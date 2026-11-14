'북동영 장관' 부른 박충권, 그에게 '당사자'는 누구인가

큰사진보기 ▲박충권 국민의힘 의원이 11월 12일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 정동영 통일부 장관을 '북동영 장관'으로 지칭한 것과 관련해 유감을 표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"북동영 장관님, 북동영 장관님."

"북동영 장관님, 장관님은 저를 '북향민'이라고 불러도 됩니까?"

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큰사진보기 ▲12일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 국민의힘 박충권 의원이 정동영 통일부 장관을 '북동영 장관'으로 지칭하자 더불어민주당 맹성규 의원이 의사진행 발언을 요청하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲북한이 마주보이는 경기도 하성면 민통선북한이 마주보이는 경기도 하성면 민통선 ⓒ 조경일 관련사진보기

덧붙이는 글 | 조경일 작가는 현재 피스아고라 대표로 활동한다. 정치개혁, 분단체제 해체 등을 연구하며 주체적 시민의 참여를 실천하고 있다.

지난 12일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 박충권 국민의힘(비례대표) 의원이 마이크를 잡고 뱉은 말이다. 앞서 지난 회의에서 정동영 장관이 답변할 때 '북향민' 표현을 지속 사용한 데 대한 불만이었다.그는 이어서 당사자가 원하지 않는 이름을 강요하는 것은 "국가 폭력이고 모욕"이라고 했다. 민주당 의원들이 "그러면 '탈충권'이라고 불러도 됩니까?"라고 항의하며 박충권 의원의 발언에 사과를 요구하자, 박 의원은 정청래 의원을 "북청래", 김영호 의원을 "북영호"라고 받아쳤다. 회의는 한동안 파행을 빚었다. 박 의원은 회의 진행이 늦어진 데 유감을 표했지만, "북동영"이라는 표현 자체는 끝내 철회하지 않았다.박 의원은 지난 10월 7일 국정감사에서도 장관을 '북한 대변인'이라고 부르겠다고 했다. 이번 논란은 그 연장선에 있다. 이상한 논리다. 당사자의 동의 없이 이름을 바꿔 부르는 것이 폭력이라고 말한 사람이, 같은 자리에서 장관의 이름을 동의 없이 바꿔 불렀다.같은 기준이라면 그 말은 본인에게도 적용된다. 낙인이 사람을 상처 입힌다는 것을 누구보다 잘 아는 사람이, 그 상처를 정쟁의 도구로 썼다. 북한이탈주민 출신 국회의원으로서, 그리고 북향민 사회의 목소리를 대변해야 할 사람으로서 더욱 신중했어야 할 행동이다. 이름에 낙인을 찍어 사람을 조롱하는 정치는 어느 쪽이든 하면 안 된다. 박 의원은 북향민 호칭을 반대하며 '당사자'를 앞세운다. 그런데 그 당사자가 누구인지 묻고 싶다.같은 날, 서울 정부서울청사 앞에서는 북한이탈주민중앙회가 집회를 열고 정동영 장관의 퇴진을 요구했다. 이 단체는 지난 7월 유엔인권사무소에 진정서를 내며 통일부의 북향민 호칭 변경을 '탈북민 인권유린'이라고 비판했다. 국가인권위원회는 관련 진정을 각하했지만, 통일부에 명칭 변경 과정에서 당사자의 의사를 충분히 수렴하고 공론화하는 등 절차적 정당성을 갖추라고 권고했다.박 의원은 2024년 8월 19일 북한이탈주민 사회를 아우르는 단체의 설립과 지원 근거를 마련하는 내용의 '북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안'을 대표 발의했다. 당시 박 의원은 통일부에 등록된 북한이탈주민 관련 단체가 약 130개에 이르지만 단체 간 연대와 협력이 제한적이고, 북한이탈주민 사회를 아우르는 구심점이 부족하다는 점을 법안 발의의 배경으로 제시했다. 제각각 활동하는 북한이탈주민 단체를 대표하는 협회가 필요하다는 논리다.북한이탈주민 사회를 아우르는 대표 단체의 필요성에 대한 논의와 별개로, 북향민들의 생각이 모두 같을 수는 없다. 북향민 호칭을 강하게 반대하는 단체의 주장도 존중받아야 하지만, 그것이 전체 북한이탈주민의 뜻이라고 볼 수는 없다.2024년 통일연구원 조사에서 북한이탈주민의 58.9%가 기존 법적 명칭 변경에 찬성했다. 반대하는 사람은 28.9%였다. 이 수치는 법적 명칭 변경에 대한 찬반이지, '북향민'이라는 특정 호칭에 대한 지지율은 아니었다. 대체 명칭 선호도에서도 하나민, 통일민, 북향민 등의 선호가 비슷하게 나타났다.그렇다고 박 의원이 북향민 호칭을 당사자 전체가 반대하는 이름인 것처럼 주장할 근거가 충분한 것도 아니다. 명칭 변경을 원하는 사람도, 기존 이름을 유지하고 싶은 사람도 존재한다. 중요한 것은 어느 한쪽의 목소리를 전체의 뜻으로 포장하지 않는 일이다.이 사안에서 나는 박 의원이 바라보는 북향민 사회가 어떤 모습인지가 읽힌다. 일부 탈북단체장과 활동가들의 목소리를 북향민 사회 전체의 뜻으로 받아들이는 것은 아닌지 묻고 싶다. 언론과 국회에 등장하는 북향민의 목소리는 몇몇 단체장과 활동가에게 집중되는 경우가 많다. 그 목소리가 북향민 사회 전체로 포장되는 순간, 다른 생각을 가진 북향민은 보이지 않게 된다.남북하나재단의 2025년 실태조사를 보면, 북한이탈주민의 월평균 임금은 261만 4000원으로 전년과 거의 같았다. 남한 생활에 더 필요한 지원으로는 취업·창업 지원(22.6%), 의료 지원(17.6%), 소득 지원(15.9%)이 차례로 꼽혔다.남한 생활이 만족스럽지 않은 이유 1위는 북한이나 제3국에 있는 가족과 떨어져 살아야 한다는 것(24.3%)이었다. 지난 1년 동안 북한이탈주민이라는 이유로 차별이나 무시를 겪었다는 응답은 14.0%였다.많은 북향민 청년이 취업할 때 이력서에서 북한과 관련된 흔적, 즉 자신의 정체성을 지운다. 말투도 고친다. 일부는 고향을 묻는 질문에 강원도라고, 때로는 조선족이라고 답한다. 이들이 바라는 것은 월급과 병원비, 아이 교육, 그리고 북에 두고 온 가족의 소식처럼 지극히 평범한 것들이다.필자와 알고 지내는 한 북향민 청년은 최근 취업 준비를 하며 어려운 사정을 알려왔다. 여기저기에 이력서를 보내고 했지만 번번이 아쉬운 결과를 받았다고 했다. 그러면서 이제는 이력서에서 출신과 배경을 전부 지우고 서류를 제출하고 있다며, '탈북'이라는 정체성이 결코 장점이 아님을 실감한다고 말했다. 필자도 똑같은 경험을 했기에 너무도 잘 알고 있다. 박충권 의원과 탈북단체는 이런 데에서 필요한 목소리를 내야 한다.북향민 출신 국회의원은 지금까지 네 명이 나왔다. 19대 국회 조명철(비례), 21대 국회 지성호(비례)·태영호(강남갑), 22대 국회 박충권(비례)이다. 이 자리는 너무나 귀하다. 그저 평범한 대한민국 국민으로 살아가기 위해 북한 출신 정체성을 지워야 하는 이름 없는 북향민들의 목소리를 대변하는 데에 의정활동 전부를 쏟아도 부족하다.'북향민'은 북한에 고향을 둔 사람이라는 뜻을 담은 표현이다. 통일부는 탈북민이라는 호칭이 부정적 인식과 낙인을 낳을 수 있다는 이유로 2025년부터 대체 명칭으로 북향민 사용을 추진해 왔다. 다만 법률상 명칭인 '북한이탈주민'은 아직 변경되지 않았다.호칭을 바꾸는 일은 출신에 대한 사회적 인식을 바꾸고 정체성을 새롭게 바라보는 일이다. 북향민은 한국 사회에 정착해 남은 인생을 살아가는 사람들이다. 이곳에서 일하고, 가정을 꾸리고, 새로운 꿈에 도전한다.북향민 호칭은 오늘 이 자리에서 미래를 만들어 가는 사람으로 존재의 연속성을 확장하는 첫걸음이다. 탈출했다는 사실에 정체성을 가두지 않고 그저 고향이 북쪽인 사람들로 사유하자는 것이다. 누구나 태어난 고향이 있듯이, 북쪽에 남겨진 고향과 계속 연결되어 있고, 앞으로 남과 북이 다시 만나는 순간과도 연결될 사람들이다. 남과 북 사이에서 다리, 곧 브릿지(bridge) 역할을 할 수 있는 존재들이다. 그래서 북향민이라는 호칭은 그 존재를 넓히는 첫걸음이다.존재론적 개념인 온톨로지(ontology)적 관점에서 호칭은, 어떻게 사유하고 호명하느냐에 따라 존재는 달라지게 된다. '탈북민'으로 부르면 그들은 과거의 탈출자로 남을 것이고, '북향민'으로 부르면 그들은 고향을 가진 미래의 이웃이 될 것이다.박충권 의원에게 '탈북민'은 자랑스러운 이름일 수 있다. 그 선택은 존중한다. 스스로를 탈북민이라 부르고 싶은 사람은 그렇게 부르면 된다. 그 선택도 존중받아야 한다. 하지만 이력서에서 자신의 정체성을 지우는 이들이 바로 북향민 청년들이라는 사실을 박 의원은 외면해서는 안 될 것이다.'탈북'이 낙인이 되는 오늘, 공적인 이름이 다음 세대에 낙인을 물려줘서는 안 된다. 법률상 명칭은 당분간 '북한이탈주민'으로 두어도 된다. 법을 바꾸는 일은 국회에서 시간을 들여 논의하면 된다. 그러나 사회에서 부르는 이름은 지금부터 '북향민'이 바람직하다. 정부가 먼저 쓰고, 언론과 학교와 일터가 따라 쓰면 된다.정동영 장관은 "북동영" 소리를 듣더라도 물러서지 마시라. 소수의 큰 목소리에 밀려 정책을 거두면, 그동안 조용히 이 이름을 반겨 온 북향민들은 다시 한번 보이지 않는 사람이 된다. '자유투사'로 살아가고 싶은 사람들도 있겠지만, 그와 다른 이름으로 살아가고 싶은 사람들의 목소리도 외면해서는 안 된다. 정 장관은 소수의 큰 목소리에 밀려 조용히 새로운 이름을 반겨 온 사람들을 다시 보이지 않는 존재로 만들어서는 안 된다.