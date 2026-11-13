머스크, AI 인프라에 100조 원 베팅... 데이터센터 규제 '복병'

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일론 머스크의 우주기업 스페이스X가 텍사스와 애리조나에 데이터센터 2곳을 짓는 데 740억 달러(약 100조원) 이상을 투자한다고 12일(현지시간) 발표했다. 데이터센터 건설을 둘러싼 지역사회 반발이 커지는 가운데, 막대한 세수와 일자리 창출, 기반시설 투자 등을 앞세워 지역 경제에 보탬이 되는 사업이라는 점을 부각한 것으로 풀이된다.스페이스X는 이날 공개한 자료에서 "이번 투자는 지역 세수 기반을 넓히고 학교와 공공서비스에 상당한 신규 재원을 마련하며, 시설 자체를 넘어서는 경제적 기회를 창출할 것"이라고 밝혔다.회사는 텍사스 남부 리오그란데 밸리의 새 프로젝트에 240억 달러 이상을 투입할 계획이다. 이 사업은 2025년 스페이스X가 카메런 카운티에 조성한 해안 도시 '스타베이스' 본사 시설을 확장하는 방식으로 추진된다. 슈퍼컴퓨팅 시설과 자체 발전시설 등을 구축한다는 구상이다.애리조나에서는 투손 동쪽에 있는 코치스 카운티에 약 500억 달러를 투자할 계획이다. 멕시코와 뉴멕시코주에 인접한 농촌 지역에 대규모 슈퍼컴퓨팅 시설을 조성하는 사업이다. 해당 사업은 현재 지역 당국의 승인 등 관련 절차가 남아 있어 투자와 건설이 최종 확정된 것으로 보기는 어렵다.스페이스X는 두 사업 모두 지역사회와 협력해 추진하고 환경을 고려하겠다고 약속했다. 텍사스 사업장은 자체 발전시설을 통해 전력을 공급할 계획이다. 특히 사업 부지의 관할 조정 과정에서 인근 브라운스빌의 상하수도 인프라 확충을 위해 2억 2000만 달러를 지원하기로 했다.애리조나에서는 지역 전력협동조합과 협력해 전기요금을 잠재적으로 낮추겠다고 밝혔다. 회사는 해당 시설이 지역 전력협동조합 가입자의 전기요금을 최대 20% 낮출 가능성이 있다고 설명했다. 물을 사용하는 기존 냉각 방식 대신 건식 냉각 방식을 적용하고 산업용 지하수 사용도 피하겠다는 방침이다.회사는 "이런 사업에는 지역사회와의 굳건한 협력, 책임 있는 환경 관리, 기업이 장기 투자를 결정할 수 있도록 하는 안정적이고 경쟁력 있는 정책이 필요하다"고 강조했다. 두 사업장 모두 건설이 완료된 뒤에도 수백 개의 정규직 일자리를 제공할 것이라고 스페이스X는 전했다. 애리조나 사업의 경우 건설 과정에서 약 5500명, 운영 단계에서 약 1000명의 일자리를 창출할 것으로 예상했다.데이터센터는 올해 미국 중간선거를 앞두고 핵심 쟁점으로 떠올랐다. 특히 텍사스에서는 데이터센터의 급속한 확장을 둘러싸고 정치권과 지역사회의 갈등이 커졌다.텍사스 주지사 선거에서 승리한 지나 이노호사 민주당 당선인은 선거전 내내 그렉 애벗 현 주지사(공화당) 체제에서 이뤄진 데이터센터의 급속 확장을 비판했다. 애벗 주지사는 결국 주 차원의 감사가 끝날 때까지 신규 데이터센터 건설을 중단하겠다고 발표했다.두 사람 모두 데이터센터 확장에 제동을 걸겠다는 공약을 내걸었지만, 정책의 강도와 방식에는 차이를 보였다. 이노호사 당선인은 새로운 보호 법안이 마련될 때까지 데이터센터 신규 승인을 유예하는 방안을 주장해 왔다. 애벗 주지사의 규제 조치 역시 공화당 내 친기업 기조와 충돌한다는 평가를 받았다.스페이스X가 이번에 공개한 텍사스 사업 내용은 애벗 주지사가 제시한 요구 사항 가운데 적어도 일부는 충족하는 것으로 보인다고 미국 언론은 전했다.머스크는 올해 텍사스 선거에도 깊이 관여했다. 그는 연방 상원 선거에서 공화당 후보인 켄 팩스턴 텍사스주 법무장관을 지원하려고 수억 달러를 쏟아부었으나, 팩스턴 후보는 제임스 탈라리코 민주당 당선인에게 12%포인트 넘는 차이로 패했다.데이터센터 문제는 정당 구도에 따라 뚜렷이 갈리지 않는다. 대통령을 포함한 공화당 주류는 인공지능(AI) 붐에 대한 불개입 기조를 유지하고 있지만, 퓨리서치센터가 올해 9월 발표한 여론조사에서는 공화당 지지층의 54%가 지역에 새 데이터센터가 들어서는 데 불편함을 느낀다고 답했다. 민주당 지지층에서는 같은 응답이 68%였다.연방 차원에서는 차기 의회에서 초당적 협력 가능성도 거론된다. 공화당 소속 조시 홀리(미주리) 상원의원은 11일 동료 공화당 의원들에게 신규 데이터센터 건설 유예를 입법하자고 촉구했으며, 민주당 일각에서도 비슷한 주장이 나온 바 있다.