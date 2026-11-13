친한동훈계 최돈익 변호사, 공천 앞두고 '장심 잡기' 나섰나

2027년 강릉 국회의원 보궐선거에서 국민의힘 공천 경쟁에 뛰어든 최돈익 변호사(전 안양만안 당협위원장)가 최근 장동혁 대표와의 접점을 넓히고 있어 눈길을 끈다. 과거 한동훈 전 국민의힘 대표의 대선 경선 캠프에서 활동하며 친한동훈계 인사로 알려졌던 최 변호사가 공천을 앞두고 이른바 '장심(張心) 잡기'에 나선 것 아니냐는 해석이 나온다.
최 변호사는 지난 12일 열린 장동혁 대표 지지자 모임 성격의 '나짱돌' 행사에 참석해 해당 모임의 강원도지부장으로 임명됐다고 밝혔다. 그는 자신의 SNS를 통해 "장동혁 대표에게 힘을 실어주는 행사에서 사법연수원 동기이자 선배인 장 대표와 반갑게 인사했다"며 "강원도지부장으로 임명된 만큼 더욱 열심히 활동하겠다"고 소감을 전했다.
최 변호사의 이번 행보가 주목받는 이유는 과거 정치적 이력 때문이다. 그는 2025년 한동훈 당시 국민의힘 대선 경선 후보 캠프에서 국민소통본부장을 맡는 등 한 전 대표와 정치적 접점을 형성해왔다. 이 때문에 그동안 당내에서는 친한동훈계 인사로 분류되기도 했다.
그런 최 변호사가 최근 장 대표 지지자 모임의 강원도 조직을 맡으면서 정치적 행보에도 변화가 감지되는 모습이다. 특히 강릉 보궐선거 공천을 앞둔 시점이라는 점에서 단순한 지지모임 활동을 넘어 당 지도부와의 관계를 강화하려는 움직임 아니냐는 관측도 제기된다.
현재 장 대표와 한동훈 무소속 의원이 복당 문제로 갈등을 벌이고 있다는 점에서, 최 변호사의 행보가 2027년 강릉 보궐선거 공천 경쟁에서 어떤 변수로 작용할지 관심이 모아진다.
한편, 내년 강릉지역 보궐선거 출마 예상자로는 더불어민주당에서 최욱철 강릉시지역위원회 위원장 직무대행, 김한근 전 강릉시장, 김경수 전 지역위원장, 배선식 전 지역위원장, 이은경 강릉아산병원노동조합 위원장 등 5명이 거론된다.
국민의힘에서는 최 변호사를 비롯해 오세인 전 광주고검장, 권혁렬 전 강원도의회 의장, 김광래 전 강원도 경제부지사, 이호영 전 여의도연구원 고문, 김용래 전 강원도의원, 고광록 변호사 등 7명이 후보군으로 꼽힌다.