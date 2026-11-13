서범수 "현직 윤리위원의 '조작 징계' 사과, 당이 답하라"

큰사진보기 ▲서범수 의원이 15일 열린 탄소중립 혁신포럼에서 발언하고 있다 ⓒ 서범수 페이스북 관련사진보기

AD

지난 8월 4일 있었던 '돌려차기' 발언 후 국민의힘 중앙윤리위원회로부터 당원권 정지 10개월 중징계를 받자 9월 16일 서울남부지방법원에 징계 효력정지 가처분을 신청한 서범수 의원(울산 울주군)이 13일 "'조작 징계'에 대해 당이 답할 것"을 요구했다.최근 국민의힘 중앙윤리위원인 황경성 위원이 보도자료를 통해 "지난 1월부터 8월까지 진행된 윤리위원회의 조작 징계에 참여한 당사자로서 진심으로 사과드린다"라고 밝힌 것을 두고서다.친한동훈계로 분류되는 서범수 의원은 13일 '현직 윤리위원의 조작 징계 사과, 이제 당이 답할 차례입니다'라는 제목의 입장문을 내고 이같이 요구했다.서 의원은 먼저, "지난 8월 4일 저의 발언은 해서는 안 될 경솔한 실언이었다"라며 "그에 대해서는 지금도 반성하고 있다. 피해자 김진주씨께 다시 한번 사죄드린다"라고 전제했다.이어 "그러나 책임은 공정한 절차와 합리적인 기준 위에서 물어야 한다"라며 "저는 지난 9월 가처분을 신청하며 이번 징계가 실언에 대한 책임을 묻기 위한 것이 아니라, 지도부와 다른 목소리를 솎아내려는 것은 아닌지 물었는데, 그 물음에 윤리위원회 내부에서 답이 나왔다"라고 밝혔다.서 의원은 "황 위원은 장동혁 대표와 윤민우 위원장이 7월 8일 오찬을 한 뒤 하반기 징계가 추진됐다고 밝혔고, '윤리위는 겉으로는 독립기구, 실제로는 장동혁 대표의 소유물이었던 것'이라고 했다"라며 "징계에 직접 참여한 위원이 '증거자료까지 확인하게 되었다'며 공개 사과를 한 것은 전례를 찾기 어려운 일"이라고 강조했다.또 "당은 '중앙윤리위원회의 재구성 여부를 실무적으로 검토하는 과정에서 현 중앙윤리위원들에게 사퇴 의사가 있는지 확인하였습니다'라고 해명했다"라며 "그러나 황 위원에 따르면 당무감사실은 '지도부의 뜻'이라며 사직서를 보내 날인을 요구했다"고 지적했다. 또 "지난 7월 윤리위원장 사퇴 요구가 나왔을 때는 '윤리위는 독립기구라서 당 대표가 이래라 저래라 할 수 없다'고 했던 지도부"라며 "징계를 할 때는 독립기구이고, 교체할 때는 지도부의 뜻인가"라고 물었다.서범수 의원은 "당 대표와 윤리위원장의 7월 8일 오찬에서 무엇을 논의했는지, 황 위원이 확인했다는 증거자료가 무엇인지 당원 앞에 공개해야 한다"라며 "또한 윤리위원회 교체로 이를 덮어서는 안된다"고 밝혔다.이어 "의혹의 한가운데 있는 윤리위를 진상 규명 없이 서둘러 갈아치우는 것은 문제를 해결하는 것이 아니라 흔적을 지우는 것으로 비칠 뿐"이라며 "특히 잘못된 징계는 바로잡아야 한다"라고 촉구했다. 이어 "오염된 절차와 부당한 기준으로 내려진 징계라면 당 스스로 그 효력을 거둬들이는 것이 당원과 국민에 대한 도리"라고 덧붙였다.서범수 의원은 끝으로 "저는 법원의 판단을 차분히 기다리겠지만, 오늘 드러난 사실이 우리 당 윤리위원회가 다시는 정치적 반대자를 겨누는 칼이 되어서는 안 된다는 교훈으로 남기를 바란다"라며 "윤리위원회는 이름 그대로 가장 윤리적이고 공정해야 하며 그래야 당이 다시 국민의 신뢰를 얻을 수 있다"라고 밝혔다.