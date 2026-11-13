남양주 4800번 공항버스 하루 5회→10회 확대 추진

큰사진보기 ▲남양주시의회 이진환 기획행정위원장은 지난 11일 시의회에서 최정혜 의원, KD운송그룹 관계자, 남양주시 관계 공무원과 함께 4800번 공항버스의 증차·증회 방안을 논의했다고 밝혔다. ⓒ 남양주시의회 관련사진보기

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경기 남양주시 덕소·다산지역과 인천국제공항을 연결하는 4800번 공항버스의 운행 횟수를 현재 하루 5회에서 10회로 늘리는 방안이 추진된다.남양주시의회 이진환 기획행정위원장은 지난 11일 시의회에서 최정혜 의원, KD운송그룹 관계자, 남양주시 관계 공무원과 함께 4800번 공항버스의 증차·증회 방안을 논의했다고 밝혔다.4800번 공항버스는 코로나19 팬데믹 당시 이용객 감소로 운행이 중단됐다가 지난해 3월 차량 2대, 하루 5회 운행으로 재개됐다.그러나 긴 배차간격으로 항공기 출발·도착 시간에 맞춰 버스를 이용하기 어렵다는 민원이 지속적으로 제기돼 왔다.이에 이 의원은 공항버스 운행 규모를 코로나19 이전 수준으로 조속히 회복할 것을 운송업체에 요청했다.KD운송그룹 측은 회의에서 운행 차량을 2대에서 4대로 늘리고, 하루 운행 횟수도 5회에서 10회로 확대하는 방안을 2027년 설 연휴 이전까지 시행할 수 있도록 긍정적으로 검토하겠다는 입장을 밝혔다.남양주시 대중교통과도 운송업체의 증차·증회 일정에 맞춰 필요한 행정절차를 준비하기로 했다.다만 증차 규모와 시행 시점은 아직 최종 확정되지 않았다.이진환 위원장은 "이번 4대·10회로의 운행 확대는 새로운 혜택이라기보다 코로나19 이전의 정상적인 교통 서비스 수준을 되찾는 필수적인 조치"라며 "시민들이 공항 이동에 불편을 겪지 않도록 설 연휴 전 정상 운행이 시작될 때까지 꼼꼼히 챙기겠다"고 말했다.최정혜 의원은 "그동안 긴 배차간격 때문에 4800번 버스를 두고도 이용하지 못했던 시민들의 고충이 컸다"며 "운행 횟수가 2배로 늘어나는 만큼 시민들의 대중교통 접근성과 편의가 크게 개선될 것으로 기대한다"고 밝혔다.