예술의 빛으로 태어난 전통의 향기...서울전통문화예술대전 열려

큰사진보기 ▲제3회 서울전통문화예술대전 시상식지난 12일 제3회 서울전통문화예술대전 시상식이 열린 서울 종로구 무계원에서 행사 후 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 박윤신 관련사진보기

큰사진보기 ▲이윤태 작가종로구청장상을 수상한 이윤태 작가(오른쪽)가 서울특별시의회 선정환 시의원의 축하를 받고 있다. ⓒ 박윤신 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김지련 작가와 김유석 작가우수상을 수상한 김지련 작가(왼쪽)와 김유석 작가(오른쪽)가 서울특별시의회 선정환 시의원(중간)의 축하를 받고 있다. ⓒ 박윤신 관련사진보기

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(사)서울전통문화협회(이사장 이정엽)이 주최한 제3회 서울전통문화예술대전이 서울 종로구 무계원에서 열렸다. 서울전통문화예술대전 운영위원회가 주관하고, 서울특별시, 종로구청, 한국솟대문화연구소, 한국자연예술가협회, 엑스포뉴스, 셀프가드너협회, 세종대왕국민위원회, 종로중부새마을금고 등이 후원한 이번 행사에는 50명이 넘는 작가들이 참여했다.지난 12일 오후 2시에 진행된 시상식에는 (사)서울전통문화협회 이정엽 이사장, (사)서울전통문화협회 배성호 수석부회장, 서울특별시의회 선정환 시의원, 자연예술가협회 허남천 지부장, 중종로중부새마을금고 손병갑 이사장, 세종대왕국민위원회 이윤태 이사장 등 60여명이 참석하여 축하의 시간을 가졌다.이정엽 이사장은 인사말에서 "우리의 전통문화예술은 과거에 멈춰있는 유산이 아니라, 오늘날의 시대정신과 호흡하며 끊임없이 재창조되는 살아있는 미래 자산이다"라고 말했다.배성호 수석부회장은 "작가님들의 실질적인 복지 향상과 작품의 가치가 온전히 보상받는 환경을 조성하는 것이 목표이다"라고 강조했다.선정환 시의원은 축사에서 "우리 전통문화의 숨결이 오롯이 살아있는 종로구 부암동 무계원에서 이런 뜻깊은 행사가 열려 기쁘다"면서 "종로구라는 역사적이고 상징적인 공간에서 종로의 문화적 가치를 한층 더 빛내주길 바란다"고 전했다.이어진 축사에서 손병갑 이사장은 "엊그제 뿌린 작은 씨앗이 어느새 푸른 숲을 이루듯, 서울의 으뜸 문화와 예향을 빛내는 서울전통문화예술대전이 벌써 3회라는 빚나는 장을 열었다"면서 "전통문화를 더욱 찬란히 꽃피우는 축제와 화합의 장이 되길 바란다"고 말했다.이날 주요 시상에는 서울시장상 온지원(연화관음도), 종로구청장상 이윤태(킹세종), 서울전통문화협회 이사장상 강일창(고향), 김현규(키다리 정원), 하영관(백두산 철쭉) 등이 주어졌다.특히, 캐리어와 민화를 접목한 작품 '남동백공'으로 우수상을 수상한 김유석 작가와 작가의 생머리카락으로 그림을 그리는 모련화가 김지련 작가의 '아리랑 나무'는 큰 관심을 받았다.종로구청장상을 수상한 이윤태 작가는 "'킹세종'은 세종대왕 동상을 기본으로 하여 만든 작품으로서 한글창제 정신과 애민정신을 예술적으로 승화시키고자 했다"고 기획의도를 밝혔다.김지련 작가는 "한국의 전통을 계승하고 발전시킨 새로운 화법인 모련화(毛連畵)를 개발하여 서양화가이지만 댕기작가라는 애칭으로 더 많이 불린다"면서 "전통은 머물러 있는 것이 아니라 시대정신과 함께 늘 변화하고 발전하는 것이다"라고 말했다.김유석 작가는 "인천 남동공단에서 25년 넘게 제조업을 했는데, 제품을 개발하고 연구하는 과정에서 늘 가슴 속에 예술에 대한 열정이 숨겨져 있었다"면서 "결코 제품개발과 예술작품작업은 별개의 것이 아니었음을 이번 '그림을 담은 캐리어'라는 혁신적인 작품을 출시하게 되며 알게 되었다"고 전했다.한편, 이번 행사가 열린 종로구 부암동에 위치한 무계원은 고즈넉한 풍광 속에서 한옥을 체험하며, 전통과 문화를 통해 한국의 아름다움을 느낄수 있는 특별한 공간이다.