 이번 사태를 계기로 친석계(친김민석)와 친청계 간 계파 갈등이 전면전으로 치닫는 모양새다.더민주는 이날 오전 성명을 내고 "최민희 최고위원을 제명하라"고 요구했다. "최 최고위원의 발언은 해명과 사과만으로 끝낼 사안이 아니다"라며 "정치적 책임을 분명히 해야 한다"고 짚었다.더민주는 '대통령 탄핵 반대' 발언 외에도 최 최고위원의 다른 발언들도 문제라고 지적했다. 이들은 "당대표를 향한 공개적인 쇄신 압박과 정계개편 발언 역시 심각하다. 당대표 선거 후 지속된 소모적인 정치 공방은 국민 눈살을 찌푸리게 한다"고 했다. 또 "언론인을 향한 '하이에나 떼' 발언 등 반복된 논란이 당의 명예와 국민적 신뢰에 미친 악영향은 심각하다"면서 "최고위원 지위에 걸맞은 최고 수준의 징계를 촉구한다"고 요구했다.더민주는 같은 날 오후엔 논평을 통해 친청계 최고위원 3인의 집단행동을 질타하면서 당직 사퇴를 촉구하기도 했다.이들은 "쇄신을 요구하는 사람부터 쇄신의 기준을 지키는 것이 순리가 아닌가. 계파의 정치적 이해관계를 넘어 당의 통합과 민생을 위해 무엇을 해결했는가"라며 "진정한 쇄신은 당내 분열세력에 대한 엄정한 책임 추궁부터 시작돼야 한다. 세 최고위원은 더 이상의 소모적인 분열 책동을 멈추고 (직에서) 사퇴하라"고 했다.일부 당원들은 실명을 걸고 '최민희 의원 제명 청원 및 대통령·당대표 명예훼손 공동 고발인 서명' 온라인 연명에 나섰다. 이들은 "최 최고위원은 이 대통령을 능멸하고 당대표에 정면으로 도전하는 짓까지 서슴지 않고 있다"며 "최 의원은 당장 최고위원을 사퇴하고, 민주당은 최민희를 제명하라"고 요구했다.이러한 요구는 한동안 계속 이어질 것으로 보인다. 최 최고위원이 비공개 당원 간담회 당시 '대통령 탄핵 반대' 발언 말고도 사실 관계가 분명치 않거나 계파 편향적 발언을 한 사실이 후속 보도들을 통해 확인되고 있기 때문이다.<시사저널> 보도에 따르면, 최 최고위원은 당시 간담회에서 "(이재명) 대통령님 재판하고 내용이 똑같은 건 아시나. 대통령님 공직선거법 재판과 지금 윤석열 (공직선거법) 재판이 똑같다", "(조작기소 특검은) 공소취소 그거에 발목 잡혀서 못한 건데, 공소취소 모임 주장한 사람들은 책임져야 한다", "박(선원) 최고위원이 어디에서 받았는지 모를 신천지 명단과 당원 여부를 대조했다. 다 불법이다" 등의 발언을 했다.<문화일보> 보도에 따르면, 최 최고위원은 같은 자리에서 "통일교에서 김 대표를 밀었다(는 제보를 받았다)", "(김지용 중대범죄수사청장은) 그냥 기회주의자 같다", 소신 강한 인사보다 말 잘 듣는 사람(을 선택하는 것이) 모든 권력의 작동 원리였기 때문" 등의 발언도 했다.한편 김민석 대표는 윤리감찰 지시 이후 별다른 입장을 내지 않고 있다.그는 이날 오후 국회 사랑재에서 열린 '2026 참좋은지방자치 정책데이' 축사 뒤 '친청계 최고위원들이 감찰 지시를 프레임 전환이라고 주장한 데 대한 입장은 무엇인지' 등을 묻는 취재진 질문에 답변하지 않았다."(친청계는) 해당행위를 한 것은 대표님이라고 주장하는데 어떻게 보느냐"고 묻자, 김 대표는 답 없이 웃으면서 걸음을 옮겼다. 이후 국회 의원회관에서도 질문하는 기자들에게 "(저는) 한 말씀도 안 할 건데 뭐하러 왔느냐"라고 말했다.