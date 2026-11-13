친한동훈계 최돈익 변호사, 공천 앞두고 '장심 잡기' 나섰나

큰사진보기 ▲지난 12일 장동혁 국민의힘 당대표 팬 모임인 '나짱돌' 행사에 참석해 장 대표와 기념사진을 찍고있다. ⓒ 최돈익 제공 관련사진보기

AD

2027년 강릉 국회의원 보궐선거에서 국민의힘 공천 경쟁에 뛰어든 최돈익 변호사(전 안양만안 당협위원장)가 최근 장동혁 대표와의 접점을 넓히고 있어 눈길을 끈다. 과거 한동훈 전 국민의힘 대표의 대선 경선 캠프에서 활동하며 친한동훈계 인사로 알려졌던 최 변호사가 공천을 앞두고 이른바 '장심(張心) 잡기'에 나선 것 아니냐는 해석이 나온다.최 변호사는 지난 12일 열린 장동혁 대표 지지자 모임 성격의 '나짱돌' 행사에 참석해 해당 모임의 강원도지부장으로 임명됐다고 밝혔다. 그는 자신의 SNS를 통해 "장동혁 대표에게 힘을 실어주는 행사에서 사법연수원 동기이자 선배인 장 대표와 반갑게 인사했다"며 "강원도지부장으로 임명된 만큼 더욱 열심히 활동하겠다"고 소감을 전했다.최 변호사의 이번 행보가 주목받는 이유는 과거 정치적 이력 때문이다. 그는 2025년 한동훈 당시 국민의힘 대선 경선 후보 캠프에서 국민소통본부장을 맡는 등 한 전 대표와 정치적 접점을 형성해왔다. 이 때문에 그동안 당내에서는 친한동훈계 인사로 분류되기도 했다.그런 최 변호사가 최근 장 대표 지지자 모임의 강원도 조직을 맡으면서 정치적 행보에도 변화가 감지되는 모습이다. 특히 강릉 보궐선거 공천을 앞둔 시점이라는 점에서 단순한 지지모임 활동을 넘어 당 지도부와의 관계를 강화하려는 움직임 아니냐는 관측도 제기된다.현재 장 대표와 한동훈 무소속 의원이 복당 문제로 갈등을 벌이고 있다는 점에서, 최 변호사의 행보가 2027년 강릉 보궐선거 공천 경쟁에서 어떤 변수로 작용할지 관심이 모아진다.한편, 내년 강릉지역 보궐선거 출마 예상자로는 더불어민주당에서 최욱철 강릉시지역위원회 위원장 직무대행, 김한근 전 강릉시장, 김경수 전 지역위원장, 배선식 전 지역위원장, 이은경 강릉아산병원노동조합 위원장 등 5명이 거론된다.국민의힘에서는 최 변호사를 비롯해 오세인 전 광주고검장, 권혁렬 전 강원도의회 의장, 김광래 전 강원도 경제부지사, 이호영 전 여의도연구원 고문, 김용래 전 강원도의원, 고광록 변호사 등 7명이 후보군으로 꼽힌다.