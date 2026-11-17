큰사진보기 ▲종로구주민소통센터 일방적인 폐지 규탄 기자회견 ⓒ 이지윤 관련사진보기

큰사진보기 ▲'정리수납 전문가 양성교육'을 통해 교육을 받은 주민들이 이웃을 위해 봉사하는 '깔끔나누미 봉사단' 활동 모습 ⓒ 김미영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲종로구청 앞 종로구주민소통센터 일방적 협약 해지 중단을 요청하는 동료들의 1인 시위 ⓒ 종로구주민소통센터 관련사진보기

함께 무언가를 해본 사람은 안다. 서로 마음을 열고, 모이고, 무언가를 시작하기까지 얼마나 많은 시간과 노력이 필요한지. 처음에는 서먹했던 이웃들이 서로 만나 인사를 나누고, 함께 배우고, 작은 일이라도 힘을 모아 해결해 나가는 과정이 공동체 활동이다.이런 공동체 활동은 2012년 서울시에서 공동체 활동 지원 조례를 제정하고 서울시 마을공동체종합지원센터를 만들면서 정책 사업이 되었다. 나날이 심화하는 고립과 단절, 각자도생에 대한 지자체의 정책적 대응이 주민이 주도하는 마을공동체 사업이었다. 10년을 넘게 이어오던 이 공동체 사업은 2022년 국민의힘이 다수를 점하고 있던 서울시의회가 관련 조례를 폐지하고, 오세훈 서울시장이 서울시 마을공동체종합지원센터를 폐지하면서 사라지기 시작했다.이후 전국적으로 국민의힘 소속 자치단체장이 있는 곳에서는 공동체 사업을 지원하는 센터가 폐지되기 시작했다. 물론 예외는 있었다. 바로 종로구다. 종로구는 구청장이 국민의힘 소속이었지만, 이름을 주민소통센터로 바꾸고 공동체 지원 활동을 지속했다. 정치적인 변화 속에서도 주민들의 공동체 활동을 지원하는 일은 계속되어야 한다고 믿었기 때문이다.그런데 지난 지방선거에서 민주당 소속 구청장이 당선된 후, 종로구 주민소통센터(구, 종로구 마을공동체지원센터)가 올해로 문을 닫을 위기에 놓였다.종로구 주민소통센터는 주민 공모사업 중심의 공동체 지원 활동에서 더 나아가 지역의 자원과 기관을 연결하고, 소외된 지역의 축제를 조직했으며, 지역 주민이 필요로 하는 교육을 많이 만들었다. 정리 수납 교육을 통해 주민 일자리를 만들고, 배운 기술로 동네에서 봉사하는 모범적인 사례를 만들기도 했다. 부족할 수는 있지만, 고립과 고독, 외로움과 단절을 넘어서기 위한 공동체 사업의 새로운 비전을 위해 다양한 시도를 해왔다.그런데 종로구청은 올해 진행된 성과 평가 결과에서 계약 유지에 필요한 75점보다 낮은 60.7점을 맞았다며 2027년 말까지로 예정되어 있는 계약을 해지하겠다고 통보해 왔다. 지난해 받았던 83.3점의 점수가 올해 갑자기 20점 넘게 떨어진 것이다. 매년 조금씩 사업의 내용이 바뀌기는 했어도 기본 내용은 크게 달라진 것이 없는데, 사업에 대한 평가가 왜 이렇게 크게 달라졌을까?정보공개청구를 통해 받아본 세부 평가 결과는 쉽게 수긍하기 어려웠다. 성과평가는 외부 전문가 중심의 공동체위원회가 진행하는 외부평가와 담당 공무원이 진행하는 내부 평가로 나뉘는데, 외부평가는 지난해 36.8점에서 올해 34.2점으로 2.6점이 떨어졌지만, 내부평가는 지난해 46.5점에서 올해 26.5점으로 무려 20점이 떨어졌다. 결국 성과평가 결과는 담당 공무원의 대량 감점에 따른 것이다.내부 평가에서 지난해에 비해 큰 폭으로 감점이 된 사유는 이해하기 어렵다. 매년 비슷하게 진행된 센터의 운영에 관한 점수가 지난해 22.5점(25점 만점)에서 올해 13.5점으로 떨어졌고, 지역 내 협력을 통해 주민을 연결하는 콜라보 사업도 실효성이 의심된다며 지난해 4점(5점 만점)에서 올해 2점(5점 만점)으로 떨어뜨렸다. 심지어는 주민이 제안한 사업을 진행하는 통상적인 사업에 대해서도 지난해 5점(5점 만점)에서 올해 5.5점(10점 만점)으로 떨어졌다.주민들이 이런 사업에 대해 올해 갑자기 불만이 많았기 때문일까? 종로구청 자치행정과에서 진행한 주민공모사업 참여자 대상 만족도 조사에서는 2년 연속으로 긍정적인 만족도가 96%를 넘었고, 센터 지원에 대한 불만족 의견은 없었다. 복잡한 행정 규정과 적은 예산이라는 한계 속에서도, 센터의 헌신적인 지원과 친절한 소통 덕분에 사업이 원활하게 완수되어 있다는 점이 평가로 입증되었는데도, 왜 유독 공무원들의 평가만 대폭 낮아졌을까?종로구청 담당 국장과 과장은 센터 관계자를 만난 자리에서 내년 실시되는 주민자치회 사업 때문에 주민소통센터를 해지하려고 한다고 언급하였다. 그러나 종로구청은 주민들이 넣는 모든 민원 신문고에 '성과 평가 결과를 토대로 해지 여부를 판단'하였다고 영혼 없는 답변을 기계적으로 하고 있다. 우리는 무엇이 진실인지 확인할 수가 없다.물론 어떤 사업이든 정책에 따라 사라질 수 있다는 것을 모르지 않는다. 새로운 자치단체장이 들어서면 사업의 우선순위가 달라지는 것은 빈번한 일이다. 그러나 지금 가장 안타까운 것은 갑작스러운 계약 해지가 정책 환경의 변화나 우선순위 때문이 아니라, 수년간 공동체 사업을 위해 헌신해 온 이들의 책임 때문으로 치부되고 있다는 점이다.게다가 종로구청은 제대로 항변할 기회도 주지 않았다. 주민소통센터가 감점 사유를 전달받은 것은 이의제기 마감 이후의 일이다. 협약 해지 문제를 논의하기 위한 종로구 공동체위원회의 소집을 요구했으나, 종로구는 계약 해지가 구청장 권한이라는 이유를 대며 받아들이지 않았다.민주당이 공동체 사업을 주도하면서 내세운 가장 큰 원칙은 주민이 앞장서고 행정이 지원한다는 것이었다. 그러나 이 사업을 없애면서는 주민의 의견을 듣거나 공론장을 열어 새로운 방향에 대한 의견을 나눌 필요는 없는 것일까? 그 사이 민주당의 원칙이 바뀐 것일까? 수년간 헌신해 온 이들에게 '무능'의 딱지를 붙이고 스스럼없이 해고 통지를 날리는 것이 정말 아무렇지도 않은 일일까? 이것이 이 나라의 민주주의를 제일 앞에서 지켜냈다고 자부하는 정당 소속의 구청장 아래에서 일어나는 일이라고는 믿어지지 않는다.정말 공포스러운 것은 이런 질문들에 정말 '그렇다'고 답할 것 같다는 점이다. 오늘은 주민소통센터지만, 내일은 마을공유공간이나 마을식당, 작은 도서관 등이 될 수 있다. 활동가들이 가장 두려워하는 것은, 이 불길한 예감이 기우에 그치지 않을 것이라는 점이다.우려는 이미 현실이 되고 있다. 당장 종로구는 새로운 전통무용단 설립을 명분으로 기존 종로구궁중무용단을 해체하려는 움직임을 보이고 있다. 단원들과 예술감독의 땀방울도 행정 논리 앞에 하루아침에 지워졌다. 현장에서 아무리 땀 흘려 일하고 헌신해도, '성과 평가'라는 도구를 활용해 주민 사업을 마음대로 정리하고, 그 속에서 묵묵하게 일하고 있을 사람들에게 무능의 딱지를 붙이는 일이 정말 반복되지 않을지, 확신할 수 없다.아무리 단체장이 바뀌더라도 변하지 말아야 할 것이 있다. 공익을 위해 일해 온 사람들에 대한 기본적인 예의다. 센터는 없어질 수 있고, 일자리는 잃을 수도 있지만, 공동체의 가치는 행정이 만들어 주는 것이 아니라 주민이 함께 만드는 것이라는 신념으로 일해 온 시간까지 무시당하고 싶지 않다.그리고 종로구와 민주당에 묻고 싶다. 주민들이 오랜 시간 쌓아 온 신뢰와 공동체의 가치는 행정의 평가표에서 몇 점짜리냐고.