광주시, 통합돌봄과 신설... 16개 읍면동에 전담 인력 배치

큰사진보기 ▲광주시는 초고령사회 진입과 돌봄 수요 증가에 대응하기 위해 조직개편을 단행하고, 보건의료와 요양, 일상생활 지원을 연계하는 통합돌봄 사업을 본격 추진한다고 13일 밝혔다. ⓒ 광주시 관련사진보기

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경기 광주시가 통합돌봄과를 신설하고 16개 읍면동에 전담 인력을 배치하는 등 지역사회 중심의 통합돌봄 체계 구축에 나선다.광주시는 초고령사회 진입과 돌봄 수요 증가에 대응하기 위해 조직개편을 단행하고, 보건의료와 요양, 일상생활 지원을 연계하는 통합돌봄 사업을 본격 추진한다고 13일 밝혔다.이번 조직개편은 돌봄이 필요한 시민들이 기존 생활공간에서 건강한 일상을 유지할 수 있도록 지역 내 돌봄서비스를 통합적으로 제공하는 데 초점을 맞췄다.신설된 통합돌봄과는 관련 정책 기획과 사업 총괄, 관계기관 협력 및 서비스 연계 기능을 담당한다.시는 16개 읍면동에도 전담 인력을 배치해 돌봄 대상자 발굴부터 상담, 욕구 조사, 서비스 연계, 사후관리까지 현장 중심의 지원체계를 구축할 계획이다.특히 읍면동 전담 인력이 대상자의 건강 상태와 생활 여건, 돌봄 수요 등을 종합적으로 파악해 개인별 상황에 맞는 서비스를 연계하도록 할 방침이다.보건소에는 통합돌봄 전담 조직인 건강돌봄팀을 신설해 의료·보건 분야의 전문성과 현장 대응 기능을 강화한다.이를 통해 보건소와 의료기관, 장기요양기관, 지역 복지기관 등이 협력하는 지역 중심의 돌봄체계를 마련할 예정이다.박관열 광주시장은 "통합돌봄과 신설은 시민의 일상 가까이에서 필요한 돌봄을 통합적으로 제공하기 위한 기반"이라며 "지역별 특성과 시민의 다양한 돌봄 수요를 세심하게 반영해 광주시에 최적화된 '광주형 통합돌봄 모델'을 구축하겠다"고 말했다.이어 "시민 누구나 필요한 서비스를 필요한 시기에 지원받으며 건강하고 행복한 삶을 이어갈 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.