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26.11.13 16:53최종 업데이트 26.11.13 16:53

성남시, 내년 예산 4조2210억원 편성... 올해보다 7.11% 증가

사회복지 1조5485억원으로 일반회계의 43.9%…어르신 버스비·생애말기 케어 반영

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경기 성남시가 올해보다 7.11% 증가한 4조2210억원 규모의 2027년도 본예산안을 편성했다.
경기 성남시가 올해보다 7.11% 증가한 4조2210억원 규모의 2027년도 본예산안을 편성했다. ⓒ 박정훈

경기 성남시가 올해보다 7.11% 증가한 4조2210억 원 규모의 2027년도 본예산안을 편성했다.

성남시는 내년도 본예산안을 올해 3조9408억 원보다 2802억 원 늘어난 4조2210억 원으로 편성해 시의회에 제출했다고 13일 밝혔다.

회계별로는 일반회계 3조5279억 원, 특별회계 6931억 원이다.

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가장 많은 예산이 배정된 분야는 사회복지다. 총 1조5485억 원으로 일반회계의 43.9%를 차지한다.

주요 사업으로는 내 집 생애말기 케어 36억 원, 아동수당플러스 105억 원, 보훈명예수당 213억 원, 장애인 택시바우처 14억 원 등이 반영됐다.

교통·물류 분야에는 3755억 원을 편성했다. 70세 이상 어르신 버스비 지원 105억 원, 수내교 전면 개축 공사 98억 원, 광역버스 준공영제 운영 지원 159억 원 등이 포함됐다.

환경 분야에는 2540억 원을 배정했다. 생활폐기물 수집·운반 대행비 864억 원과 원도심 하수 악취 저감시설 설치비 12억 원 등이 주요 사업이다.

보건 분야 예산은 1489억 원이다. 분당구보건소 신축에 246억 원, 인플루엔자·백일해 예방접종에 72억 원을 편성했다.

문화·관광 분야에는 2193억 원을 배정했다. 여수동 공공부지 복합문화시설 건립 62억 원, 성남박물관 전시동 건립 59억 원 등이 포함됐다.

성남시 관계자는 "재정 여건과 경기·금리 변동 가능성을 함께 고려해 재정을 안정적으로 운용하는 데 중점을 뒀다"며 "시민의 삶과 직결되는 예산은 충실히 편성하고, 지출 효율성을 높여 건전재정 기반을 한층 강화했다"고 말했다.

이번 예산안은 오는 20일 개회하는 성남시의회 제2차 정례회 심의를 거쳐 다음 달 18일 최종 확정될 예정이다.

#성남시

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